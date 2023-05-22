Грибная икра через мясорубку на зиму — это недорогая, но очень вкусная заготовка. Приготовить икру можно из любых грибов. Каждый вариант будет по-своему особенным. Грибная закуска идеально сочетается с поджаренным хлебом, также икру используют для начинки домашней выпечки или приготовления салатов. Уверяю, вам стоит воспользоваться сегодняшней подборкой и пополнить запасы шикарным деликатесом.

Грибная икра на зиму через мясорубку с морковью и луком

Грибная икра на зиму через мясорубку с морковью и луком представляет собой идеальный вариант для перекуса. Сытно и вкусно. Закуска выглядит максимально аппетитно и подойдет не только для повседневного рациона, но и для праздничного угощения. Один только запах заставит потерять дар речи.

Ингредиенты –+7 порц.

Грибы 1 кг (лесных)

Лук репчатый 150 гр.

Морковь 150 гр.

Масло растительное 50 мл.

Перец чёрный молотый ¼ ч.л.

Соль ¾ ч.л.

Уксус столовый 9% 1 ст.л.

Шаги 60 мин.

Для приготовления грибной икры через мясорубку на зиму подготавливаем необходимые ингредиенты. Внимательно пересматриваем грибы и избавляемся от испорченных экземпляров, а также лесного мусора. Тщательно промываем грибы, выложив их в дуршлаг. Ждем, когда излишки воды стекут, а затем перекладываем в толстостенную кастрюлю и заливаем водой так, чтобы она покрывала грибы. После того, как грибы закипят, убавляем огонь до состояния ниже среднего и варим полчаса, время от времени перемешивая. Сваренные грибы процеживаем через дуршлаг или сито. Ждем, когда вода стечет. С морковки убираем кожицу, споласкиваем и измельчаем на терке с крупными отверстиями. Выкладываем в прогретую сковородку и наливаем часть растительного масла. Пассеруем до мягкости. С лука снимаем шелуху, промываем и режем кубиками, перекладываем нарезку к припущенной морковке. Жарим овощи 5-7 минут, не забывая перемешивать. На мясорубку устанавливаем решетку с мелкими ячейками и перекручиваем зажарку. Следом пропускаем через мясорубку грибы. Кладем соль. Приправляем молотым перцем. Размешав массу, устанавливаем на огне и томим 40 минут, не забываем размешивать, чтобы икра не подгорела. За 10 минут до готовности тщательно промываем банки и крышки. Банки устанавливаем в микроволновке, налив немного воды. Переставляем емкости в микроволновку и стерилизуем при максимальной мощности не более 5 минут. Крышки промываем и кипятим. В конце приготовления в икру вводим уксусную кислоту, размешиваем и отключаем нагрев. Стерилизованные банки наполняем горячей икрой. А оставшееся масло прокаливаем и разливаем по банкам. Плотно закручиваем прокипяченными крышками. Охлаждаем под одеялом в перевернутом положении. Остывшую грибную икру убираем в кладовку. Когда захочется чего-то вкусного, достаем баночку и дегустируем. Приятного аппетита!

Грибная икра из опят через мясорубку на зиму

Грибная икра из опят через мясорубку на зиму не доставит особых хлопот. Придется потрудиться, ну а как же по-другому? Следуя инструкции, приготовить закуску сможет каждый. Здесь нет каких-то секретов. Все просто, но нужно набраться терпения, и тогда все будет на высшем уровне!

Время готовки – 1 ч. 40 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 1,5 л.

Ингредиенты:

Грибы – 1 кг.

Лук репчатый – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Масло растительное – 50 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Лавровый лист – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очистив и перебрав опята от мусора, промываем их в проточной воде. Для икры обычно используют крупные непрезентабельные экземпляры.

Шаг 2. Подготовленные опята выгружаем в кастрюлю и заливаем водой. Кладем соль и лаврушку, варим 40 минут на минимальном огне, периодически снимая образовавшуюся пену. Сваренные грибы процеживаем через сито и ополаскиваем под водой. Даем лишней жидкости стечь.

Шаг 3. Морковку и лук очищаем и измельчаем произвольно. Припускаем до мягкости на прогретом растительном масле без запаха.

Шаг 4. Обжарку перекручиваем с помощью мясорубки.

Шаг 5. Повторяем процедуру с отварными грибами.

Шаг 6. Смешав компоненты и приправив, томим в казане 40 минут, периодически помешивая, чтобы масса не подгорела.

Шаг 7. Вымыв и простерилизовав емкости, заполняем их горячей икрой.

Шаг 8. Доливаем растительное масло, чтобы увеличить срок хранения.

Шаг 9. Закатываем чистыми крышками и оставляем при комнатной температуре до остывания. После остывания убираем в холодильник. Приятного аппетита!

Грибная икра через мясорубку с томатной пастой на зиму

Грибная икра через мясорубку с томатной пастой на зиму обладает ярким насыщенным вкусом. Ароматная намазка на хлеб станет вашим любимым вариантом вкусного и сытного завтрака. Приготовление икры не сложное, но имеет некоторые нюансы. Приготовив закуску однажды, вы будете пополнять свои запасы ежегодно.

Время готовки – 2 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3,5 л.

Ингредиенты:

Грибы отварные лесные – 3 кг.

Лук репчатый очищенный – 800 гр.

Перец болгарский очищенный – 400 гр.

Кабачок очищенный – 400 гр.

Морковь очищенная – 800 гр.

Паста томатная – 150 гр.

Чеснок – 1 головка.

Сельдерей корневой очищенный – 500 гр.

Масло растительное – 450 мл.

Перец черный молотый – 1 ч.л.

