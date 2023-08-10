Описание приготовления:

"Зонтики" нужно очень аккуратно очистить от мусора, так как они очень хрупкие. Грибы совсем не нужно отваривать, а сразу можно приступить к приготовлению. Грибы лучше всего подавать сразу после обжаривания, но и в холодном виде они вполне вкусные, а так же их можно подогревать.

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Грибы / Зонтики Блюдо: Горячие блюда / Блюда в кляре

Состав / Ингредиенты:

Грибы зонтики 200 Грамм

Яйцo 1 Штука

Мука 1 Ст. ложка

Масло растительное 50 Миллилитров (для жарки)

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Количество порций 1

Калорийность

209 ккал

Калорийность

5 г

Белки

18 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Грибы "Зонтики" в кляре»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления грибов "Зонтиков" в кляре. У грибов удалите ножки. Промойте грибы.

В миске смешайте яйцо, соль и муку в однородное тесто.

Большие шляпки разрежьте на 4-6 частей. Окуните каждую часть в кляр, чтобы он попал в каждую складочку шляпки.

В сковороду налейте растительное масло и разогрейте на среднем огне. Обжаривайте грибы в кляре по 7 минут с каждой стороны. Затем снимите с огня и подавайте к столу.

Приятного аппетита!