Описание приготовления:
Грибной тарт — пирог универсальный. Он отлично подходит к любым первым блюдам, на закуску, а также к чаю. Рассыпчатое, песочное тесто с нежной, сочной грибной начинкой.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Грибы Блюдо: Выпечка География кухни: Французская / Европейская
Состав / Ингредиенты:
- Масло сливочнoe 100 Грамм
- Мука пшеничная 200 Грамм
- Вода ледяная 3-4 Ст. ложек
- Соль 1 Щепотка
- Шампиньоны 300 Грамм
- Лук репчатый 1 Штука
- Подсолнечное масло 30 Миллилитров
- Яйца 2 Штуки
- Сливки 10-15% 150 Миллилитров
- Сыр твердый 70 Грамм
Количество порций 8
Калорийность
233 ккал
Калорийность
7 г
Белки
16 г
Жиры
16 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Грибной тарт»
Подготовьте ингредиенты для приготовления грибного тарта.
Замесите тесто для тарта. В миску насыпьте муку и соль.
Натрите на терке в миску холодное сливочное масло.
Перемешайте масло с мукой и солью до консистенции крошки.
Налейте ледяную воду и замесите тесто, не липнущее к рукам. Выложите тесто в пакет и поставьте в холод на 30 минут.
Тем временем приготовьте начинку. Шампиньоны и лук очистите, помойте и нарежьте. Поджарьте в сковороде с подсолнечным маслом.
Достаньте тесто из холодильника, раскатайте и выложите в форму, образуя бортики. Наколите вилкой и распределите по тесту грибную начинку.
Приготовьте заливку. В миску разбейте яйца.
Налейте сливки и натрите сыр, посолите по вкусу и перемешайте.
Приготовленной смесью залейте грибы.
Выпекайте тарт в духовке, разогретой до 175-180 градусов, 40-45 минут. Время выпекания зависит от вашей духовки.
Готовый тарт немного охладите, достаньте из формы, нарежьте и подавайте к столу.