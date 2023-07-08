Гречка в мультиварке – это исконно славянское блюдо, которое можно подавать к столу, как в качестве гарнира, так и как самостоятельное кушанье. В этой статье мы собрали самые простые и вкусные рецепты этой крупы, например, каждый обязан попробовать сочную и ароматную гречку по-купечески либо с куриной печенью. Помимо прекрасных вкусовых характеристик, эта крупа также отличается своими полезными свойствами, высоким содержанием железа и насыщенными углеводами, после которых вы еще долго не захотите перекусывать чем-то вредным!
Гречка по-купечески в мультиварке
Гречка по-купечески в мультиварке – это простое в приготовлении и очень вкусное кушанье, с готовкой которого справится даже школьник! Ведь самое сложное во всем процессе – это нарезать компоненты, все остальное за вас сделает современная кухонная техника.
Ингредиенты –+4 порц.
- Куриное филе 450 гр.
- Гречка 200 гр.
- Кипяток 500 мл.
- Масло подсолнечное 2 ст.л.
- Лук репчатый 1 шт.
- Томатная паста 2 ст.л.
- Морковь 1 шт.
- Лавровый лист 2 шт.
- Соль по вкусу
- Перец чёрный молотый по вкусу
Шаги 35 мин.
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Гречка в мультиварке готовится очень просто. Перед началом процесса очищаем и промываем овощи и птицу.
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Куриное филе нарезаем произвольными ломтиками, выкладываем в чашу с разогретым подсолнечным маслом (режим «жарка» 10 минут), приправляем солью, щепоткой перца и лаврушкой – жарим 5-6 минут.
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Добавляем в мультиварку нарезанные овощи и томатную пасту, активно перемешиваем.
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Всыпаем гречку, снова перемешиваем и жарим все вместе 2 минуты.
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Заливаем ингредиенты кипятком и закрываем крышкой, включаем программу «каши» на 20 минут.
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После звукового сигнала удаляем лаврушку.
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Кушанье раскладываем по порционным тарелкам и дегустируем. Приятного аппетита!
Гречневая каша на воде в мультиварке – пропорции
Гречневая каша на воде в мультиварке готовится очень быстро и легко, а в результате всегда получается безумно рассыпчатой и ароматной. И попробовав лишь однажды, приготовив кашу таким образом, вы навсегда забудете о том, что когда-то варили ее в кастрюле.
Время готовки – 30 мин.
Время приготовления – 5 мин.
Порции – 3.
Ингредиенты:
- Гречка – 1 ст.
- Вода – 2 ст.
- Соль – ½ ч.л.
- Масло сливочное – 20 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготавливаем продукты.
Шаг 2. Тщательно перебираем и промываем крупу в нескольких водах, засыпаем в чашу вместе с солью, вливаем воду и кладем ломтик сливочного масла.
Шаг 3. Запускаем программу «каши», дожидаемся звукового сигнала и кладем еще немного сливочного масла для насыщенности аромата.
Шаг 4. При помощи лопатки перемешиваем.
Шаг 5. Кашу перекладываем в тарелку и снимаем пробу. Приятного аппетита!
Гречка с мясом в мультиварке
Гречка с мясом в мультиварке – это сытное и очень вкусное кушанье, которое станет для вас и ваших домочадцев прекрасным ужином или обедом, на готовку которого не придется тратить много свободного времени. Предлагаем вам дополнить крупу говядиной и овощами.
Время готовки – 60 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 3-4.
Ингредиенты:
- Говядина – 250 гр.
- Гречка – 200 гр.
- Лук – 1 шт.
- Чеснок – 1 зубчик.
- Морковка – 1 шт.
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Вода – 500 мл.
- Паста томатная – 1-2 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Приправы – по вкусу.
- Зелень – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Говядину зачищаем от пленок, ополаскиваем и насухо промакиваем бумажными полотенцами. Произвольно нарезаем и высыпаем в чашу.
Шаг 2. Включаем режим «жарка» на 15 минут.
Шаг 3. Спустя 10 минут мясо перемешиваем.
Шаг 4. Добавляем измельченные овощи.
Шаг 5. Через 5 минут дополняем основные компоненты пастой из перетертых томатов, приправами, чесноком и солью.
Шаг 6. Перемешав, жарим еще 5 минут.
Шаг 7. По истечении времени, отправляем в чашу промытую крупу.
Шаг 8. Заливаем водой и готовим под крышкой 35 минут, включив программу «каша/крупа».
Шаг 9. Горячее кушанье сервируем, посыпав рубленой зеленью. Приятного аппетита!
