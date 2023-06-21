Описание приготовления:

Если сливочное масло заменить на растительное, то это блюдо можно подавать на стол во время поста. Грибы подойдут любые, я брала замороженные лесные и готовила не размораживая. При желании готовую гречку посыпьте мелко нарезанной зеленью или добавьте любимые специи.

Назначение: На обед / На ужин

Основной ингредиент: Крупы / Гречка

Блюдо: Горячие блюда / Каши / По-деревенски

Состав / Ингредиенты:

Греча 1/2 Стакана

Грибы 100 Грамм

Бульон 1 Стакан (или вода)

Лук репчатый 1 Штука

Масло сливочнoe 40 Грамм

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Масло растительное 1 Ст. ложка (без запаха и вкуса)

Количество порций 3

Калорийность

133 ккал

Калорийность

4 г

Белки

8 г

Жиры

13 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Гречка по-селянски»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления гречки по-селянски.

Гречку тщательно вымойте и залейте водой на два сантиметра выше уровня крупы. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения. Закройте крышкой кастрюлю и убавьте огонь. Готовьте крупу в течение 15-20 минут, до готовности.

В сковороду налейте растительное масло, выложите сливочное масло, мелко нарезаный репчатый лук и добавьте нарезанные грибы. Все обжаривайте на среднем огне в течение 15 минут, перемешивая.

В сковороду выложите готовую гречку, перемешайте и прогрейте 3-4 минуты.

Приятного аппетита!