Груши в сиропе на зиму дольками

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Груши в сиропе на зиму дольками – это аппетитный десерт, который покоряет своим янтарным цветом и обалденным вкусом. Фрукты, приготовленные таким способом, можно запросто подать к чаю даже во время праздничного застолья и быть уверенным в том, что ваши гости не станут сомневаться в ваших кулинарных талантах. Для готовки такого угощения нам потребуются исключительно простые и доступные компоненты, главное – это быть уверенным в том, что используемые груши имеют хороший вкус и насыщенный аромат.

Груши дольками в сиропе на зиму

Груши дольками в сиропе на зиму – это оригинальная заготовка, которая придется по вкусу, как взрослым, так и детям, потому как нет ничего вкуснее, чем садовые груши, дополненные сладкой заливкой. Для готовки нам потребуется минимум ингредиентов, которые всегда есть под рукой.

Груши в сиропе на зиму дольками

Ингредиенты –+5 порц.

  • На 3 пол-литровые банки:
  • Груша 1 кг
  • Сахар-песок 150 гр.
  • Лимонная кислота ¼ ч.л.

Шаги 60 мин.

  1. Груши в сиропе на зиму дольками

    Приготовим груши в сиропе на зиму дольками. Подготавливаем продукты, согласно списку ингредиентов.

  2. Груши в сиропе на зиму дольками

    Плоды тщательно промываем и разрезаем пополам, удаляем семена и хвостики.

  3. Груши в сиропе на зиму дольками

    Вооружаемся овощечисткой и удаляем кожуру.

  4. Груши в сиропе на зиму дольками

    В емкость наливаем воду и всыпаем лимонку, оставляя пару щепоток для приготовления сиропа. Перемешиваем и окунаем фрукты для сохранения цвета.

  5. Груши в сиропе на зиму дольками

    Стерильные банки плотно заполняем фруктовыми ломтиками.

  6. Груши в сиропе на зиму дольками

    Заливаем груши крутым кипятком.

  7. Груши в сиропе на зиму дольками

    Прикрываем банки крышками и спустя 7 минут переливаем жидкость в кастрюлю.

  8. Груши в сиропе на зиму дольками

    Воду кипятим с сахаром и лимонкой – переливаем к долькам.

  9. Груши в сиропе на зиму дольками

    Банки закатываем под ключ, переворачиваем для проверки герметичности вверх дном и прикрываем махровым полотенцем до остывания. Приятного аппетита!

Груши в сиропе дольками без стерилизации на зиму

Груши в сиропе дольками без стерилизации на зиму – это простое угощение, с приготовлением которого справится даже начинающий кулинар. Ломтики ароматного фрукта не утрачивают своих полезных свойств даже в виде заготовок, поэтому предлагаем вам побаловать себя!

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

  • Груши – 2 кг.
  • Сахар-песок – 700 гр.
  • Вода – 2 л.
  • Кислота лимонная – 4 гр.
  • Ванилин – 1,5 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Плоды ополаскиваем, режем на половинки и удаляем сердцевину.

Груши в сиропе на зиму дольками

Шаг 2. Распределяем фрукты по чистым стерильным банкам, заливаем кипятком и, прикрыв крышками, оставляем не менее чем на 10 минут.

Груши в сиропе на зиму дольками

Шаг 3. По истечении времени, возвращаем жидкость на плиту, растворяем сахар и доводим до кипения.

Груши в сиропе на зиму дольками

Шаг 4. Выливаем сироп к грушам.

Груши в сиропе на зиму дольками

Шаг 5. Повторно заливаем, но уже на 20 минут, а по возвращению в кастрюлю, добавляем лимонную кислоту и ванилин. После закипания переливаем сироп к фруктам и закатываем под ключ.

Груши в сиропе на зиму дольками

Шаг 6. Остужаем в перевернутом виде, обернув в покрывало. Приятного аппетита!

Грушевые дольки в сиропе с лимоном

Грушевые дольки в сиропе с лимоном – это оригинальный десерт, который сведет с ума, как членов вашей семьи, так и самых изощренных гостей! Несмотря на термическую обработку, ломтики фруктов прекрасно сохраняют не только свою форму, но так же и вкус с ароматом.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

  • Груши – 1 кг.
  • Вода – 100 мл.
  • Лимон – 150 гр.
  • Сахар-песок – 500 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытые груши очищаем от кожицы и семян, мякоть нарезаем ломтиками. Лимон режем на небольшие кусочки, параллельно избавляясь от косточек.