Гречневая каша с курицей в мультиварке
Гречневая каша с курицей в мультиварке – это очень вкусное и ароматное кушанье, которое придется по вкусу каждому, кто его однажды попробует! Для баланса вкусов, добавим немного таких овощей, как лук и морковь, а в качестве мясной составляющей, рекомендуется использовать более сочные части курицы.
Время готовки – 60 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 3.
Ингредиенты:
- Бедра куриные – 2 шт.
- Гречка – 160 гр.
- Луковица – ½ шт.
- Морковка – 1 шт.
- Вода – 320 мл.
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Приправа для птицы – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Первым делом очищаем и промываем овощи, размораживаем курицу.
Шаг 2. Отделяем мясо от костей и произвольно режем.
Шаг 3. Мелко нарезаем луковицу, а морковь измельчаем при помощи терки с крупными отверстиями. Жарим овощи 5-7 минут на разогретом растительном масле (программа – жарка).
Шаг 4. Теперь в чашу отправляем мясо, соль и приправу.
Шаг 5. Подрумяниваем в течение 5 минут без крышки.
Шаг 6. Добавляем промытую крупу.
Шаг 7. Содержимое чаши заливаем водой.
Шаг 8. Закрываем крышку и запускаем режим «крупы» на полчаса.
Шаг 9. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!
Гречка с тушенкой в мультиварке
Гречка с тушенкой в мультиварке – блюдо, которое прекрасно впишется в ваш привычный рацион и разнообразит меню. Готовится кушанье очень быстро, поэтому идеально подходит для семейного ужина, когда на приготовление уже не остается сил. Главное, использовать только качественную тушенку!
Время готовки – 60 мин.
Время приготовления – 10-15 мин.
Порции – 3.
Ингредиенты:
- Тушенка говяжья – 1 банка.
- Крупа гречневая – 1 ст.
- Морковка – 1 шт.
- Масло оливковое – 1 ст.л.
- Лук – 1 шт.
- Чеснок – 2 зуб.
- Масло сливочное – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Для ускорения процесса и собственного удобства, выкладываем на столе все необходимое.
Шаг 2. Произвольно измельчаем овощи и готовим их на оливковом масле в течение 20 минут, включив программу «выпечка».
Шаг 3. По истечении указанного времени, добавляем очищенные и нарезанные зубцы чеснока, а также мясную составляющую.
Шаг 4. Ингредиенты перемешиваем, засыпаем гречкой и подсаливаем. Вливаем воду, закрываем крышкой и томим 40 минут на программе «гречка».
Шаг 5. После отключения добавляем ломтик сливочного масла и держим блюдо на подогреве еще 5 минут.
Шаг 6. Распределив блюдо по порционным тарелкам, подаем к столу и наслаждаемся. Приятного аппетита!
Гречка с грибами в мультиварке
Гречка с грибами в мультиварке – это быстрое и сытное блюдо, которое можно подать к столу в качестве самостоятельного кушанья, а можно дополнить мясом или птицей. Грибы можно использовать абсолютно любые, какие вам нравятся: лесные или же шампиньоны.
Время готовки – 25 мин.
Время приготовления – 5 мин.
Порции – 3.
Ингредиенты:
- Грибы – 200 гр.
- Гречка – 1 ст.
- Луковица – 1 шт.
- Морковка – 1 шт.
- Масло подсолнечное – 2 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Вода – 1,5 ст.
- Приправы – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Очищенный лук нарезаем полукольцами, а морковь натираем на крупной терке либо мелко шинкуем.
Шаг 2. Запускаем программу «жарка/выпечка», разогреваем подсолнечное масло и обжариваем овощи вместе с грибами и приправами.
Шаг 3. Как только компоненты подрумянились, выключаем программу и засыпаем промытую гречку.
Шаг 4. Вливаем воду и закрываем чашу крышкой.
Шаг 5. Включаем программу «Каши/Крупа». После звукового сигнала состав перемешиваем.
Шаг 6. Раскладываем ароматное кушанье по пиалам и трапезничаем. Приятного аппетита!
Гречневая каша с фаршем в мультиварке
Гречневая каша с фаршем в мультиварке – это прекрасный вариант для семейного приема пищи, который надолго избавит вас от голода и зарядит энергией до самого вечера. Для готовки нам потребуются исключительно простые и доступные компоненты, пропорции указаны в мультистаканах.
Время готовки – 60 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Крупа гречневая – 1,5 ст.
- Фарш мясной – 300 гр.
- Лук – ½ шт.
- Морковка – ½ шт.
- Масло растительное – 4 ст.л.
- Масло сливочное – 20 гр.
- Вода кипяченая – 4 ст.
- Соль – по вкусу.
