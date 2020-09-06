Гранитные надгробия — основная информация перед покупкой

Прежде чем вы решите выбрать конкретную модель надгробия и приобрести ее, вы должны располагать соответствующей информацией.

Прежде всего, вы должны знать, имеем ли мы дело с могилой из земли или из кирпича (так называемый подвал или могила). Таким образом, размеры гранитного надгробия https://granit-industriya.ru/figurnye/ важны, включая размеры основания надгробия (длина х ширина). Это сразу переводится в количество материала (гранита), необходимого для памятника. Что касается могилы или гробницы, размеры зависят от администратора кладбища (муниципального или приходского) и вашего места приобретения. Применительно к кирпичной могиле (гробница) также очень важно указать ее размеры (длину, ширину, высоту), чтобы покрыть всю бетонную плиту памятником. Например, земляное надгробие может иметь размеры 190 × 90, а надгробие для подвала больше и, в зависимости от вышеуказанных причин, может иметь размеры, например, 225 x95.

Вы также должны предоставить нам информацию место установки гранитного памятника.

Другой вопрос — выбор цвета и вида гранита. Наши граниты поступают со всего мира и с разных континентов. Итак, есть граниты с шахт, европейских (Испания, Швеция, Финляндия, Франция, Украина), Бразилии, Южной Африки, Китая, Индии и т. д.

Кроме того, важно правильно подобрать рисунок для гранитного надгробия. Вы можете привезти свой дизайн с рисунком или выбрать из предложенных нами моделей. Вы можете найти примеры моделей ниже.

При покупке надгробия также указывайте вид и количество надписей и фотографию умершего на памятнике.

Другими важными вопросами перед покупкой являются также выбор аксессуаров, таких как каменные аксессуары (вазы, фонари, чаши и т. д.), Скамейка или гранитная облицовка рядом с надгробием.

Если вы не знаете ответов на отдельные вопросы, консультант на месте или удаленно предоставит вам соответствующую информацию и проконсультирует по всем вопросам.

Гранитные надгробия — виды в зависимости

Одиночная надгробная плита предназначена для одиночной могилы, где, как правило, захоронен один человек, но возможны и другие конфигурации (например, две урны). Двойные надгробия, в свою очередь, рассчитаны на двух человек, и их размер больше, чем одиночных надгробий, что также отражается на цене, учитывая, конечно, вид гранита. Двойные надгробия — верное выражение связи умерших (часто родителей).

Надгробия в урнах используются для кремации или сжигания. Хотя использование урн-надгробий при кремации вовсе не является правилом, потому что некоторые заказчики, несмотря на это, выбирают для своих родственников элегантный и традиционный одиночный памятник. Надгробия в урнах меньше традиционных и стоят дешевле.