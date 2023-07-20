Грибной тарт

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Описание приготовления:

Грибной тарт — пирог универсальный. Он отлично подходит к любым первым блюдам, на закуску, а также к чаю. Рассыпчатое, песочное тесто с нежной, сочной грибной начинкой.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Грибы Блюдо: Выпечка География кухни: Французская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

  • Масло сливочнoe 100 Грамм
  • Мука пшеничная 200 Грамм
  • Вода ледяная 3-4 Ст. ложек
  • Соль 1 Щепотка
  • Шампиньоны 300 Грамм
  • Лук репчатый 1 Штука
  • Подсолнечное масло 30 Миллилитров
  • Яйца 2 Штуки
  • Сливки 10-15% 150 Миллилитров
  • Сыр твердый 70 Грамм

Количество порций 8

Калорийность

233 ккал

Калорийность

7 г

Белки

16 г

Жиры

16 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Грибной тарт»

Грибной тарт

Подготовьте ингредиенты для приготовления грибного тарта.

Грибной тарт

Замесите тесто для тарта. В миску насыпьте муку и соль.

Грибной тарт

Натрите на терке в миску холодное сливочное масло.

Грибной тарт

Перемешайте масло с мукой и солью до консистенции крошки.

Грибной тарт

Налейте ледяную воду и замесите тесто, не липнущее к рукам. Выложите тесто в пакет и поставьте в холод на 30 минут.

Грибной тарт

Тем временем приготовьте начинку. Шампиньоны и лук очистите, помойте и нарежьте. Поджарьте в сковороде с подсолнечным маслом.

Грибной тарт

Достаньте тесто из холодильника, раскатайте и выложите в форму, образуя бортики. Наколите вилкой и распределите по тесту грибную начинку.

Грибной тарт

Приготовьте заливку. В миску разбейте яйца.

Грибной тарт

Налейте сливки и натрите сыр, посолите по вкусу и перемешайте.

Грибной тарт

Приготовленной смесью залейте грибы.

Грибной тарт

Выпекайте тарт в духовке, разогретой до 175-180 градусов, 40-45 минут. Время выпекания зависит от вашей духовки.

Грибной тарт

Готовый тарт немного охладите, достаньте из формы, нарежьте и подавайте к столу.

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