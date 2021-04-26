Готовьте с любовью! Ваши Любимые вкусные рецепты

Не только дети, но и взрослые любят сладкое. Я часто балую свою семью разными вкусностями и разрешаю есть детям сладкое, потому что оно влияет на рост, развитие и прибавляет энергии детям, что есть очень важно. Я стараюсь меньше покупать сладкое, а больше готовить сама. Бывает так, что даже вместе с детьми готовлю и пеку. Когда вся семья дома, а в моей семье насчитывается 5 человек, то очень трудно уделить всем внимание, а ещё и для себя хочется что-то сделать. Увидеть интересные рецепты можно на портале reciple.kz.

Сегодня хочу предложить вам, дорогие читатели и любители сладкого, как можно отлично занять детей, когда вы на кухне и вместе с ними приготовить вкусные печенки, учитывает аллергии. Кроме того, хочу добавить, что это простое печенье может стоять долго, правда, это уже зависит от того, как вы любите сладкое. И так приступим…

Для выпечки печенья нам необходимо:

4 Яйца и один стакан сахара

Один стакан сметаны и около двух столовых ложек аммония

Одна пачка маргарина и мука

Нам нужно вымесить тесто, как на вареники. Но сначала лучше всего взбить яйца и сахар. Отдельно взбиваем сметану и аммоний, потом добавляем туда потихоньку взбитые уже яйца. Теперь уже можно добавить тертый маргарин и когда все содержимое хорошенько вымешивается – добавляем небольшими порциями муку. Повторяясь, скажу, что тесто должно быть, как на вареники.

А дальше начинается самое интересное…

Берём тесто не большими порциями и растачиваем на доске. На сколько тонко раскачивать – это уже зависит, от того насколько толстые вы хотите пряники, ведь в духовке они подрастут. Раскатав тесто, за работу могут приняться дети, вырезая разнообразные фигурки. Рецепт Вам стоит внимательно рассмотреть, учитывая аллергии и ваши предпочтения.

Разложив на предварительно смазанную растительным маслом металлическую доску или форму, можно прятать в духовку. Духовка должна быть достаточно разогрета. Смотрите не спалите печенки, потому что готовятся довольно таки быстро. Пока новые нарежете, те можно будет вынимать.

Мои дети были очень довольны процессом работы, поскольку им было разрешено творить то, что они хотели, но на фото их творчества нет.

С этого рецепта у меня получился почти ящик. Сверху я посыпала сахарной пудрой.

Удачи вам и вкусного творчества!