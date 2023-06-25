Грушевый сок на зиму – это невероятно вкусная заготовка, о существовании которой знают совсем немногие кулинары! Большинство привыкло готовить из этих ароматных фруктов лишь компоты, однако, прочитав данную статью, вы убедитесь, что можно заготовить кое-что гораздо интереснее и оригинальнее! Подав такой напиток в охлажденном виде к праздничному столу, ваши гости будут приятно удивлены вашими кулинарными навыками – гарантировано!

Грушевый сок через соковыжималку на зиму

Грушевый сок через соковыжималку на зиму – это витаминная заготовка, для приготовления которой нам потребуются исключительно свежие и ароматные фрукты, никакого сахарного песка и лимонной кислоты! Таким образом, у нас получится напиток с максимальной пользой!

Ингредиенты –+4 порц.

Груша 4 кг

Шаги 40 мин.

Грушевый сок на зиму заготавливается очень просто. Фрукты перебираем и при необходимости срезаем поврежденные места. Каждый плод хорошенько промываем и промакиваем салфеткой. Избавляемся от семенной области и плодоножек. Пропускаем груши через соковыжималку. Разливаем сок по чистым и сухим банкам, прикрываем крышками и стерилизуем в большой кастрюле с полотенцем на дне, на протяжении получаса. Затем сок закатываем, переворачиваем и укутываем в плед до полного остывания. Либо же разливаем сок по пластиковым бутылкам и убираем на хранение в морозильную камеру. Готовьте и получайте удовольствие!

Домашний грушевый сок с мякотью на зиму

Домашний грушевый сок с мякотью на зиму – это полезная и невероятно вкусная альтернатива магазинным напиткам, в состав которых входит большое количество «лишних» компонентов. Для этого же рецепта нам нужно лишь немного сахара для усиления вкуса и вода.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Груши (очищенные) – 800 гр.

Сахар-песок – по вкусу.

Кислота лимонная – 2 щепотки.

Вода – 150 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Под струей воды тщательно промываем каждый фрукт.

Шаг 2. Разрезаем груши на дольки, удаляя сердцевину и хвостики.

Шаг 3. Ломтики пропускаем через соковыжималку.

Шаг 4. Сок переливаем в сотейник, добавляем сахарный песок и воду.

Шаг 5. Также всыпаем лимонку, перемешиваем и варим 8-10 минут.

Шаг 6. Горячий напиток разливаем по заранее простерилизованным баночкам и закатываем. После остывания убираем в прохладное место для хранения.

Сок из груш и яблок в домашних условиях

Сок из груш и яблок в домашних условиях – это простая и быстрая закатка, которая будет радовать на протяжении всей зимы, ибо она прекрасно сохраняется в прохладных помещениях. Открыв такую баночку, вы не только утолите жажду, но и перенесетесь в ароматное лето!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 3 л.

Ингредиенты:

Груши – 3,5 кг.

Яблоки – 3,5 кг.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Яблоки и груши ополаскиваем водой и даем время обсохнуть.

Шаг 2. Каждый фрукт разрезаем пополам, чтобы убедиться в том, что паразиты отсутствуют.

Шаг 3. Подготовленные компоненты забрасываем в соковыжималку и включаем агрегат.

Шаг 4. Снимаем образующуюся пенку.

Шаг 5. Сок переливаем в кастрюлю и доводим до кипения, провариваем на протяжении 5 минут, также снимая шумовкой пену.

Шаг 6. Горячий напиток переливаем в стерильные банки и закатываем под ключ. Ставим на крышки и оборачиваем в одеяло на 24 часа. Храним в погребе.

Грушевый сок с лимонной кислотой

Грушевый сок с лимонной кислотой – это напиток, который приведет ваши вкусовые рецепторы в настоящий гастрономический восторг! Благодаря добавлению небольшого количества кислоты, насыщенный фруктовый вкус слегка разбавляется и становится невероятно приятным!

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 3 л.

Ингредиенты:

Груши – 5 кг.

Кислота лимонная – 3-4 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Фрукты внимательно перебираем и ополаскиваем, обрезаем подпорченные участки.

Шаг 2. Нарезаем дольками и пропускаем через соковыжималку.

Шаг 3. Баночки тщательно моем с содой и обсушиваем, в каждую насыпаем по 1 грамму лимонки.

Шаг 4. Сок переливаем в подготовленные емкости, прикрываем крышками и стерилизуем в большой кастрюле с полотенцем на дне, пол-литровые банки в течение 15-20 минут.

Шаг 5. Закатываем сок при помощи специальной машинки и охлаждаем в перевернутом виде. Храним в прохладном помещении.

Грушевый сок на зиму через соковарку

Грушевый сок на зиму через соковарку – это проверенный и простой способ приготовления ароматного витаминного напитка, который придется по вкусу каждому, кто сделает хотя бы один глоток и почувствует эту насыщенность и яркость садовых плодов.

Время готовки – 1 ч. 45 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 500 мл.

Ингредиенты:

Груши – 1 кг.

Сахар-песок – 180 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Груши ополаскиваем.

Шаг 2. Отделяем мякоть от семенной коробочки.

Шаг 3. Нарезку высыпаем в сито соковарки, в нижнюю часть вливаем воду.

Шаг 4. Фрукты присыпаем половиной сахарного песка, подставляем емкость для сбора сока.

Шаг 5. Закрываем агрегат крышкой и ставим на максимальное пламя, держим на конфорке до тех пор, пока из шланга не перестанет капать жидкость.

Шаг 6. В полученный сок всыпаем остатки сахара, параллельно стерилизуем банки и крышки.

Шаг 7. Доводим сок до кипения и выливаем в подготовленные баночки.

Шаг 8. Через сутки убираем в кладовую. Готовьте и получайте удовольствие!