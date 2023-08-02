Грибная икра из шампиньонов на зиму

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Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить грибную икру из шампиньонов на зиму. Из специй также можно добавить молотый кориандр, перец чили или хмели-сунели.
Основной ингредиент: Грибы / Шампиньоны Блюдо: Заготовки

Состав / Ингредиенты:

  • Шампиньоны 1 Килограмм
  • Морковь 200 Грамм
  • Помидоры 500 Грамм
  • Лук репчатый 200 Грамм
  • Соль 1/2 Чайных ложки
  • Масло растительное 100 Миллилитров
  • Уксус 9% 15 Миллилитров
  • Лавровый лист 2 Штуки
  • Перец черный (горошком) 5 Штук

Количество порций 5

Калорийность

71 ккал

Калорийность

3 г

Белки

6 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Грибная икра из шампиньонов на зиму»

Грибная икра из шампиньонов на зиму

Подготовьте все ингредиенты.

Грибная икра из шампиньонов на зиму

Шампиньоны помойте, нарежьте крупными ломтиками и отварите в слегка подсоленной воде 20 минут.

Грибная икра из шампиньонов на зиму

Разогрейте сковороду на среднем огне. Добавьте 1/3 растительного масла. Морковь натрите на терке, а репчатый лук нарежьте кубиками. Обжарьте овощи 10-15 минут до золотистого цвета.

Грибная икра из шампиньонов на зиму

Измельчите помидоры в блендере. Добавьте к овощной зажарке.

Грибная икра из шампиньонов на зиму

Откиньте грибы на сито и отожмите от лишней жидкости. Прокрутите через мясорубку. Добавьте в сковороду.

Грибная икра из шампиньонов на зиму

Добавьте соль, перец горошком и оставшееся растительное масло. Тушите на небольшом огне около 1 часа. В конце влейте уксус.

Грибная икра из шампиньонов на зиму

Разложите готовую икру в чистую стерилизованную банку. Герметично закрутите. Банку переверните вверх дном, укутайте в полотенце и оставьте так на 1 сутки.

Грибная икра из шампиньонов на зиму

После заготовку можно убрать в холодное темное место на хранение. Грибная икра из шампиньонов на зиму готова.

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