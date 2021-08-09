Готовый дом с участком по цене 2-х комнатной квартиры

Загородная жизнь с городским комфортом
Современные коттеджи строят чаще всего на окраинах крупных городов. Коттеджные поселки имеют множество преимуществ. Так ли прекрасен коттеджный поселок? Более подробно поговорим о них далее.
Инженерные коммуникации в коттеджных поселках делаются такими, которые бы смогли выдерживать одновременную работу климатической, бытовой и электронной техники.
Вода в коттеджных поселках добывается из скважин, от которых идут в дома водопроводные сети. В закрытых городках мусор вызозят своевременно и централизованно. Помимо того, обеспечивается круглосуточная охрана и уборка территорий. По периметру поселка устанавливаются камеры видеонаблюдения, монтируются датчики движения. В любом случае имеется централизованный диспетчерский пульт с пропускной системой въезда.
Отметить можно и охранно-пожарную безопасность. Все коттеджи оснащаются системами сигнализации и домофонами.
Что касается освещения, то она развито на достаточно высоком уровне. Освещаются места общего пользования, внутриквартальные дороги, площадки и участки.
В случае проблемы, служба эксплуатации может предоставить электрика, сантехника и садовника.
Именно поэтому если вы хотите купить коттедж под Москвой по выгодной цене и даже в рассрочку либо в кредит, то коттеджный поселок «Эсквайр Парк» — это лучший выбор. Рекомендуем рассмотреть генплан и цены Эсквайр Парк.
Он располагается на живописном берегу реки Истра рядом с Новоиерусалимским монастырем и Истринским водохранилищем и имеет огромный ряд преимуществ:
- ухоженная зеленая территория и восхитительные виды из окон;
- бесплатная охраняемая парковка для отдыхающих, прибывших к нам на автомобиле;
- все коттеджи имеют собственную ванную комнату с душевой кабиной и банными принадлежностями;
- возможность размещения с домашними питомцами за дополнительную плату;
- террасы в каждом домике, где можно удобно расположиться за чтением книги или принятием пищи под пение птиц;
- в стоимость проживания многих коттеджей включены вкусные завтраки, приготовленные нашими искусными поварами;
- бесплатный доступ к высокоскоростному Wi-Fi соединению;
- безупречная чистота прилегающей зоны отдыха и ежедневная уборка комнат;
- современная мебель и другие предметы интерьера;
- коттеджи класса VIP, номера люкс и стандарт;
- доступные цены.