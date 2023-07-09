Гречка в мультиварке Редмонд – это наиболее предпочтительной способ варки крупы и достоин внимания каждой хозяйки, ведь эта крупа готовится быстро и всегда получается рассыпчатой. В «Редмонд» гречка варится на программе «Тушение» или «Варка», а пропорция крупы с водой и набор ингредиентов указывается в предложенных рецептах.

Гречка по-купечески в мультиварке Редмонд

Гречку по-купечески в мультиварке Редмонд можно готовить с любым мясом, в этом рецепте берем говядину. Готовим на двух программах: «Жарка» и «Тушение». Пропорция гречки и воды 1:2. Мясо нарезаем небольшими кусочками, чтобы быстрее приготовилось. Приправы добавляем по своему вкусу.

Ингредиенты –+3 порц.

Говядина 500 гр.

Гречка 1 ст.

Лук репчатый 1 шт. (крупный)

Вода 2 ст.

Соль по вкусу

Приправы по вкусу

Масло растительное для жарки

Шаги 60 мин.

Гречка в мультиварке Редмонд готовится очень просто. Мясо очистить от остатков сухожилий, промыть холодной водой и обсушить салфеткой. Нарезать мякоть небольшими кусочками размером до 1 см. Очистить и нарезать лук кусочками любого размера. В чашу мультиварки «Редмонд» налить немного растительного масла и включить программу «Жарка». На разогретое масло переложить нарезку говядины. Поверх мяса уложить нарезку лука. Обжарить мясо с луком при периодическом помешивании и до легкого золотистого цвета. Крышку при жарке не закрывать. Гречку хорошо промыть, ошпарить кипятком или несколько раз промыть горячей водой и ровным слоем уложить поверх обжаренного с луком мяса. Затем в чашу налить 2 стакана кипятка. Насыпать соль с выбранной приправой. Крышку закрыть и включить программу «Тушение» или «Варка» на время по умолчанию, но может быть достаточно и 30 минут. По завершении программы дать гречке немного настояться под крышкой. Затем блюдо перемешать и снять пробу. Приготовленную в мультиварке Редмонд гречку по-купечески разложить по порционным тарелкам и подать на стол. Приятного аппетита!

Гречневая каша на воде в мультиварке Редмонд

Гречневая каша на воде в мультиварке Редмонд будет у вас или самостоятельным блюдом, или хорошим гарниром к мясу и рыбе. Гречка в мультиварке, при правильной пропорции воды и крупы, томится как в русской печи, всегда получается рассыпчатой и не сухой. Для каши выберите гречку светлую и не прожаренную, будет вкуснее. Готовим гречневую кашу в «Редмонд» на программе «Каша».

Время готовки: 40 минут.

Время приготовления: 5 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

Гречка – 2 мультистакана.

Вода – 4 мультистакана.

Соль – по вкусу.

Масло сливочное – 30 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу отмерить и пересыпать в отдельную посуду нужное количество гречки. Затем крупу несколько раз промыть горячей водой.

Шаг 2. Подготовленную гречку пересыпать в чашу мультиварки «Редмонд».

Шаг 3. Сразу гречку посолить по своему вкусу.

Шаг 4. Затем крупу залить четырьмя мультистаканами холодной воды.

Шаг 5. Закрыть крышку и включить программу «Каша» на время по умолчанию, которое в Редмонд обычно составляет 25 минут.

Шаг 6. По завершении программы в кашу положить сливочное масло и оставить на 5-10 минут в режиме «Подогрев». Затем кашу перемешать и снять пробу.

Шаг 7. Приготовленную в мультиварке Редмонд гречневую кашу на воде разложить по тарелкам и сервировать к столу. Приятного аппетита!

Гречка в мультиварке Редмонд с мясом

Гречка в мультиварке Редмонд с любым мясом всегда получается ароматной и вкусной, а набор продуктов для блюда небольшой. В этом рецепте обжариваем мясо с луком и тушим гречку на программе «Мультиповар»» в течение 40 минут. Берем свинину, которая за это время хорошо протушится, даст свой сок и дополнит вкус гречки.

Время готовки: 45 минут.

Время приготовления: 5 минут.

Порции: 6.

Ингредиенты:

Гречка – 350 гр.

Свинина – 350 гр.

Лук – 2 шт.

Вода – 500 мл.

Соль – по вкусу.

Приправы – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свинину промыть холодной водой, салфеткой убрать лишнюю влагу и мясо нарезать небольшими кусочками.

Шаг 2. В чашу мультиварки «Редмонд» налить немного растительного масла и переложить нарезку свинины.

