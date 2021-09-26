Грамматика еще не все. Можно ли звучать как носитель английского языка?

Уровень знаний английского совершенно не влияет на произношение и на акцент, и часто, все зависит от человека и его способности слышать звук, а также работы мышц рта. Главное в стремлении произвести нужный звук, — практика. Здесь так же важной частью этой практики является отсутствие страха ошибаться. Для начинающих, лучшим решением будет сразу практиковать дикцию. Те же, кто уже привык произносить неправильно, с началом практики могут значительно замедлить свою речь, но после достигнуть желаемого результата.

Первые шаги. С чего стоит начать?

В первую очередь, что необходимо сделать, это определиться с тем, какой именно акцент для вас. Их большое множество (канадский, среднеатлантический, австралийский), но несомненными лидерами являются британский и американский. Оба варианта имеют ряд плюсов, и все зависит от предпочтения изучающего, так как и тот и другой на 96% схожи и понимать вас будут везде.

После того, как вы определились с вариантом произношения, нужно разобраться с тем, как именно вы произносите слова на данном этапе. Сделать это можно, повторив речь за

носителем. Найдите ролик на youtube и прослушайте речь носителя, а затем повторите ее, записав при этом на диктофон. После сравните свою речь и речь носителя, таким образом, вы выявите, какие звуки для вас являются проблемными. Другим вариантом могут быть специальные сайты, которые оценивают правильность вашей речи.

Следующим шагом будет работа над артикуляцией этих проблемных звуков. Работать над ними можно как самостоятельно, так и с репетитором. Репетитор не только может помочь с выговариванием, но и укажет на ошибки, которые могут быть не так очевидны. Если вы решили тренироваться самостоятельно, то в этом опять же поможет youtube, или другие сайты, как например BBC Learning English, на которых большое количество бесплатных видео.

Методики по улучшению речи

Важно помнить, чтобы добиться идеального произношения, которое было бы неотличимо от произношения носителя практически нереально, но можно приблизиться к идеалу, поэтому важно помнить, что основная цель улучшения произношения — это стремление к тому, чтобы вас поняли и чтобы вы различали даже самые нечетко произнесенные слова.

Ниже будут представлены несколько методик:

Прослушивание коротких видео и аудио, лучше всего диалогов, и последующая запись услышанного. Данный способ поможет вам улавливать тонкости отдельных звуков, которые вы позже лучше будете различать в речи.

Просмотр старых кинофильмов. В таких лентах речь актеров зачастую очень четкая и поставленная. Это хороший способ совместить приятное с полезным.

Читайте вслух и записывайте речь на диктофон или видео. Таким образом, вы сможете услышать свои ошибки со стороны. Видео хорошо и тем, что вы можете отследить движение губ. Для этих целей подойдет и зеркало.

Репетировать с носителем. Благодаря различным сайтам, сегодня не сложно найти носителя и договориться с ним о работе над вашим произношением.

Хорошим способом так же будет повторение скороговорок, которые помогут в тренировки мышц.

Улучшая английское произношение нельзя делать упор только на один элемент, необходимо работать над всеми. В общем смысле хорошее произношение состоит из артикуляции, интонации, ударения и связная речь.

Основные элементы, формирующие акцент

Улучшая английское произношение нельзя делать упор только на один элемент, необходимо работать над всеми. В общем смысле хорошая речь состоит из артикуляции, интонации, ударения и связности.

Артикуляция. От нее напрямую зависит четкость произношения. В артикуляции главное это положение языка и губ во время проговаривания различных звуков. Так как звуки отличаются, иногда достаточно сложно произнести тот или иной звук, потому что органы речи не привыкли к такому положению. Интонация. Так же является важной составляющей произношения и влияет на восприятие нашей речи носителем. Нужная интонация порой может показаться излишне экспрессивной, или протяжной, но именно она создает правильный акцент и понимание мелодики языка. Ударение. Понимание вашей речи напрямую зависит от ударения, так как неправильная его постановка может стать главной причиной недопонимания, в отличии от, например, неправильного проговаривания тех или иных сочетаний. Связная речь. Чтобы Вы звучали естественно и более плавно, важно следить за окончанием одного слова и началом второго, так как в английском есть исключения по проговариванию определенных букв в зависимости от того, какая буква идет после.

В итоге можно сделать вывод, что правильное произношение — это сочетание различных методик и способов, и главное – желание изучающего.