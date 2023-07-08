Гречка в мультиварке – это исконно славянское блюдо, которое можно подавать к столу, как в качестве гарнира, так и как самостоятельное кушанье. В этой статье мы собрали самые простые и вкусные рецепты этой крупы, например, каждый обязан попробовать сочную и ароматную гречку по-купечески либо с куриной печенью. Помимо прекрасных вкусовых характеристик, эта крупа также отличается своими полезными свойствами, высоким содержанием железа и насыщенными углеводами, после которых вы еще долго не захотите перекусывать чем-то вредным!

Гречка по-купечески в мультиварке

Гречка по-купечески в мультиварке – это простое в приготовлении и очень вкусное кушанье, с готовкой которого справится даже школьник! Ведь самое сложное во всем процессе – это нарезать компоненты, все остальное за вас сделает современная кухонная техника.

Ингредиенты –+4 порц.

Куриное филе 450 гр.

Гречка 200 гр.

Кипяток 500 мл.

Масло подсолнечное 2 ст.л.

Лук репчатый 1 шт.

Томатная паста 2 ст.л.

Морковь 1 шт.

Лавровый лист 2 шт.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Шаги 35 мин.

Гречка в мультиварке готовится очень просто. Перед началом процесса очищаем и промываем овощи и птицу. Куриное филе нарезаем произвольными ломтиками, выкладываем в чашу с разогретым подсолнечным маслом (режим «жарка» 10 минут), приправляем солью, щепоткой перца и лаврушкой – жарим 5-6 минут. Добавляем в мультиварку нарезанные овощи и томатную пасту, активно перемешиваем. Всыпаем гречку, снова перемешиваем и жарим все вместе 2 минуты. Заливаем ингредиенты кипятком и закрываем крышкой, включаем программу «каши» на 20 минут. После звукового сигнала удаляем лаврушку. Кушанье раскладываем по порционным тарелкам и дегустируем. Приятного аппетита!

Гречневая каша на воде в мультиварке – пропорции

Гречневая каша на воде в мультиварке готовится очень быстро и легко, а в результате всегда получается безумно рассыпчатой и ароматной. И попробовав лишь однажды, приготовив кашу таким образом, вы навсегда забудете о том, что когда-то варили ее в кастрюле.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Гречка – 1 ст.

Вода – 2 ст.

Соль – ½ ч.л.

Масло сливочное – 20 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты.

Шаг 2. Тщательно перебираем и промываем крупу в нескольких водах, засыпаем в чашу вместе с солью, вливаем воду и кладем ломтик сливочного масла.

Шаг 3. Запускаем программу «каши», дожидаемся звукового сигнала и кладем еще немного сливочного масла для насыщенности аромата.

Шаг 4. При помощи лопатки перемешиваем.

Шаг 5. Кашу перекладываем в тарелку и снимаем пробу. Приятного аппетита!

Гречка с мясом в мультиварке

Гречка с мясом в мультиварке – это сытное и очень вкусное кушанье, которое станет для вас и ваших домочадцев прекрасным ужином или обедом, на готовку которого не придется тратить много свободного времени. Предлагаем вам дополнить крупу говядиной и овощами.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

Говядина – 250 гр.

Гречка – 200 гр.

Лук – 1 шт.

Чеснок – 1 зубчик.

Морковка – 1 шт.

Масло растительное – 2 ст.л.

Вода – 500 мл.

Паста томатная – 1-2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Приправы – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Говядину зачищаем от пленок, ополаскиваем и насухо промакиваем бумажными полотенцами. Произвольно нарезаем и высыпаем в чашу.

Шаг 2. Включаем режим «жарка» на 15 минут.

Шаг 3. Спустя 10 минут мясо перемешиваем.

Шаг 4. Добавляем измельченные овощи.

Шаг 5. Через 5 минут дополняем основные компоненты пастой из перетертых томатов, приправами, чесноком и солью.

Шаг 6. Перемешав, жарим еще 5 минут.

Шаг 7. По истечении времени, отправляем в чашу промытую крупу.

Шаг 8. Заливаем водой и готовим под крышкой 35 минут, включив программу «каша/крупа».

Шаг 9. Горячее кушанье сервируем, посыпав рубленой зеленью. Приятного аппетита!

