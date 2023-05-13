Описание приготовления:

Кто же из нас не любит сочную красочную пиццу. Попробуйте приготовить ее по-гречески: из овощей, маслин и сыра. Такое блюдо точно понравится не только вам, но и вашим друзьям, так что смело можете выпекать несколько греческих пицц одновременно.

Назначение: На ужин

Основной ингредиент: Овощи / Болгарский перец / Молочные продукты / Сыр

Блюдо: Выпечка / Пицца

География кухни: Греческая / Европейская

Состав / Ингредиенты:

Помидоры черри 3-4 Штук

Перец болгарский 1 Штука

Шпинат 1 Пучок

Основа для пиццы 1 Штука

Кетчуп 2 Ст. ложки

Майонез 2 Ст. ложки

Маслины 10 Штук (без косточек)

Фета или брынза 120 Грамм

Сыр твердый 100 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

207 ккал

Калорийность

7 г

Белки

12 г

Жиры

15 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Греческая пицца»

Подготовьте указанные ингредиенты. Вместо шпината допустимо использовать рукколу.

Перемешайте кетчуп и майонез, обмажьте основу для пиццы соусом по всему диаметру. Можно приготовить основу из дрожжевого теста. Промойте листья шпината, срежьте стебли и выложите листья на соус.

Промойте помидоры черри и болгарский перец. Из перца вырежьте сердцевинку и нарежьте овощи кружочками. Выложите на основу.

Нарежьте фету или брынзу ломтиками, выложите на основу вместе с маслинами.

Твердый сыр натрите на терке с мелкими ячейками и присыпьте заготовку сверху. Разогрейте духовку до 200 градусов.

Испеките греческую пиццу в течение 7-8 минут до расплавления сыра и румяности основы.

Нарежьте готовую пиццу ломтиками и подайте к столу горячей.