Соль – 2,5 ст.л.

Перец чили молотый – 0,5 ч.л.

Перец душистый молотый – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Грибы тщательно перебираем и промываем. Отвариваем в подсоленной воде не менее получаса, снимая пену, образовавшуюся во время варки. Процеживаем грибы и перекладываем в раскаленную сковородку с подсолнечным маслом.

Шаг 2. Очищаем и режем лук полукольцами, промытый болгарский перец освобождаем от внутренностей и нарезаем соломкой. Очищаем корень сельдерея и морковку, натираем на терке с крупными отверстиями. Очищаем чеснок.

Шаг 3. Обжариваем по отдельности овощи. Сначала лук жарим до прозрачности.

Шаг 4. Снимаем лук и выкладываем морковку. Пассеруем до мягкого состояния.

Шаг 5. Кладем корень сельдерея и сладкий перец. Когда овощи практически готовы, сдабриваем измельченным чесноком.

Шаг 6. Грибы и обжарку измельчаем с помощью мясорубки. Кабачок вымываем, очищаем от кожицы и семян, мякоть трем на терке с мелкими отверстиями. Добавляем к перекрученной массе. Сдабриваем томатной пастой и специями. Размешав, перекладываем в казан и томим в духовке 1 час при 180 градусах.

Шаг 7. Пока икра доходит до готовности, вымываем и прокаливаем банки и крышки. Горячую икру распределяем по стерилизованным емкостям и закручиваем сухими крышками. Остужаем под одеялом.

Шаг 8. Остывшую икру убираем на хранение. Наслаждаемся грибным деликатесом. Приятного аппетита!

Икра грибная из рыжиков на зиму через мясорубку

Икра грибная из рыжиков на зиму через мясорубку обладает изумительным ароматом. Заготовка пользуется большим спросом, поэтому рекомендую готовить ее в больших количествах. Икра – универсальное угощение на любой случай. Гости всегда остаются в восторге и просят добавку.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Рыжики свежие – 1 кг.

Лук репчатый – 300 гр.

Лавровый лист – 1 шт.

Чеснок – 3-5 зубчиков.

Петрушка – 10 гр.

Масло растительное – 100 мл.

Перец черный молотый – по вкусу.

Соль – 2 ч.л.

Уксус яблочный 6% – 20 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты для изумительного деликатеса.

Шаг 2. Рыжики просматриваем на изъяны, очищая от лесного мусора и испорченных экземпляров.

Шаг 3. Промываем грибы, делим на части и выгружаем в толстостенную кастрюлю. Наливаем воду, кладем соль и лаврушку. После того как вскипит, убавляем пламя и провариваем полчаса.

Шаг 4. Процеживаем сваренный продукт.

Шаг 5. Сняв с лука цветной слой и промыв луковицы, измельчаем и припускаем на нагретом растительном масле.

Шаг 6. Приготовленные ингредиенты смешиваем и прокручиваем через мясорубку.

Шаг 7. В раскаленную с растительным маслом сковородку кладем перекрученные компоненты и обжариваем 20 минут при постоянном помешивании.

Шаг 8. Очищаем чеснок и измельчаем его. Петрушку промываем и мелко рубим. Перекладываем к обжаренным ингредиентам. Прогреваем еще 10 минут. Отключив плиту, добавляем уксусную кислоту и размешиваем.

Шаг 9. Промываем емкости и стерилизуем над паром или другим способом.

Шаг 10. Горячие банки наполняем горячей икрой и закручиваем чистыми крышками. Закутав в одеяло, оставляем до полного остывания. Храним в погребе.

Шаг 11. Дополняем икру подсушенным хлебом или кушаем с картофельными блюдами. Приятного аппетита!

Грибная икра на зиму через мясорубку с помидорами

Грибная икра на зиму через мясорубку с помидорами готовится элементарно. Несложный процесс осилит даже дилетант. Приготовить закуску можно из любых грибов. Нежное угощение идеально для праздничных бутербродов. Готовьте с удовольствием и угощайте родных и близких!

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 700-800 мл.

Ингредиенты:

Грибы – 500 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Помидоры /томатная паста – 1 шт./1-2 ст.л.

Чеснок – 1 зубчик.

Сахар-песок – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Перец черный молотый – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Уксус – 1 ч.л. на пол-литровую банку.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Предварительно перебираем и промываем грибы, отвариваем их в подсоленной воде. Сливаем через сито. Промываем помидоры, очищаем лук.

Шаг 2. Очищенный лук нарезаем кубиками. Очищаем чеснок и мелко рубим.

Шаг 3. Промытый помидор делим пополам и вычищаем семена, мякоть нарезаем произвольно. По желанию снимаем кожицу.

Шаг 4. На промасленной сковороде жарим чеснок буквально полминуты. Кладем лук и готовим до прозрачности.

Шаг 5. Далее выкладываем томаты и томим пару минут.

Шаг 6. К томленым овощам выкладываем отварные грибы.

Шаг 7. Жарим на среднем огне не более 10 минут.

Шаг 8. Обжарку перекручиваем с помощью мясорубки, подставив под низ сковородку.

Шаг 9. Перекрученную массу готовим полчаса, не забывая помешивать.

Шаг 10. Приправляем солью, сахаром и перцем и наливаем уксус. Тушим еще 5 минут.

Шаг 11. Икру охлаждаем и кушаем сразу или раскладываем по стерильным емкостям, накрываем чистыми крышками, стерилизуем полчаса. Закупориваем и остужаем под одеялом, храним в погребе до зимы.

Шаг 12. Готовую икру подаем в качестве закуски с хлебом. Приятного аппетита!