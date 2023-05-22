Грибная икра через мясорубку на зиму

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Грибная икра через мясорубку на зиму — это недорогая, но очень вкусная заготовка. Приготовить икру можно из любых грибов. Каждый вариант будет по-своему особенным. Грибная закуска идеально сочетается с поджаренным хлебом, также икру используют для начинки домашней выпечки или приготовления салатов. Уверяю, вам стоит воспользоваться сегодняшней подборкой и пополнить запасы шикарным деликатесом.

Грибная икра на зиму через мясорубку с морковью и луком

Грибная икра на зиму через мясорубку с морковью и луком представляет собой идеальный вариант для перекуса. Сытно и вкусно. Закуска выглядит максимально аппетитно и подойдет не только для повседневного рациона, но и для праздничного угощения. Один только запах заставит потерять дар речи.

Грибная икра через мясорубку на зиму

Ингредиенты –+7 порц.

  • Грибы 1 кг (лесных)
  • Лук репчатый 150 гр.
  • Морковь 150 гр.
  • Масло растительное 50 мл.
  • Перец чёрный молотый ¼ ч.л.
  • Соль ¾ ч.л.
  • Уксус столовый 9% 1 ст.л.

Шаги 60 мин.

  1. Грибная икра через мясорубку на зиму

    Для приготовления грибной икры через мясорубку на зиму подготавливаем необходимые ингредиенты.

  2. Грибная икра через мясорубку на зиму

    Внимательно пересматриваем грибы и избавляемся от испорченных экземпляров, а также лесного мусора. Тщательно промываем грибы, выложив их в дуршлаг. Ждем, когда излишки воды стекут, а затем перекладываем в толстостенную кастрюлю и заливаем водой так, чтобы она покрывала грибы.

  3. Грибная икра через мясорубку на зиму

    После того, как грибы закипят, убавляем огонь до состояния ниже среднего и варим полчаса, время от времени перемешивая. Сваренные грибы процеживаем через дуршлаг или сито. Ждем, когда вода стечет.

  4. Грибная икра через мясорубку на зиму

    С морковки убираем кожицу, споласкиваем и измельчаем на терке с крупными отверстиями. Выкладываем в прогретую сковородку и наливаем часть растительного масла. Пассеруем до мягкости.

  5. Грибная икра через мясорубку на зиму

    С лука снимаем шелуху, промываем и режем кубиками, перекладываем нарезку к припущенной морковке.

  6. Грибная икра через мясорубку на зиму

    Жарим овощи 5-7 минут, не забывая перемешивать.

  7. Грибная икра через мясорубку на зиму

    На мясорубку устанавливаем решетку с мелкими ячейками и перекручиваем зажарку.

  8. Грибная икра через мясорубку на зиму

    Следом пропускаем через мясорубку грибы.

  9. Грибная икра через мясорубку на зиму

    Кладем соль.

  10. Грибная икра через мясорубку на зиму

    Приправляем молотым перцем.

  11. Грибная икра через мясорубку на зиму

    Размешав массу, устанавливаем на огне и томим 40 минут, не забываем размешивать, чтобы икра не подгорела.

  12. Грибная икра через мясорубку на зиму

    За 10 минут до готовности тщательно промываем банки и крышки. Банки устанавливаем в микроволновке, налив немного воды. Переставляем емкости в микроволновку и стерилизуем при максимальной мощности не более 5 минут. Крышки промываем и кипятим.

  13. Грибная икра через мясорубку на зиму

    В конце приготовления в икру вводим уксусную кислоту, размешиваем и отключаем нагрев. Стерилизованные банки наполняем горячей икрой. А оставшееся масло прокаливаем и разливаем по банкам.

  14. Грибная икра через мясорубку на зиму

    Плотно закручиваем прокипяченными крышками. Охлаждаем под одеялом в перевернутом положении.

  15. Грибная икра через мясорубку на зиму

    Остывшую грибную икру убираем в кладовку. Когда захочется чего-то вкусного, достаем баночку и дегустируем. Приятного аппетита!

Грибная икра из опят через мясорубку на зиму

Грибная икра из опят через мясорубку на зиму не доставит особых хлопот. Придется потрудиться, ну а как же по-другому? Следуя инструкции, приготовить закуску сможет каждый. Здесь нет каких-то секретов. Все просто, но нужно набраться терпения, и тогда все будет на высшем уровне!

Время готовки – 1 ч. 40 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 1,5 л.

Ингредиенты:

  • Грибы – 1 кг.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Масло растительное – 50 гр.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Лавровый лист – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очистив и перебрав опята от мусора, промываем их в проточной воде. Для икры обычно используют крупные непрезентабельные экземпляры.

