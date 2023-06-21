Описание приготовления:
Если сливочное масло заменить на растительное, то это блюдо можно подавать на стол во время поста. Грибы подойдут любые, я брала замороженные лесные и готовила не размораживая. При желании готовую гречку посыпьте мелко нарезанной зеленью или добавьте любимые специи.
Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Крупы / Гречка
Блюдо: Горячие блюда / Каши / По-деревенски
Состав / Ингредиенты:
- Греча 1/2 Стакана
- Грибы 100 Грамм
- Бульон 1 Стакан (или вода)
- Лук репчатый 1 Штука
- Масло сливочнoe 40 Грамм
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Масло растительное 1 Ст. ложка (без запаха и вкуса)
Количество порций 3
Калорийность
133 ккал
Калорийность
4 г
Белки
8 г
Жиры
13 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Гречка по-селянски»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления гречки по-селянски.
Гречку тщательно вымойте и залейте водой на два сантиметра выше уровня крупы. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения. Закройте крышкой кастрюлю и убавьте огонь. Готовьте крупу в течение 15-20 минут, до готовности.
В сковороду налейте растительное масло, выложите сливочное масло, мелко нарезаный репчатый лук и добавьте нарезанные грибы. Все обжаривайте на среднем огне в течение 15 минут, перемешивая.
В сковороду выложите готовую гречку, перемешайте и прогрейте 3-4 минуты.
Приятного аппетита!