Гречневая каша с курицей в мультиварке

Гречневая каша с курицей в мультиварке – это очень вкусное и ароматное кушанье, которое придется по вкусу каждому, кто его однажды попробует! Для баланса вкусов, добавим немного таких овощей, как лук и морковь, а в качестве мясной составляющей, рекомендуется использовать более сочные части курицы.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Бедра куриные – 2 шт.

Гречка – 160 гр.

Луковица – ½ шт.

Морковка – 1 шт.

Вода – 320 мл.

Масло растительное – 2 ст.л.

Приправа для птицы – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом очищаем и промываем овощи, размораживаем курицу.

Шаг 2. Отделяем мясо от костей и произвольно режем.

Шаг 3. Мелко нарезаем луковицу, а морковь измельчаем при помощи терки с крупными отверстиями. Жарим овощи 5-7 минут на разогретом растительном масле (программа – жарка).

Шаг 4. Теперь в чашу отправляем мясо, соль и приправу.

Шаг 5. Подрумяниваем в течение 5 минут без крышки.

Шаг 6. Добавляем промытую крупу.

Шаг 7. Содержимое чаши заливаем водой.

Шаг 8. Закрываем крышку и запускаем режим «крупы» на полчаса.

Шаг 9. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Гречка с тушенкой в мультиварке

Гречка с тушенкой в мультиварке – блюдо, которое прекрасно впишется в ваш привычный рацион и разнообразит меню. Готовится кушанье очень быстро, поэтому идеально подходит для семейного ужина, когда на приготовление уже не остается сил. Главное, использовать только качественную тушенку!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Тушенка говяжья – 1 банка.

Крупа гречневая – 1 ст.

Морковка – 1 шт.

Масло оливковое – 1 ст.л.

Лук – 1 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Масло сливочное – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для ускорения процесса и собственного удобства, выкладываем на столе все необходимое.

Шаг 2. Произвольно измельчаем овощи и готовим их на оливковом масле в течение 20 минут, включив программу «выпечка».

Шаг 3. По истечении указанного времени, добавляем очищенные и нарезанные зубцы чеснока, а также мясную составляющую.

Шаг 4. Ингредиенты перемешиваем, засыпаем гречкой и подсаливаем. Вливаем воду, закрываем крышкой и томим 40 минут на программе «гречка».

Шаг 5. После отключения добавляем ломтик сливочного масла и держим блюдо на подогреве еще 5 минут.

Шаг 6. Распределив блюдо по порционным тарелкам, подаем к столу и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Гречка с грибами в мультиварке

Гречка с грибами в мультиварке – это быстрое и сытное блюдо, которое можно подать к столу в качестве самостоятельного кушанья, а можно дополнить мясом или птицей. Грибы можно использовать абсолютно любые, какие вам нравятся: лесные или же шампиньоны.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Грибы – 200 гр.

Гречка – 1 ст.

Луковица – 1 шт.

Морковка – 1 шт.

Масло подсолнечное – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Вода – 1,5 ст.

Приправы – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищенный лук нарезаем полукольцами, а морковь натираем на крупной терке либо мелко шинкуем.

Шаг 2. Запускаем программу «жарка/выпечка», разогреваем подсолнечное масло и обжариваем овощи вместе с грибами и приправами.

Шаг 3. Как только компоненты подрумянились, выключаем программу и засыпаем промытую гречку.

Шаг 4. Вливаем воду и закрываем чашу крышкой.

Шаг 5. Включаем программу «Каши/Крупа». После звукового сигнала состав перемешиваем.

Шаг 6. Раскладываем ароматное кушанье по пиалам и трапезничаем. Приятного аппетита!

Гречневая каша с фаршем в мультиварке

Гречневая каша с фаршем в мультиварке – это прекрасный вариант для семейного приема пищи, который надолго избавит вас от голода и зарядит энергией до самого вечера. Для готовки нам потребуются исключительно простые и доступные компоненты, пропорции указаны в мультистаканах.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Крупа гречневая – 1,5 ст.

Фарш мясной – 300 гр.

Лук – ½ шт.

Морковка – ½ шт.

Масло растительное – 4 ст.л.

Масло сливочное – 20 гр.

Вода кипяченая – 4 ст.

Соль – по вкусу.

Приправы – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.

Шаг 2. Измельченный лук с морковью обжариваем на растительном масле около 10 минут (программа – жарка либо выпечка).