Грибная икра через мясорубку на зиму

Шаг 2. Подготовленные опята выгружаем в кастрюлю и заливаем водой. Кладем соль и лаврушку, варим 40 минут на минимальном огне, периодически снимая образовавшуюся пену. Сваренные грибы процеживаем через сито и ополаскиваем под водой. Даем лишней жидкости стечь.

Грибная икра через мясорубку на зиму

Шаг 3. Морковку и лук очищаем и измельчаем произвольно. Припускаем до мягкости на прогретом растительном масле без запаха.

Грибная икра через мясорубку на зиму

Шаг 4. Обжарку перекручиваем с помощью мясорубки.

Грибная икра через мясорубку на зиму

Шаг 5. Повторяем процедуру с отварными грибами.

Грибная икра через мясорубку на зиму

Шаг 6. Смешав компоненты и приправив, томим в казане 40 минут, периодически помешивая, чтобы масса не подгорела.

Грибная икра через мясорубку на зиму

Шаг 7. Вымыв и простерилизовав емкости, заполняем их горячей икрой.

Грибная икра через мясорубку на зиму

Шаг 8. Доливаем растительное масло, чтобы увеличить срок хранения.

Грибная икра через мясорубку на зиму

Шаг 9. Закатываем чистыми крышками и оставляем при комнатной температуре до остывания. После остывания убираем в холодильник. Приятного аппетита!

Грибная икра через мясорубку на зиму

Грибная икра через мясорубку с томатной пастой на зиму

Грибная икра через мясорубку с томатной пастой на зиму обладает ярким насыщенным вкусом. Ароматная намазка на хлеб станет вашим любимым вариантом вкусного и сытного завтрака. Приготовление икры не сложное, но имеет некоторые нюансы. Приготовив закуску однажды, вы будете пополнять свои запасы ежегодно.

Время готовки – 2 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3,5 л.

Ингредиенты:

  • Грибы отварные лесные – 3 кг.
  • Лук репчатый очищенный – 800 гр.
  • Перец болгарский очищенный – 400 гр.
  • Кабачок очищенный – 400 гр.
  • Морковь очищенная – 800 гр.
  • Паста томатная – 150 гр.
  • Чеснок – 1 головка.
  • Сельдерей корневой очищенный – 500 гр.
  • Масло растительное – 450 мл.
  • Перец черный молотый – 1 ч.л.
  • Соль – 2,5 ст.л.
  • Перец чили молотый – 0,5 ч.л.
  • Перец душистый молотый – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Грибы тщательно перебираем и промываем. Отвариваем в подсоленной воде не менее получаса, снимая пену, образовавшуюся во время варки. Процеживаем грибы и перекладываем в раскаленную сковородку с подсолнечным маслом.

Грибная икра через мясорубку на зиму

Шаг 2. Очищаем и режем лук полукольцами, промытый болгарский перец освобождаем от внутренностей и нарезаем соломкой. Очищаем корень сельдерея и морковку, натираем на терке с крупными отверстиями. Очищаем чеснок.

Грибная икра через мясорубку на зиму

Шаг 3. Обжариваем по отдельности овощи. Сначала лук жарим до прозрачности.

Грибная икра через мясорубку на зиму

Шаг 4. Снимаем лук и выкладываем морковку. Пассеруем до мягкого состояния.

Грибная икра через мясорубку на зиму

Шаг 5. Кладем корень сельдерея и сладкий перец. Когда овощи практически готовы, сдабриваем измельченным чесноком.

Грибная икра через мясорубку на зиму

Шаг 6. Грибы и обжарку измельчаем с помощью мясорубки. Кабачок вымываем, очищаем от кожицы и семян, мякоть трем на терке с мелкими отверстиями. Добавляем к перекрученной массе. Сдабриваем томатной пастой и специями. Размешав, перекладываем в казан и томим в духовке 1 час при 180 градусах.

Грибная икра через мясорубку на зиму

Шаг 7. Пока икра доходит до готовности, вымываем и прокаливаем банки и крышки. Горячую икру распределяем по стерилизованным емкостям и закручиваем сухими крышками. Остужаем под одеялом.

Грибная икра через мясорубку на зиму

Шаг 8. Остывшую икру убираем на хранение. Наслаждаемся грибным деликатесом. Приятного аппетита!

Грибная икра через мясорубку на зиму

Икра грибная из рыжиков на зиму через мясорубку

Икра грибная из рыжиков на зиму через мясорубку обладает изумительным ароматом. Заготовка пользуется большим спросом, поэтому рекомендую готовить ее в больших количествах. Икра – универсальное угощение на любой случай. Гости всегда остаются в восторге и просят добавку.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

  • Рыжики свежие – 1 кг.
  • Лук репчатый – 300 гр.
  • Лавровый лист – 1 шт.
  • Чеснок – 3-5 зубчиков.
  • Петрушка – 10 гр.
  • Масло растительное – 100 мл.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Соль – 2 ч.л.
  • Уксус яблочный 6% – 20 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты для изумительного деликатеса.

