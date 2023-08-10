Описание приготовления:
"Зонтики" нужно очень аккуратно очистить от мусора, так как они очень хрупкие. Грибы совсем не нужно отваривать, а сразу можно приступить к приготовлению. Грибы лучше всего подавать сразу после обжаривания, но и в холодном виде они вполне вкусные, а так же их можно подогревать.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Грибы / Зонтики Блюдо: Горячие блюда / Блюда в кляре
Состав / Ингредиенты:
- Грибы зонтики 200 Грамм
- Яйцo 1 Штука
- Мука 1 Ст. ложка
- Масло растительное 50 Миллилитров (для жарки)
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
Количество порций 1
Калорийность
209 ккал
Калорийность
5 г
Белки
18 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Грибы "Зонтики" в кляре»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления грибов "Зонтиков" в кляре. У грибов удалите ножки. Промойте грибы.
В миске смешайте яйцо, соль и муку в однородное тесто.
Большие шляпки разрежьте на 4-6 частей. Окуните каждую часть в кляр, чтобы он попал в каждую складочку шляпки.
В сковороду налейте растительное масло и разогрейте на среднем огне. Обжаривайте грибы в кляре по 7 минут с каждой стороны. Затем снимите с огня и подавайте к столу.
Приятного аппетита!