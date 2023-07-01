Гречка с мясом в мультиварке – питательное и вкусное блюдо, которое подают на обед или ужин. Готовить его несложно, особенно с помощью специальной техники. Тушеная гречка выглядит очень аппетитно, а аромат от нее исходит потрясающий, сразу появляется аппетит. Использовать можно свинину и говядину, во втором случае готовка займет немного больше времени.

Гречка с мясом в мультиварке Редмонд

Гречка с мясом в мультиварке Редмонд – сытное блюдо, которое не вызовет никаких сложностей. Крупа получится рассыпчатой и ароматной, а мясо мягким и сочным. Понравится тушеная гречка абсолютно всем, особенно если подать ее вместе с овощным салатом.

Ингредиенты –+4 порц.

Гречка 350 гр.

Свинина 350 гр.

Лук репчатый 2 шт.

Вода 500 мл.

Масло подсолнечное для жарки

Соль по вкусу

Специи и Приправы по вкусу

Шаги 60 мин.

Гречка с мясом в мультиварке готовится очень просто. Свинину промойте холодной водой, промокните бумажными полотенцами. Затем нарежьте мясо не очень крупными кубиками. Мясную нарезку выложите в чашу мультиварки Редмонд. Луковицы очистите от шелухи, обмойте под краном. Овощи нарежьте кубиками или полукольцами, как больше нравится. Добавьте измельченный лук к мясу. Также влейте в чашу немного растительного масла, продукты посолите и приправьте специями. Перемешайте свинину и лук лопаткой. В меню мультиварки выберите режим «Мультиповар» с температурой 120 градусов. Таймер установите на 10 минут. За это время промойте гречку в нескольких водах. Выложите крупу в чашу и влейте воду. Температуру убавьте до 100 градусов и готовьте гречку с мясом в течение 25 минут. После звукового сигнала откройте крышку мультиварки и перемешайте гречку. Гречку с мясом сразу можно разложить на порции и подавать на стол в горячем виде. По желанию перед подачей посыпьте блюдо рубленой кинзой. Приятного аппетита!

Гречка с мясом и грибами в мультиварке

Гречка с мясом и грибами в мультиварке – бюджетное, но оригинально блюдо. Крупа получается такой же распаренной, как из русской печи. Благодаря добавлению грибов, аромат блюда получается ни с чем не сравнимым. Добавку гречки с мясом и грибами просят все.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 25-30 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Свинина – 0,4 кг.

Крупа гречневая – 2 ст.

Морковка среднего размера – 1 шт.

Лук репчатый среднего размера – 1 шт.

Масло растительное – 30 мл.

Шампиньоны – 300 гр.

Соль поваренная – по вкусу.

Перец душистый – по вкусу.

Паста томатная – 2 ст.л.

Вода – 700 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промойте свинину. Промойте в нескольких водах гречневую крупу. Очистите лук и морковку. Шампиньоны помойте и при необходимости очистите шляпки.

Шаг 2. Мясо нарежьте брусками или кубиками. Включите мультиварку и выберите режим «Жарка». Влейте немного растительного масла, выложите мясную нарезку и жарьте до румяной корочки в течение 15-20 минут. Периодически помешивайте мясо и полностью не закрывайте крышку мультиварки.

Шаг 3. Луковицу и морковку нарежьте небольшими брусками. Морковку для оптимизации можно натереть на крупной терке. Выложите овощи к мясу.

Шаг 4. Грибочки нарежьте пластинками. Добавьте нарезку в чашу, также выложите пару столовых ложек томатной пасты. Перемешайте все содержимое и продолжайте жарить 5 минут.

Шаг 5. Затем добавьте гречневую крупу, посолите по вкусу и добавьте душистый перец.

Шаг 6. Влейте в чашу воду и перемешайте массу. Закройте крышку мультиварки и выберите режим «Крупа», таймер установите на 40 минут.

Шаг 7. После звукового сигнала гречка с мясом и грибами в мультиварке будет полностью готова.

Шаг 8. Подавайте блюдо на стол в горячем виде. Украсьте гречку листиками свежей петрушки. Приятного аппетита!

Гречка по-купечески с мясом в мультиварке

Гречка по-купечески с мясом в мультиварке обеспечит вашей семье питательный и вкусный ужин. По сути, это блюдо два в одном. Вы сразу получите нежное мясо и рассыпчатый гарнир к нему. А с мультиваркой готовить гречку куда проще, чем на плите.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Свинина – 350 гр.

Масло растительное без запаха – 40 мл.

Перец молотый – по вкусу.

Лук репчатый крупный – 1 шт.

Морковка – 1 шт.

Гречка – 125 гр.

Вода – 300 мл.

