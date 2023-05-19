Гречневая запеканка на гарнир, когда обычная каша надоела: простой рецепт

Гречка – одна из самых полезных и питательных круп.
Блюдо в чистом виде быстро надоедает, поэтому приготовьте из крупы запеканку.
Список ингредиентов:
- 0,15 килограмма гречневой крупы;
- 0,16 килограмма твердого сыра;
- 0,1 литра молока;
- 0,35 литра воды;
- 1 луковица;
- 2 яйца;
- треть пучка укропа;
- немного сливочного масла для смазывания формы;
- черный молотый перец и соль по вкусу.
Переберите, тщательно промойте и сварите гречневую крупу.
Возьмите форму для запекания и смажьте ее маслом. Переложите туда ½ сваренной каши.
Натрите сыр на терке с крупными ячейками и посыпьте гречку ½ от его количества.
Мелко нарежьте лук и укроп, а затем выложите их сверху сыра.
Посолите, поперчите блюдо и следующий слой сделайте из оставшейся гречневой каши.
В отдельной миске смешайте молоко с яйцами. Делайте это не миксером, а обычной вилкой.
Вылейте яичную смесь на будущую запеканку, посыпьте второй половиной натертого сыра и отправьте в духовой шкаф, разогретый до +200 градусов.
Приблизительно через 25 минут блюдо будет готово. Об этом скажет золотистая корочка, которой покроется сыр.