Описание приготовления:
Кто же из нас не любит сочную красочную пиццу. Попробуйте приготовить ее по-гречески: из овощей, маслин и сыра. Такое блюдо точно понравится не только вам, но и вашим друзьям, так что смело можете выпекать несколько греческих пицц одновременно.
Назначение: На ужин
Основной ингредиент: Овощи / Болгарский перец / Молочные продукты / Сыр
Блюдо: Выпечка / Пицца
География кухни: Греческая / Европейская
Состав / Ингредиенты:
- Помидоры черри 3-4 Штук
- Перец болгарский 1 Штука
- Шпинат 1 Пучок
- Основа для пиццы 1 Штука
- Кетчуп 2 Ст. ложки
- Майонез 2 Ст. ложки
- Маслины 10 Штук (без косточек)
- Фета или брынза 120 Грамм
- Сыр твердый 100 Грамм
Количество порций 4
Калорийность
207 ккал
Калорийность
7 г
Белки
12 г
Жиры
15 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Греческая пицца»
Подготовьте указанные ингредиенты. Вместо шпината допустимо использовать рукколу.
Перемешайте кетчуп и майонез, обмажьте основу для пиццы соусом по всему диаметру. Можно приготовить основу из дрожжевого теста. Промойте листья шпината, срежьте стебли и выложите листья на соус.
Промойте помидоры черри и болгарский перец. Из перца вырежьте сердцевинку и нарежьте овощи кружочками. Выложите на основу.
Нарежьте фету или брынзу ломтиками, выложите на основу вместе с маслинами.
Твердый сыр натрите на терке с мелкими ячейками и присыпьте заготовку сверху. Разогрейте духовку до 200 градусов.
Испеките греческую пиццу в течение 7-8 минут до расплавления сыра и румяности основы.
Нарежьте готовую пиццу ломтиками и подайте к столу горячей.