Рецепты Готовьтесь к впечатлениям: этот рецепт компота из вишни – просто блаженство По Admin - 10 июля, 2023 0 64 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Вишневый компот – одно из самых приятных воспоминаний детства. Также этот напиток отлично подойдет для праздничного стола. Вишневый компот – отличная идея для вкусного употребления вишни вне сезона. Это довольно кислые фрукты, поэтому мы редко едим их «прямо из дерева». Они идеально подходят для консервации. Не упустите Экономия времени и совершенный вкус: делимся 3 быстрыми блюдами из курятины Рецепт компота из вишни Время: 1 час Порций: 4 Невероятный напиток / Фото ania gotuje Ингредиенты: – 1 килограмм вишни; – 500 миллилитров воды; – 200 граммов сахара. Приготовление: Вишни очистите от косточек. Из воды и сахара приготовьте сироп: в кастрюлю налейте воду, добавьте сахар, помешивайте и доведите до кипения. Сахар должен полностью раствориться. Полученный сироп кипятите около 1 минуты. Плоды без косточек уложите в ошпаренные и сухие банки и залейте горячим сиропом. Закройте банки и пастеризуйте примерно 15-20 минут. Пополните собственную коллекцию заготовок на зиму душистым малиновым вареньем. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Клубничное наслаждение – рецепт холодного сырника без выпечкиИзысканный десерт без забот: самый нежный торт без выпечки с ягодамиСтарый бабушкин рецепт – готовим торт «Вышиванка»Что приготовить на ужин: три легких рецепта на каждый деньСезон в разгаре: пляцок из ревеня – простой рецепт