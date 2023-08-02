Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить грибную икру из шампиньонов на зиму. Из специй также можно добавить молотый кориандр, перец чили или хмели-сунели.
Основной ингредиент: Грибы / Шампиньоны Блюдо: Заготовки
Состав / Ингредиенты:
- Шампиньоны 1 Килограмм
- Морковь 200 Грамм
- Помидоры 500 Грамм
- Лук репчатый 200 Грамм
- Соль 1/2 Чайных ложки
- Масло растительное 100 Миллилитров
- Уксус 9% 15 Миллилитров
- Лавровый лист 2 Штуки
- Перец черный (горошком) 5 Штук
Количество порций 5
Калорийность
71 ккал
Калорийность
3 г
Белки
6 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Грибная икра из шампиньонов на зиму»
Подготовьте все ингредиенты.
Шампиньоны помойте, нарежьте крупными ломтиками и отварите в слегка подсоленной воде 20 минут.
Разогрейте сковороду на среднем огне. Добавьте 1/3 растительного масла. Морковь натрите на терке, а репчатый лук нарежьте кубиками. Обжарьте овощи 10-15 минут до золотистого цвета.
Измельчите помидоры в блендере. Добавьте к овощной зажарке.
Откиньте грибы на сито и отожмите от лишней жидкости. Прокрутите через мясорубку. Добавьте в сковороду.
Добавьте соль, перец горошком и оставшееся растительное масло. Тушите на небольшом огне около 1 часа. В конце влейте уксус.
Разложите готовую икру в чистую стерилизованную банку. Герметично закрутите. Банку переверните вверх дном, укутайте в полотенце и оставьте так на 1 сутки.
После заготовку можно убрать в холодное темное место на хранение. Грибная икра из шампиньонов на зиму готова.