Гречневая запеканка на гарнир, когда обычная каша надоела: простой рецепт

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Гречка – одна из самых полезных и питательных круп.

Блюдо в чистом виде быстро надоедает, поэтому приготовьте из крупы запеканку.

Список ингредиентов:

  • 0,15 килограмма гречневой крупы;
  • 0,16 килограмма твердого сыра;
  • 0,1 литра молока;
  • 0,35 литра воды;
  • 1 луковица;
  • 2 яйца;
  • треть пучка укропа;
  • немного сливочного масла для смазывания формы;
  • черный молотый перец и соль по вкусу.

Переберите, тщательно промойте и сварите гречневую крупу.

Возьмите форму для запекания и смажьте ее маслом. Переложите туда ½ сваренной каши.

Натрите сыр на терке с крупными ячейками и посыпьте гречку ½ от его количества.

Мелко нарежьте лук и укроп, а затем выложите их сверху сыра.

Посолите, поперчите блюдо и следующий слой сделайте из оставшейся гречневой каши.

В отдельной миске смешайте молоко с яйцами. Делайте это не миксером, а обычной вилкой.

Вылейте яичную смесь на будущую запеканку, посыпьте второй половиной натертого сыра и отправьте в духовой шкаф, разогретый до +200 градусов.

Приблизительно через 25 минут блюдо будет готово. Об этом скажет золотистая корочка, которой покроется сыр. 

 

 

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