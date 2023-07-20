Описание приготовления:

Грибной тарт — пирог универсальный. Он отлично подходит к любым первым блюдам, на закуску, а также к чаю. Рассыпчатое, песочное тесто с нежной, сочной грибной начинкой.

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Грибы Блюдо: Выпечка География кухни: Французская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

Масло сливочнoe 100 Грамм

Мука пшеничная 200 Грамм

Вода ледяная 3-4 Ст. ложек

Соль 1 Щепотка

Шампиньоны 300 Грамм

Лук репчатый 1 Штука

Подсолнечное масло 30 Миллилитров

Яйца 2 Штуки

Сливки 10-15% 150 Миллилитров

Сыр твердый 70 Грамм

Количество порций 8

Калорийность

233 ккал

Калорийность

7 г

Белки

16 г

Жиры

16 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Грибной тарт»

Подготовьте ингредиенты для приготовления грибного тарта.

Замесите тесто для тарта. В миску насыпьте муку и соль.

Натрите на терке в миску холодное сливочное масло.

Перемешайте масло с мукой и солью до консистенции крошки.

Налейте ледяную воду и замесите тесто, не липнущее к рукам. Выложите тесто в пакет и поставьте в холод на 30 минут.

Тем временем приготовьте начинку. Шампиньоны и лук очистите, помойте и нарежьте. Поджарьте в сковороде с подсолнечным маслом.

Достаньте тесто из холодильника, раскатайте и выложите в форму, образуя бортики. Наколите вилкой и распределите по тесту грибную начинку.

Приготовьте заливку. В миску разбейте яйца.

Налейте сливки и натрите сыр, посолите по вкусу и перемешайте.

Приготовленной смесью залейте грибы.

Выпекайте тарт в духовке, разогретой до 175-180 градусов, 40-45 минут. Время выпекания зависит от вашей духовки.

Готовый тарт немного охладите, достаньте из формы, нарежьте и подавайте к столу.