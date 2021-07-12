Гражданин, сдающий в аренду любую недвижимость, обязан платить налоги

Для многих севастопольцев наступление курортного сезона связано с получением дополнительного источника дохода от сдачи в аренду собственного недвижимого имущества. Как это сделать законно и какие налоги необходимо уплатить – в нашей студии рассказала главный государственный налоговый инспектор отдела оказания государственный услуг Управления Федеральной налоговой службы по Севастополю Ольга Кучеренко.

ОЛЬГА КУЧЕРЕНКО, главный государственный налоговый инспектор отдела УФНС РФ по Севастополю: «Уплатить налоги можно тремя способами. Либо как физическое лицо с уплатой налога на доходы физических лиц. Либо как лицо, применяющее специальный налоговый режим самозанятых граждан – налог на профессиональный доход. Либо, зарегистрировавшись как индивидуальный предприниматель».

По словам Ольги Кучеренко, налоги с полученных доходов от сдачи в аренду жилья уплачиваются с любой суммы, даже если она минимальна.

ОЛЬГА КУЧЕРЕНКО, главный государственный налоговый инспектор отдела УФНС РФ по Севастополю: «При этом не играет роли на какой срок сдана недвижимость. Если гражданин получает доходы, то он в обязательном порядке должен платить налоги».

Один из наиболее удобных для граждан способов уплаты налога от сдачи недвижимости в аренду – оформление самозанятости.

ОЛЬГА КУЧЕРЕНКО, главный государственный налоговый инспектор отдела УФНС РФ по Севастополю: «При этом есть такая особенность, что сдавать в аренду именно в качестве самозанятого можно только жилое помещение. Если помещение имеет статус нежилого, то в этом случае необходимо регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя».

Беседу с Ольгой Кучеренко смотрите в новом выпуске программы «Актуальное интервью».