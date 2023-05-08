Описание приготовления:

Если говядину правильно приготовить, то вы удивитесь, насколько она может быть нежной. Овощи, паприка и томатная паста придают блюду особую пикантность. Получается изумительно вкусно! Говядина по этому рецепту будет прекрасно сочетаться с совершенно любым гарниром, а можно подать мясо и просто со свежими овощами и зеленью. Соус получается насыщенный и густой, подойдёт такое мясо и для праздников, и для будней.

Назначение: На обед / На ужин

Основной ингредиент: Мясо / Говядина

Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Говядина 700 Грамм (мякоть)

Лук 1 Штука

Морковь 1 Штука

Чеснок 3 Зубчика

Растительное масло 30 Миллилитров

Томатная паста 2 Ст. ложки

Паприка 1 Ст. ложка

Соль По вкусу

Специи для мяса По вкусу

Вода По вкусу (по факту)

Количество порций 6

Калорийность

175 ккал

Калорийность

14 г

Белки

12 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Говядина, тушеная в томатной пасте»

Подготовьте все ингредиенты. Говядину промойте, обсушите и нарежьте небольшими кусочками.

Для приготовления лучше всего использовать сковороду с толстым дном или казан. Налейте масло, раскалите его и выложите нарезанные произвольно лук и морковь.

Обжарьте овощи до мягкости.

Добавьте нарезанную говядину.

Поперчите, добавьте паприку и томатную пасту.

Обжарьте всё вместе около 10-15 минут.

Когда мясо пустит достаточно сока влейте воду, чтобы она почти полностью покрыла мясо и после закипания тушите на небольшом огне до мягкости мяса. Может уйти от одного до полутора часов.

Постепенно соус станет густым и насыщенным, теперь посолите блюдо по вкусу и тушите ещё 5 мнут.

Говядина тушёная в томатной пасте готова. Сытно и очень вкусно! Приятного аппетита!