- Приправы – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.
Шаг 2. Измельченный лук с морковью обжариваем на растительном масле около 10 минут (программа – жарка либо выпечка).
Шаг 3. Затем отправляем в чашу фарш.
Шаг 4. При частом помешивании обжариваем компоненты, разбивая фарш лопаткой 10 минут.
Шаг 5. По истечении указанного времени, добавляем промытую крупу, специи и соль.
Шаг 6. Компоненты заливаем необходимым количеством воды.
Шаг 7. Готовим в режиме «Тушение» 35 минут, после звукового сигнала заправляем кашу сливочным маслом.
Шаг 8. Приятного аппетита!
Гречка с овощами в мультиварке
Гречка с овощами в мультиварке – питательное и в то же время, легкое кушанье, которое удивит вас своими вкусовыми характеристиками и ярким приятным ароматом. Каша, приготовленная таким способом, всегда получается невероятно рассыпчатой и очень нежной.
Время готовки – 45 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Гречка – 1 ст.
- Вода – 2 ст.
- Лук – 1 шт.
- Кабачок – 150 гр.
- Морковка – 1 шт.
- Фасоль спаржевая – 100 гр.
- Хмели-сунели – 1 ч.л.
- Тимьян – 2 веточки.
- Масло оливковое – 1 ст.л.
- Масло сливочное – 2 ст.л.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Очищаем и произвольно нарезаем лук с морковкой, пассеруем на разогретом оливковом масле до мягкости и румяности, включив программу «выпечка».
Шаг 2. Теперь в чашу отправляем кубики кабачка и сегменты фасоли, перемешиваем и обжариваем еще 3-4 минуты.
Шаг 3. К ароматным овощам отправляем тщательно промытую гречку и ломтик сливочного масла.
Шаг 4. Заливаем овощное ассорти с крупой водой, солим и сдабриваем тимьяном и хмели-сунели. Готовим в режиме «рис».
Шаг 5. После отключения техники, блюдо сервируем и подаем к столу. Приятного аппетита!
Гречка с грибами и луком в мультиварке
Гречка с грибами и луком в мультиварке – это аппетитное и безумно ароматное блюдо, которое завоюет ваше сердце после первой пробы. Тонкие ломтики шампиньонов и обжаренные овощи идеально гармонируют с рассыпчатой гречневой крупой, которую невозможно испортить, готовя в мультиварке.
Время готовки – 50 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Крупа гречневая – 1 ст.
- Вода/бульон – 2 ст.
- Морковь – 1 шт.
- Шампиньоны свежие – 150 гр.
- Луковица – 1 шт.
- Масло подсолнечное – 2 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Овощи очищаем, лук мелко нарезаем, а морковь измельчаем при помощи бурачной терки. Параллельно разогреваем подсолнечное масло в чаше, запустив режим «жарка», пассеруем овощи на протяжении 5 минут.
Шаг 2. Грибы режем на пластины и через 5 минут отправляем к зажарке, жарим все вместе около 7 минут.
Шаг 3. К румяным компонентам высыпаем гречку.
Шаг 4. Состав солим и перчим, заливаем горячим бульоном либо водой.
Шаг 5. Закрыв крышку, включаем программу «каши» на 30 минут.
Шаг 6. Приятного аппетита!
Гречка в мультиварке с куриной печенью
Гречка в мультиварке с куриной печенью – это не только очень вкусное и ароматное блюдо, но еще и полезное, так как в печенке и крупе содержится огромное количество железа, которое повышает гемоглобин в крови. Предлагаем вам попробовать данное кушанье, и вы останетесь довольны!
Время готовки – 45 мин.
Время приготовления – 10-15 мин.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Гречка – 1 мультистакан.
- Печень куриная – 300 гр.
- Лук – 1 шт.
- Морковка – ½ шт.
- Масло растительное – 4 ст.л.
- Масло сливочное – 30 гр.
- Вода горячая – 3 мультистакана.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Субпродукт тщательно промываем и выкладываем в сито, даем стечь лишней воде.
Шаг 2. В чаше разогреваем растительное масло и обжариваем измельченные овощи.
Шаг 3. Лук с морковью жарим, включив режим «жарка» на 20 минут, спустя 7 минут добавляем печень, солим и дожидаемся звукового сигнала.
Шаг 4. Тщательно промытую гречку высыпаем в чашу, посыпаем солью и заливаем водой, закрываем крышку.
Шаг 5. Включаем программу «каши» на 45 минут, в готовое кушанье вмешиваем ломтик сливочного масла.
Шаг 6. Раскладываем по тарелкам и снимаем пробу. Приятного аппетита!