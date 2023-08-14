Рецепты Греческий гирос – рецепт блюда Богов По Admin - 14 августа, 2023 0 56 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Гирос – это традиционное блюдо греческой кухни. Она очень похожа на турецкую шаурму, поэтому ее часто так и называют — греческая шаурма. Главное отличие рецепта гироса заключается в разнообразии ингредиенты для начинки. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Гирос по-домашнему может приготовить каждый. Это очень простое блюдо, хотя и состоит из большого количества ингредиентов. Читайте также Аппетитный куриный шашлык – хит летнего сезона: как его приготовить с овощами Чаще всего для гирос используют самое куриное мясо. Оно более нежное и отлично сочетается с известным дзадзики соусом. Домашняя пита, хорошо пропитанная чесноком, имеет невероятный аромат и сделает блюдо очень вкусным. Рецепт гирос с курицей Время: 1 час Порции: 2 Ингредиенты для ухода: – 250 граммов пшеничной муки; – 50 граммов воды; – 40 граммов кефира; – 1 яйцо; – половина чайной ложки разрыхлителя для теста; – соль; – половина чайной ложки сахара; – 1 ложка масла. Для начинки: – 150 граммов густого йогурта; – 1 огурец; – 2 зубчика чеснока; – зелень (мята, укроп, базилик); – оливковое масло; – 400 граммов курицы; – 300 граммов картофеля фри; – 2 помидора; – 1 огурец; – 1 сладкий перец; – 2 салатных лука; – листья салата. Приготовление: Для приготовления пойти все ингредиенты нужно смешать и замесить тесто, скачать его в шарик. После этого выложить в сосуд и немного посыпать мукой. На 30 минут оставить в холодильнике, чтобы тесто отдохнуло. Огурец и чеснок натираем на мелкой терке. Добавляем оливковое масло и солим. Зелень мелко нарезаем ножом. Все ингредиенты хорошо перемешать вместе с йогуртом и оставить в холодильнике на 15–20 минут. Куриное филе нарезать небольшими ломтиками. Солим и перчим, далее обжариваем на оливковом масле до образования золотистой корочки. Нарезаем все овощи для начинки произвольными кусочками. Достаем тесто из холодильника и разделяем на две части. Каждую из них раскатываем скалкой в виде небольших тонких лепешек, которые поместятся на сковороду. Предварительно разогреваем сковороду, добавляем оливковое масло. Жарим лепешки с обеих сторон до образования коричневых точек. Уже готовый корж немного смазываем соусом и выкладываем листья салата. Сверху добавляем ингредиенты для начинки: курицу, огурец, помидоры, перец, картофель. Заворачиваем лепешку, внутрь можно добавить еще соуса. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить блины с маковой начинкой по нашему рецепту. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Забудете о чебуреках: рецепт азербайджанских кутабов с мясом или с сыромБандерики с куриным фаршем: готовим к бульону или супуОт теста к начинке: как приготовить хачапури за 15 минутФранцузская классика из украинских продуктов: готовим киш лорен с курицейПодарок собственными руками – рецепт клубничного тирамису