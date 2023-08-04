Гриблянка по-закарпатски — это очень простое и доступное блюдо, которое мы все готовили, и не раз. Под необычным названием кроется традиционное украинское блюдо — вареный картофель под грибной подливкой. Это блюдо имеет очень давнюю историю, и готовили его чаще всего на Святой вечер. Но, будьте уверены, такая вкуснятина подойдет и для будней.

Сегодня редакция «Со Вкусом» предлагает вам ознакомиться с рецептом гриблянки от Дарии Цвек. Заядлая кулинарка и автор ряда популярных кулинарных книг многих научила готовить просто, но вкусно, легко и всегда с изюминкой. Блюдо ниже не стало исключением. Действительно, несмотря на банальность составляющих в рецепте, получается чрезвычайно ароматное, сытное и по-настоящему душевное угощение.

Гриблянка по-закарпатски: нюансы приготовления

Касательно грибов, то лучше всего подойдут белые, но можно использовать и маслята. По данному рецепту у вас получится довольно простое постное блюдо из нескольких ингредиентов, однако встречаются и более «богатые» вариации — с фасолью, сладким перцем или морковью. Если вы поняли, что вам не хватает яркости, вкуса или питательности, можете также добавить что-то из вышеперечисленного.

Ингредиенты

Картофель1 кг Сушеные грибы120 г Лук1 шт. Пшеничная мука1 ст. л. Подсолнечное масло20 г Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Картофель тщательно помойте и сварите в кожуре до готовности в течение 30 минут. Затем очистите, нарежьте его ломтиками, посолите и побрызгайте растительным маслом. Выложите картофель на блюдо.Предварительно замоченные грибы проварите в течение 30 минут. На сухой сковороде поджарьте муку до золотистого цвета, влейте грибной отвар и хорошо размешайте, чтобы не осталось комочков. Грибы нарежьте соломкой, добавьте в сковороду, посолите, поперчите, перемешайте и прокипятите подливку несколько минут. Лук очистите, мелко нарежьте и обжарьте на масле до румяности. Картофель полейте грибной подливкой, посыпьте обжаренным луком и подавайте к столу.

Совет: когда будете тушить блюдо, мешайте его деревянной лопаткой. Тогда грибы получатся цельными и красивыми. Подавать гриблянку по-закарпатски лучше всего с соленьями или с салатом из свежих овощей. Также рекомендуем ознакомиться со следующим рецептом — картофельные чебуреки с кабачком.