Описание приготовления:
Приготовить грибы со сметаной и сыром на сковороде можно из любых грибов. Если нет лесных грибов, можно использовать свежие шампиньоны. Сыр лучше всего взять тот, который хорошо плавится. Грибы прекрасно подойдут к отварной картошке или к картофельному пюре.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Грибы Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Грибы 250 Грамм
- Лук репчатый 1 Штука
- Сметана 50 Грамм (любой жирности)
- Сыр 50 Грамм (твердый)
- Масло растительное 1 Ст. ложка (для жарки)
- Вода 25 Миллилитров
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
103 ккал
Калорийность
5 г
Белки
8 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Грибы на сковороде со сметаной и сыром»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления грибов на сковороде со сметаной и сыром.
Грибы переберите, очистите от мусора и грязи, промойте и дайте воде полностью стечь. Если грибы чистые, просто протрите их влажной салфеткой. Порежьте грибы на дольки и обжаривайте в течение 5 минут на среднем огне. Репчатый лук порежьте и добавьте к грибам. Обжаривайте все еще 7 минут, перемешивая.
В сковороду добавьте сметану, влейте горячую воду, посолите и поперчите. Тушите все еще 5 минут.
Сыр натрите на средней терке, перемешайте.
Готовьте еще 2-3 минуты до расплавления сыра.
Приятного аппетита!