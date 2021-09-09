Готовые домашние задания по математике — настоящая помощь ученикам!

Как повысить интерес школьников к учебе?

Недавно министр образования и науки Дмитрий Ливанов в официальном интервью российским СМИ выдвинул новое предложение, способное повысить интерес школьников к учебе.

По мнению министра, нет необходимости увеличивать учебную нагрузку в школе, которая уже представляет собой 37 обязательных часов. Не стоит вводить и дополнительные экзамены, кроме существующих ЕГЭ математика и русскому языку, иначе придется проводить итоговую аттестацию по всем школьным предметам. Такой уровень нагрузки не под силу среднестатистическому современному школьнику. В связи со сложившейся ситуацией, связанной с повышенными требованиями к школьникам по математике 3 класс и русскому языку, уровень знаний по другим предметам ухудшился.

Степень сложности подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по математике достаточно высока, поэтому не каждый ученик в состоянии справиться самостоятельно. Поэтому, привлечение к данному процессу репетитора по математике является актуальным и правильным решением родителей, беспокоящихся за будущее своих детей. В Москве найти репетитора, подходящего под индивидуальные возможности школьника не является проблематичным делом. А региональным жителям предоставляются сайты в сети Интернет для самостоятельной подготовки к ЕГЭ, например, этот портал gdzznaika.ru.

Ученые выяснили, что математика причиняет боль

Согласно исследованию ученых из университета Чикаго, при мыслях о математике у некоторых людей мозг активирует зоны, которые отвечают за опыт физической боли и обнаружение угроз. Исследователи считают, что такая боль представляет собой фобию.

Когда человек видит перед собой математическую задачу или пример, то его мозг начинает вести себя так, как если бы этот человек дотронулся рукой до раскаленной плиты. Однако эта реакция происходит не из – за самой задачи, которую следует решить, а из — за ожидания. Причем тревогу вызывает не только ожидание процесса решения, но и учебник с задачами, и сам момент перед входом в математический кабинет. В исследовании приняли участие четырнадцать человек.

Ученые провели МРТ мозга, которое показало, что во время решения задач особой активности в исследуемых зонах не наблюдалось. Людьми двигала именно тревога, поэтому специалисты из Чикаго считают, что им нужна специальная психологическая помощь.

Российские специалисты полагают, что страх к математике был привит учителями, которые преподают эту науку, вследствие того, что школьники часто подвержены стрессу перед важной самостоятельной или контрольной работой. Они находятся в состоянии томительного ожидания, волнуются о том, какую оценку выставит преподаватель за их работу. Российские исследователи считают, что нужно тщательно проверять профпригодность учителей математики, для того чтобы у детей не формировалась негативная реакция на все, что связано с этой наукой.