Груши в сиропе на зиму дольками

Шаг 2. В кастрюле смешиваем сахар с водой и на минимальном нагреве при постоянном помешивании доводим до кипения и томим около 5 минут, забрасываем цитрус. Готовим еще 5 минут после закипания, вылавливаем и извлекаем дольки лимона. Кипятим еще 5 минут.

Груши в сиропе на зиму дольками

Шаг 3. Теперь в сироп загружаем груши, кипятим около 5 минут и остужаем не менее двух часов. Затем добавляем лимон, варим 5 минут и опять остужаем. Аналогично проводим третью варку.

Груши в сиропе на зиму дольками

Шаг 4. Распределяем угощение по заранее простерилизованным баночкам и закупориваем. Остужаем под одеялом в перевернутом виде.

Груши в сиропе на зиму дольками

Шаг 5. Приятного аппетита!

Груши в сиропе на зиму дольками

Дольки груш в сахарном сиропе с корицей на зиму

Дольки груш в сахарном сиропе с корицей на зиму – это пряное лакомство, которое подарит вашим вкусовым рецепторам истинное гастрономическое наслаждение! Но это и  неудивительно, потому как груши в любом своем виде прекрасно гармонируют с кардамоном и ванилью.

Время готовки – 11 ч.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 5-6.

Ингредиенты:

  • Груши – 1 кг.
  • Сахар-песок – 400 гр.
  • Сок лимона – 50 мл.
  • Уксус яблочный – 15 мл.
  • Стручки кардамона – 5 шт.
  • Палочки корицы – ½ шт.
  • Ванильный сахар – 1 ст.л.
  • Вода – 70 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем компоненты, согласно списку.

Груши в сиропе на зиму дольками

Шаг 2. Очищенные груши разрезаем на дольки и складываем в миску с водой и уксусом, для сохранения цвета.

Груши в сиропе на зиму дольками

Шаг 3. Для приготовления сиропа в кастрюльку наливаем воду, добавляем сахарный песок, ванильный сахар и кипятим – забрасываем специи и томим на протяжении 7 минут, снимая шумовкой пену.

Груши в сиропе на зиму дольками

Шаг 4. Погружаем фрукты в сироп, аккуратно помешиваем и томим 5 минут, после закипания.

Груши в сиропе на зиму дольками

Шаг 5. Массу снимаем с конфорки и даем время полностью остыть. Проводим еще две варки, так же, с полным остыванием.

Груши в сиропе на зиму дольками

Шаг 6. Угощение разливаем по стерильным баночкам, закатываем стерильными крышками и храним в прохладном помещении. Приятного аппетита!

Груши в сиропе на зиму дольками

Варенье из груш дольками с лимонной кислотой

Варенье из груш дольками с лимонной кислотой – это одно из самых вкусных кушаний, которое только возможно приготовить из этих плодов. Несмотря на простоту продуктового набора, готовое угощение поражает не только своим насыщенным янтарным оттенком, но так же и вкусом!

Время готовки – 7 ч.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 12.

Ингредиенты:

  • Груши – 2 кг.
  • Сахар-песок – 400-500 гр.
  • Вода – 150 мл.
  • Кислота лимонная – 5 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тщательно промываем груши, удаляем семенную коробочку и разрезаем на дольки средней толщины.

Груши в сиропе на зиму дольками

Шаг 2. В кипящей воде растворяем сахар, убавляем пламя до минимального.

Груши в сиропе на зиму дольками

Шаг 3. Высыпаем фрукты в сироп и доводим до кипения, провариваем около 10 минут.

Груши в сиропе на зиму дольками

Шаг 4. Сладкие груши оставляем при комнатной температуре на 5-6 часов для остывания.

Груши в сиропе на зиму дольками

Шаг 5. Затем добавляем к грушам лимонку и готовим угощение еще полчаса с момента закипания, аккуратно помешивая и снимая пенку.

Груши в сиропе на зиму дольками

Шаг 6. Раскладываем аппетитный продукт по заранее простерилизованным баночкам и закатываем. Переворачиваем верх дном и остужаем, обернув в плед. Приятного аппетита!

Груши в сиропе на зиму дольками

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