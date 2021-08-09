Готовый дом с участком по цене 2-х комнатной квартиры

Загородная жизнь с городским комфортом

Современные коттеджи строят чаще всего на окраинах крупных городов. Коттеджные поселки имеют множество преимуществ. Так ли прекрасен коттеджный поселок? Более подробно поговорим о них далее.

Инженерные коммуникации в коттеджных поселках делаются такими, которые бы смогли выдерживать одновременную работу климатической, бытовой и электронной техники.

Вода в коттеджных поселках добывается из скважин, от которых идут в дома водопроводные сети. В закрытых городках мусор вызозят своевременно и централизованно. Помимо того, обеспечивается круглосуточная охрана и уборка территорий. По периметру поселка устанавливаются камеры видеонаблюдения, монтируются датчики движения. В любом случае имеется централизованный диспетчерский пульт с пропускной системой въезда.

Отметить можно и охранно-пожарную безопасность. Все коттеджи оснащаются системами сигнализации и домофонами.

Что касается освещения, то она развито на достаточно высоком уровне. Освещаются места общего пользования, внутриквартальные дороги, площадки и участки.

В случае проблемы, служба эксплуатации может предоставить электрика, сантехника и садовника.

Именно поэтому если вы хотите купить коттедж под Москвой по выгодной цене и даже в рассрочку либо в кредит, то коттеджный поселок «Эсквайр Парк» — это лучший выбор. Рекомендуем рассмотреть генплан и цены Эсквайр Парк.

Он располагается на живописном берегу реки Истра рядом с Новоиерусалимским монастырем и Истринским водохранилищем и имеет огромный ряд преимуществ: