График работы общественного транспорта Севастополя продлили в новогоднюю ночь

Фото: Алёна Назаркина

Некоторые маршруты общественного транспорта все-таки будут ходить в новогоднюю ночь, уточняют в пресс-службе Правительства Севастополя. Троллейбусы № 7, 9, 10, 12 будут курсировать до двух часов ночи. Это магистральный маршруты, которые соединяют отдаленные районы города с центром. — Кроме того, для горожан запустят дежурный катер. Он будет работать всю ночь по линии «Графская пристань – пл. Захарова». — Остальные маршруты троллейбусов, автобусов, катеров и парома будут ходить согласно расписанию. Кстати, с 1 января 2021 года график работы троллейбусов и автобусов поменяется. Подробности можно узнать на сайте sevtrol.ru.По вопросам работы общественного транспорта в праздничные дни можно обращаться по телефонам диспетчерских пунктов предприятий:- Сектор контроля Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры: через смс, фото- и видео-материалы по Viber, WhatsApp по единому номеру +7 978 300-00-09- ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподёрова»: +7 978 973-35-95; +7 978 972-40-60; 55-29-27- ООО «Зенит-Автотранс»: +7 978 222-67-68- ООО «Магистраль-Юг»: +7 978 279-61-52- ООО «Севтранс-Сервис»: +7 978 817-20-68- ООО «Федчишин»: +7 978 802-87-49- ООО «Евротранс»: +7 978 725-13-60- Севтранстрест: +7 978 211-05-98- Севастопольский морской порт: +7 988 549-32-09