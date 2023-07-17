Готовятся просто, получается вкусно и красиво. Рулетики из кабачков с сыром и чесноком

Кабачки стоит употреблять в пищу на постоянной основе. В этом овоще есть большое скопление витамина С, который хорошо влияет на работу организма.
При этом, в отличие от цитрусовых, кабачок не кислый. Это помогает придумать больше интересных блюд с этим овощем.
Кроме того, кабачки — полезный диетический овощ. В нем содержится не более 30 ккал.
Приготовить вкусные закуски из кабачков вполне возможно. Сделаем кабачковые рулеты с сыром и чесноком.
Ингредиенты для кабачковых рулетов:
- кабачки — 2 шт.;
- сыр — 100 г;
- вареные яйца — шт.;
- укроп — пучок;
- чеснок — зубчик;
- соль — ¼ ч. л.;
- майонез — 2 ст. л.
Приготовление кабачковых рулетиков:
Нарезаем молодые кабачки вдоль на тонкие пластины, не более 6-7 мм. Не снимаем с молодых кабачков верхний слой, с более поздних кабачков лучше удалить кожуру.
На среднем огне при небольшом количестве растительного масла обжариваем пластины кабачков до румяной корочки с обеих сторон.
Измельчаем на маленьких резцах терки сыр и очищенное отварное яйцо. Шинкуем мелко пучок укропа, смешиваем с яйцом и сыром в отдельной миске.
Пропускаем через пресс к начинке зубчик чеснока, солим и заправляем майонезом, тщательно перемешиваем. Поверхность кабачковой пластины смазываем полученной начинкой.
Сворачиваем пластину в рулет начинкой внутрь. Можно зафиксировать рулет шпажкой.
Данные рулетики готовятся даже с плавленым сыром.
Получается необычно, при этом вкусно.