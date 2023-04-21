Гражданство Литвы: способы получения, отзывы

Вместе с подданством Литвы гражданин приобретает уверенность в том, что его права будут уважать и государство окружит его заботой благодаря членству в ЕС. Паспорт данного государства позволяет чувствовать себя более уверенно не только в самой республике, но и на территории каждый из 27 стран ЕС.

Какие условия необходимо соблюсти для того, чтобы обрести гражданство

Получить подданство можно несколькими способами:

По упрощённой программе, которая подходит лицам литовского происхождения, не имеющим гражданства. Всё, что от них требуется, это доказательство принадлежности к литовскому народу и письменное заявление об этом.

Посредством восстановления. Данный вариант подойдёт для тех, кто являлся до 1940 года литовским гражданином или может сказать аналогичное о своих предках.

По программе натурализации. Такая возможность подходит украинцам, россиянам и другим выходцам из стран СНГ. Для того чтобы получить гражданство по натурализации, достаточно на протяжении 10 лет проживать в стране, оформив предварительно ВНЖ и ПМЖ. За этот срок вполне реально выучить литовский и изучить конституцию, а также в дальнейшем отказаться от имеющегося гражданства.

В качестве исключения. Подобное постановление принимает непосредственно президент, в качестве мотива выступают какие-либо особые заслуги для Литвы в таких сферах, как наука, спорт или культура.

Клиентские отзывы о Trust Group от иммигрантов зачастую касаются не литовской, а румынской и болгарской программ репатриации. Эти упрощенные программы позволяют получить паспорт страны ЕС всего за 1-2 года.

Какие основания можно использовать для переезда в Литву

Тот иностранец, который на легальных основаниях проживает в данной стране на протяжении 10 лет, а также соответствует иным условиям законодательства, имеет полное право выступать в качестве претендента на гражданство Литвы посредством натурализации. Данный процесс подразумевает получение ВНЖ сроком на 5 лет, после чего ПМЖ на аналогичный период. Тот, кто заключает брак с гражданином Литвы, может сократить срок натурализации. В качестве альтернативного решения выступает воссоединение семьи. ВНЖ возможно получить, обучаясь на территории страны, устроившись на работу в местную компанию или вкладывая в бизнес. Дополнительно в республике действует программа защиты беженцев и репатриации.

Если по каким-то причинам власти Литвы отказывают в выдаче гражданства, то они официально уведомляют об этом с обоснованием. Повторное ходатайство можно подать практически сразу, если речь идёт о недостаточно оформленных документах.