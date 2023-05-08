Описание приготовления:
Если говядину правильно приготовить, то вы удивитесь, насколько она может быть нежной. Овощи, паприка и томатная паста придают блюду особую пикантность. Получается изумительно вкусно! Говядина по этому рецепту будет прекрасно сочетаться с совершенно любым гарниром, а можно подать мясо и просто со свежими овощами и зеленью. Соус получается насыщенный и густой, подойдёт такое мясо и для праздников, и для будней.
Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Мясо / Говядина
Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Говядина 700 Грамм (мякоть)
- Лук 1 Штука
- Морковь 1 Штука
- Чеснок 3 Зубчика
- Растительное масло 30 Миллилитров
- Томатная паста 2 Ст. ложки
- Паприка 1 Ст. ложка
- Соль По вкусу
- Специи для мяса По вкусу
- Вода По вкусу (по факту)
Количество порций 6
Калорийность
175 ккал
Калорийность
14 г
Белки
12 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Говядина, тушеная в томатной пасте»
Подготовьте все ингредиенты. Говядину промойте, обсушите и нарежьте небольшими кусочками.
Для приготовления лучше всего использовать сковороду с толстым дном или казан. Налейте масло, раскалите его и выложите нарезанные произвольно лук и морковь.
Обжарьте овощи до мягкости.
Добавьте нарезанную говядину.
Поперчите, добавьте паприку и томатную пасту.
Обжарьте всё вместе около 10-15 минут.
Когда мясо пустит достаточно сока влейте воду, чтобы она почти полностью покрыла мясо и после закипания тушите на небольшом огне до мягкости мяса. Может уйти от одного до полутора часов.
Постепенно соус станет густым и насыщенным, теперь посолите блюдо по вкусу и тушите ещё 5 мнут.
Говядина тушёная в томатной пасте готова. Сытно и очень вкусно! Приятного аппетита!