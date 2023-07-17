Готовятся просто, получается вкусно и красиво. Рулетики из кабачков с сыром и чесноком

Кабачки стоит употреблять в пищу на постоянной основе. В этом овоще есть большое скопление витамина С, который хорошо влияет на работу организма.

При этом, в отличие от цитрусовых, кабачок не кислый. Это помогает придумать больше интересных блюд с этим овощем.

Кроме того, кабачки — полезный диетический овощ. В нем содержится не более 30 ккал.

Приготовить вкусные закуски из кабачков вполне возможно. Сделаем кабачковые рулеты с сыром и чесноком.

Ингредиенты для кабачковых рулетов:

кабачки — 2 шт.;

сыр — 100 г;

вареные яйца — шт.;

укроп — пучок;

чеснок — зубчик;

соль — ¼ ч. л.;

майонез — 2 ст. л.

Приготовление кабачковых рулетиков:

Нарезаем молодые кабачки вдоль на тонкие пластины, не более 6-7 мм. Не снимаем с молодых кабачков верхний слой, с более поздних кабачков лучше удалить кожуру.

На среднем огне при небольшом количестве растительного масла обжариваем пластины кабачков до румяной корочки с обеих сторон.

Измельчаем на маленьких резцах терки сыр и очищенное отварное яйцо. Шинкуем мелко пучок укропа, смешиваем с яйцом и сыром в отдельной миске.

Пропускаем через пресс к начинке зубчик чеснока, солим и заправляем майонезом, тщательно перемешиваем. Поверхность кабачковой пластины смазываем полученной начинкой.

Сворачиваем пластину в рулет начинкой внутрь. Можно зафиксировать рулет шпажкой.

Данные рулетики готовятся даже с плавленым сыром.

Получается необычно, при этом вкусно.