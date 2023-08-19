Описание приготовления:

Приготовить грибы со сметаной и сыром на сковороде можно из любых грибов. Если нет лесных грибов, можно использовать свежие шампиньоны. Сыр лучше всего взять тот, который хорошо плавится. Грибы прекрасно подойдут к отварной картошке или к картофельному пюре.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Грибы Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Грибы 250 Грамм

Лук репчатый 1 Штука

Сметана 50 Грамм (любой жирности)

Сыр 50 Грамм (твердый)

Масло растительное 1 Ст. ложка (для жарки)

Вода 25 Миллилитров

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

103 ккал

Калорийность

5 г

Белки

8 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Грибы на сковороде со сметаной и сыром»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления грибов на сковороде со сметаной и сыром.

Грибы переберите, очистите от мусора и грязи, промойте и дайте воде полностью стечь. Если грибы чистые, просто протрите их влажной салфеткой. Порежьте грибы на дольки и обжаривайте в течение 5 минут на среднем огне. Репчатый лук порежьте и добавьте к грибам. Обжаривайте все еще 7 минут, перемешивая.

В сковороду добавьте сметану, влейте горячую воду, посолите и поперчите. Тушите все еще 5 минут.

Сыр натрите на средней терке, перемешайте.

Готовьте еще 2-3 минуты до расплавления сыра.

Приятного аппетита!