Готовьтесь к впечатлениям: этот рецепт компота из вишни – просто блаженство

Вишневый компот – одно из самых приятных воспоминаний детства. Также этот напиток отлично подойдет для праздничного стола.

Вишневый компот – отличная идея для вкусного употребления вишни вне сезона. Это довольно кислые фрукты, поэтому мы редко едим их «прямо из дерева». Они идеально подходят для консервации.

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Рецепт компота из вишни

Время: 1 час

Порций: 4

Невероятный напиток / Фото ania gotuje

Ингредиенты:

– 1 килограмм вишни;

– 500 миллилитров воды;

– 200 граммов сахара.

Приготовление:

Вишни очистите от косточек.

Из воды и сахара приготовьте сироп: в кастрюлю налейте воду, добавьте сахар, помешивайте и доведите до кипения.

Сахар должен полностью раствориться.

Полученный сироп кипятите около 1 минуты.

Плоды без косточек уложите в ошпаренные и сухие банки и залейте горячим сиропом.

Закройте банки и пастеризуйте примерно 15-20 минут.

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