Шаг 3. Затем отправляем в чашу фарш.

Шаг 4. При частом помешивании обжариваем компоненты, разбивая фарш лопаткой 10 минут.

Шаг 5. По истечении указанного времени, добавляем промытую крупу, специи и соль.

Шаг 6. Компоненты заливаем необходимым количеством воды.

Шаг 7. Готовим в режиме «Тушение» 35 минут, после звукового сигнала заправляем кашу сливочным маслом.

Шаг 8. Приятного аппетита!

Гречка с овощами в мультиварке

Гречка с овощами в мультиварке – питательное и в то же время, легкое кушанье, которое удивит вас своими вкусовыми характеристиками и ярким приятным ароматом. Каша, приготовленная таким способом, всегда получается невероятно рассыпчатой и очень нежной.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Гречка – 1 ст.

Вода – 2 ст.

Лук – 1 шт.

Кабачок – 150 гр.

Морковка – 1 шт.

Фасоль спаржевая – 100 гр.

Хмели-сунели – 1 ч.л.

Тимьян – 2 веточки.

Масло оливковое – 1 ст.л.

Масло сливочное – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем и произвольно нарезаем лук с морковкой, пассеруем на разогретом оливковом масле до мягкости и румяности, включив программу «выпечка».

Шаг 2. Теперь в чашу отправляем кубики кабачка и сегменты фасоли, перемешиваем и обжариваем еще 3-4 минуты.

Шаг 3. К ароматным овощам отправляем тщательно промытую гречку и ломтик сливочного масла.

Шаг 4. Заливаем овощное ассорти с крупой водой, солим и сдабриваем тимьяном и хмели-сунели. Готовим в режиме «рис».

Шаг 5. После отключения техники, блюдо сервируем и подаем к столу. Приятного аппетита!

Гречка с грибами и луком в мультиварке

Гречка с грибами и луком в мультиварке – это аппетитное и безумно ароматное блюдо, которое завоюет ваше сердце после первой пробы. Тонкие ломтики шампиньонов и обжаренные овощи идеально гармонируют с рассыпчатой гречневой крупой, которую невозможно испортить, готовя в мультиварке.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Крупа гречневая – 1 ст.

Вода/бульон – 2 ст.

Морковь – 1 шт.

Шампиньоны свежие – 150 гр.

Луковица – 1 шт.

Масло подсолнечное – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Овощи очищаем, лук мелко нарезаем, а морковь измельчаем при помощи бурачной терки. Параллельно разогреваем подсолнечное масло в чаше, запустив режим «жарка», пассеруем овощи на протяжении 5 минут.

Шаг 2. Грибы режем на пластины и через 5 минут отправляем к зажарке, жарим все вместе около 7 минут.

Шаг 3. К румяным компонентам высыпаем гречку.

Шаг 4. Состав солим и перчим, заливаем горячим бульоном либо водой.

Шаг 5. Закрыв крышку, включаем программу «каши» на 30 минут.

Шаг 6. Приятного аппетита!

Гречка в мультиварке с куриной печенью

Гречка в мультиварке с куриной печенью – это не только очень вкусное и ароматное блюдо, но еще и полезное, так как в печенке и крупе содержится огромное количество железа, которое повышает гемоглобин в крови. Предлагаем вам попробовать данное кушанье, и вы останетесь довольны!

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Гречка – 1 мультистакан.

Печень куриная – 300 гр.

Лук – 1 шт.

Морковка – ½ шт.

Масло растительное – 4 ст.л.

Масло сливочное – 30 гр.

Вода горячая – 3 мультистакана.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Субпродукт тщательно промываем и выкладываем в сито, даем стечь лишней воде.

Шаг 2. В чаше разогреваем растительное масло и обжариваем измельченные овощи.

Шаг 3. Лук с морковью жарим, включив режим «жарка» на 20 минут, спустя 7 минут добавляем печень, солим и дожидаемся звукового сигнала.

Шаг 4. Тщательно промытую гречку высыпаем в чашу, посыпаем солью и заливаем водой, закрываем крышку.

Шаг 5. Включаем программу «каши» на 45 минут, в готовое кушанье вмешиваем ломтик сливочного масла.

Шаг 6. Раскладываем по тарелкам и снимаем пробу. Приятного аппетита!