Грибная икра через мясорубку на зиму

Шаг 2. Рыжики просматриваем на изъяны, очищая от лесного мусора и испорченных экземпляров.

Грибная икра через мясорубку на зиму

Шаг 3. Промываем грибы, делим на части и выгружаем в толстостенную кастрюлю. Наливаем воду, кладем соль и лаврушку. После того как вскипит, убавляем пламя и провариваем полчаса.

Грибная икра через мясорубку на зиму

Шаг 4. Процеживаем сваренный продукт.

Грибная икра через мясорубку на зиму

Шаг 5. Сняв с лука цветной слой и промыв луковицы, измельчаем и припускаем на нагретом растительном масле.

Грибная икра через мясорубку на зиму

Шаг 6. Приготовленные ингредиенты смешиваем и прокручиваем через мясорубку.

Грибная икра через мясорубку на зиму

Шаг 7. В раскаленную с растительным маслом сковородку кладем перекрученные компоненты и обжариваем 20 минут при постоянном помешивании.

Грибная икра через мясорубку на зиму

Шаг 8. Очищаем чеснок и измельчаем его. Петрушку промываем и мелко рубим. Перекладываем к обжаренным ингредиентам. Прогреваем еще 10 минут. Отключив плиту, добавляем уксусную кислоту и размешиваем.

Грибная икра через мясорубку на зиму

Шаг 9. Промываем емкости и стерилизуем над паром или другим способом.

Грибная икра через мясорубку на зиму

Шаг 10. Горячие банки наполняем горячей икрой и закручиваем чистыми крышками. Закутав в одеяло, оставляем до полного остывания. Храним в погребе.

Грибная икра через мясорубку на зиму

Шаг 11. Дополняем икру подсушенным хлебом или кушаем с картофельными блюдами. Приятного аппетита!

Грибная икра через мясорубку на зиму

Грибная икра на зиму через мясорубку с помидорами

Грибная икра на зиму через мясорубку с помидорами готовится элементарно. Несложный процесс осилит даже дилетант. Приготовить закуску можно из любых грибов. Нежное угощение идеально для праздничных бутербродов. Готовьте с удовольствием и угощайте родных и близких!

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 700-800 мл.

Ингредиенты:

  • Грибы – 500 гр.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Помидоры /томатная паста – 1 шт./1-2 ст.л.
  • Чеснок – 1 зубчик.
  • Сахар-песок – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Уксус – 1 ч.л. на пол-литровую банку.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Предварительно перебираем и промываем грибы, отвариваем их в подсоленной воде. Сливаем через сито. Промываем помидоры, очищаем лук.

Грибная икра через мясорубку на зиму

Шаг 2. Очищенный лук нарезаем кубиками. Очищаем чеснок и мелко рубим.

Грибная икра через мясорубку на зиму

Шаг 3. Промытый помидор делим пополам и вычищаем семена, мякоть нарезаем произвольно. По желанию снимаем кожицу.

Грибная икра через мясорубку на зиму

Шаг 4. На промасленной сковороде жарим чеснок буквально полминуты. Кладем лук и готовим до прозрачности.

Грибная икра через мясорубку на зиму

Шаг 5. Далее выкладываем томаты и томим пару минут.

Грибная икра через мясорубку на зиму

Шаг 6. К томленым овощам выкладываем отварные грибы.

Грибная икра через мясорубку на зиму

Шаг 7. Жарим на среднем огне не более 10 минут.

Грибная икра через мясорубку на зиму

Шаг 8. Обжарку перекручиваем с помощью мясорубки, подставив под низ сковородку.

Грибная икра через мясорубку на зиму

Шаг 9. Перекрученную массу готовим полчаса, не забывая помешивать.

Грибная икра через мясорубку на зиму

Шаг 10. Приправляем солью, сахаром и перцем и наливаем уксус. Тушим еще 5 минут.

Грибная икра через мясорубку на зиму

Шаг 11. Икру охлаждаем и кушаем сразу или раскладываем по стерильным емкостям, накрываем чистыми крышками, стерилизуем полчаса. Закупориваем и остужаем под одеялом, храним в погребе до зимы.

Грибная икра через мясорубку на зиму

Шаг 12. Готовую икру подаем в качестве закуски с хлебом. Приятного аппетита!

Грибная икра через мясорубку на зиму

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