Соль поваренная – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Возьмите охлажденную свиную вырезку, крупную луковицу и морковку. Отмерьте гречневую крупу и промойте ее.

Шаг 2. Мясо нарежьте не очень крупными кусочками.

Шаг 3. Луковицу мелко нарежьте ножом, а морковку натрите на терке с крупными отверстиями.

Шаг 4. В сухую чашу мультиварки влейте немного растительного масла и выложите свинину.

Шаг 5. На мясо распределите измельченные овощи.

Шаг 6. Затем выложите промытую гречку.

Шаг 7. Влейте в чашу воду, посолите и приправьте ингредиенты молотым перцем.

Шаг 8. Закройте крышку мультиварки и выберите в меню режим «Крупа»

Шаг 9. В зависимости от мощности вашей техники на готовку уйдет от 30 до 40 минут. После звукового сигнала откройте крышку и перемешайте гречку по-купечески.

Шаг 10. Блюдо получается очень вкусным и ароматным. Подавайте гречку по-купечески с мясом в теплом виде в компании с овощным салатом или домашними соленьями. Приятного аппетита!

Гречка в мультиварке с мясом и овощами

Гречка в мультиварке с мясом и овощами готовится намного проще, чем может показаться. Кухонная техника с этим справится в два счета. Для обеда или ужина гречка с мясом и овощами подходит идеально, блюдо очень вкусное и самодостаточное.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Мякоть свинины – 0,4 кг.

Крупа гречневая – 150 гр.

Чеснок – 2 зуб.

Лук репчатый – 100 гр.

Соль – по вкусу.

Морковка – 150 гр.

Специи для мяса – по вкусу.

Перец черный свежемолотый – по вкусу.

Масло растительное без запаха – при необходимости.

Вода питьевая – 500-600 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовьте и измельчите все необходимые продукты. Свинину обмойте под краном, промокните бумажными салфетками и нарежьте кубиками среднего размера. Морковку, чеснок и лук очистите, помойте. Лучок нарежьте кубиками, а морковку натрите на терке, чеснок порубите ножом в произвольном порядке. Гречневую крупу промойте несколько раз проточной водой.

Шаг 2. В сухую чашу мультиварки влейте немного растительного масла, активируйте режим «Жарка». Сначала выложите кусочки свинины, жарьте в течение 5 минут, помешивая лопаткой. Затем добавьте лук, чеснок и морковку. Перемешайте мясо с овощами и готовьте в том же режиме 10 минут.

Шаг 3. Гречку распределите равномерным слоем по зажарке из мяса и овощей. Всыпьте соль и специи по вкусу, влейте питьевую воду. Уровень воды должен быть выше крупы на 1 сантиметр.

Шаг 4. Выберите в меню мультиварки режим «Крупа» или «Тушение», закройте крышку и ждите сигнала об окончании приготовления.

Шаг 5. Подавайте гречку с мясом и овощами в горячем виде. При желании можно посыпать блюдо рубленой зеленью укропа или петрушки. Приятного аппетита!

Гречка с говядиной в мультиварке

Гречка с говядиной в мультиварке – традиционное сочетание продуктов, которое дает превосходный результат. Крупа получается рассыпчатой и ароматной, а говядина буквально распадается на волокна и тает во рту.

Время готовки – 1 ч.

Время приготовления – 20-30 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Мякоть говядины – 500 гр.

Крупа гречневая – 1 ст.

Лук репчатый – 1,5 шт.

Приправа – по вкусу.

Соль поваренная – по вкусу.

Вода – 2 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Говяжью вырезку обмойте прохладной водой, зачистите от пленок и жировых прослоек.

Шаг 2. Разрежьте говядину на кусочки. Лучше если они будут небольшого размера, тогда мясо быстрее приготовится.

Шаг 3. Подготовьте овощи. Лук и морковку очистите, обмойте их под краном. Луковицы нарежьте полукольцами.

Шаг 4. Выложите говядину в чашу мультиварки.

Шаг 5. К мясу добавьте луковую нарезку.

Шаг 6. Включите мультиварку и в меню выберите режим «Жарка». Мясо с луком жарьте без масла, периодически помешивая, в скором времени мясо даст сок и на нем появится румяная корочка.

Шаг 7. Гречневую крупу промойте водой и ошпарьте кипятком. Выложите ее поверх мяса.

Шаг 8. Влейте воду и добавьте соль со специями по вкусу.

Шаг 9. Закройте мультиварку и активируйте режим «Тушение» или «Мясо» на 20-25 минут.

Шаг 10. После окончания программы перемешайте гречку. Разложите гречку с говядиной по порциям, украсьте укропом и подавайте на обед или ужин. Приятного аппетита!