Шаг 3. Очистить луковицы и мелко нарезать.

Шаг 4. Нарезку лука переложить в мультичашу и перемешать. Включить программу «Мультиповар» на 10 минут, установив 120°С. Обжарить при помешивании свинину с луком.

Шаг 5. Гречку несколько раз промыть горячей водой. По завершении программы жарки переложить поверх мяса крупу. Залить эти ингредиенты нужным количеством кипятка, насыпать соль с любой приправой и все перемешать.

Шаг 6. Повторно включить программу «Мультиповар» на 24 минуты, установив температуру 100°С.

Шаг 7. По завершении программы дать гречке 5 минут для настаивания. Затем открыть крышку и все аккуратно перемешать. Снять пробу.

Шаг 8. Приготовленную гречку в мультиварке Редмонд с мясом разложить по порционным тарелкам и сразу подать на стол. Приятного аппетита!

Гречневая каша с курицей в мультиварке Редмонд

Гречневая каша с курицей в мультиварке Редмонд будет у вас вариантом сытного семейного обеда из натуральных и малокалорийных продуктов. По этому рецепту готовить гречку можно на программах по выбору: «Мультиповар» или «Выпечка» в течение 1 часа. Курицу берем в виде голени или бедра и заранее на час замаринуем. Дополним блюдо овощами, что сделает кашу более полезной и вкусной.

Время готовки: 2 часа 20 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 5.

Ингредиенты:

Курица (голень, бедро) – 1 кг.

Гречка – 3 мультистакана.

Вода – 4.5 мультистакана.

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Перец сладкий – 1 шт.

Паприка – 1 ч.л.

Аджика острая – 1 ст.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль – 3 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовить, согласно пропорции рецепта, все ингредиенты для гречневой каши. Очистить и промыть овощи.

Шаг 2. Тонкими четверть кольцами нарезать лук.

Шаг 3. Куриные голень и бедро промыть холодной водой, переложить в отдельную посуду, равномерно посыпать солью, паприкой, нарезкой лука, добавить аджику с двумя столовыми ложками растительного масла.

Шаг 4. Затем курицу с приправами хорошо перемешать и оставить на 1 час для маринования при комнатной температуре.

Шаг 5. На крупной терке измельчить морковь.

Шаг 6. Гречневую крупу хорошо промыть.

Шаг 7. В чашу мультиварки «Редмонд» переложить замаринованную курицу, вместе с остатками маринада.

Шаг 8. Поверх курицы положить натертую морковь и нарезанный кусочками сладкий перец.

Шаг 9. Поверх овощей положить ровным слоем подготовленную гречку и насыпать две чайные ложки соли.

Шаг 10. Залить эти ингредиенты указанным в рецепте количеством холодной воды.

Шаг 11. Закрыть крышку и включить либо программу «Выпечка», либо «Мультиповар» с температурой 125°С. Время готовки – 1 час.

Шаг 12. По завершении программы кашу перемешать и снять пробу.

Шаг 13. Приготовленную гречневую кашу с курицей в мультиварке Редмонд разложить по порционным тарелкам и сервировать к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

Гречка с грибами в мультиварке Редмонд

Гречка с грибами в мультиварке Редмонд может быть у вас отличным вариантом для постного стола. Готовится блюдо просто и из небольшого количества ингредиентов. Любые грибы обжариваются с луком и морковью на программе «Жарка. Затем добавляется гречневая крупа и каша готовится на программе «Плов».

Время готовки: 1 час 20 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 3.

Ингредиенты:

Гречка – 1.5 ст.

Вода – 3.5 ст.

Шампиньоны – 70 гр.

Морковь – ½ шт.

Лук – 1 шт.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Пряности – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Почистите и промойте шампиньоны. Затем нарежьте их небольшими кусочками.

Шаг 2. Очистите морковь и измельчите на крупной терке.

Шаг 3. Очистите лук и нарежьте маленькими кубиками.

Шаг 4. В чашу мультиварки налейте растительное масло и включите программу «Жарка». В разогретое масло переложите морковь с луком и пожарьте пару минут.

Шаг 5. Затем к обжаренным овощам переложите нарезку шампиньонов и пожарьте еще 2 минуты.

Шаг 6. Хорошо промойте гречневую крупу, переложите в мультичашу и насыпьте соль с любыми пряностями.

Шаг 7. Затем налейте 3,5 стакана чистой воды. Крышку мультиварки закройте и включите программу «Плов» на время по умолчанию, которое составляет 1 час.

Шаг 8. По завершении программы гречку с грибами перемешайте, разложите по порционным тарелкам и подавайте на стол в горячем виде. Приятного аппетита!