Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить грибную икру из шампиньонов на зиму. Из специй также можно добавить молотый кориандр, перец чили или хмели-сунели.

Основной ингредиент: Грибы / Шампиньоны Блюдо: Заготовки

Состав / Ингредиенты:

Шампиньоны 1 Килограмм

Морковь 200 Грамм

Помидоры 500 Грамм

Лук репчатый 200 Грамм

Соль 1/2 Чайных ложки

Масло растительное 100 Миллилитров

Уксус 9% 15 Миллилитров

Лавровый лист 2 Штуки

Перец черный (горошком) 5 Штук

Количество порций 5

Калорийность

71 ккал

Калорийность

3 г

Белки

6 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Грибная икра из шампиньонов на зиму»

Подготовьте все ингредиенты.

Шампиньоны помойте, нарежьте крупными ломтиками и отварите в слегка подсоленной воде 20 минут.

Разогрейте сковороду на среднем огне. Добавьте 1/3 растительного масла. Морковь натрите на терке, а репчатый лук нарежьте кубиками. Обжарьте овощи 10-15 минут до золотистого цвета.

Измельчите помидоры в блендере. Добавьте к овощной зажарке.

Откиньте грибы на сито и отожмите от лишней жидкости. Прокрутите через мясорубку. Добавьте в сковороду.

Добавьте соль, перец горошком и оставшееся растительное масло. Тушите на небольшом огне около 1 часа. В конце влейте уксус.

Разложите готовую икру в чистую стерилизованную банку. Герметично закрутите. Банку переверните вверх дном, укутайте в полотенце и оставьте так на 1 сутки.

После заготовку можно убрать в холодное темное место на хранение. Грибная икра из шампиньонов на зиму готова.