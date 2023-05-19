Гречневая запеканка на гарнир, когда обычная каша надоела: простой рецепт

Гречка – одна из самых полезных и питательных круп.

Блюдо в чистом виде быстро надоедает, поэтому приготовьте из крупы запеканку.

Список ингредиентов:

0,15 килограмма гречневой крупы;

0,16 килограмма твердого сыра;

0,1 литра молока;

0,35 литра воды;

1 луковица;

2 яйца;

треть пучка укропа;

немного сливочного масла для смазывания формы;

черный молотый перец и соль по вкусу.

Переберите, тщательно промойте и сварите гречневую крупу.

Возьмите форму для запекания и смажьте ее маслом. Переложите туда ½ сваренной каши.

Натрите сыр на терке с крупными ячейками и посыпьте гречку ½ от его количества.

Мелко нарежьте лук и укроп, а затем выложите их сверху сыра.

Посолите, поперчите блюдо и следующий слой сделайте из оставшейся гречневой каши.

В отдельной миске смешайте молоко с яйцами. Делайте это не миксером, а обычной вилкой.

Вылейте яичную смесь на будущую запеканку, посыпьте второй половиной натертого сыра и отправьте в духовой шкаф, разогретый до +200 градусов.

Приблизительно через 25 минут блюдо будет готово. Об этом скажет золотистая корочка, которой покроется сыр.