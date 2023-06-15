Груши в сиропе на зиму дольками – это аппетитный десерт, который покоряет своим янтарным цветом и обалденным вкусом. Фрукты, приготовленные таким способом, можно запросто подать к чаю даже во время праздничного застолья и быть уверенным в том, что ваши гости не станут сомневаться в ваших кулинарных талантах. Для готовки такого угощения нам потребуются исключительно простые и доступные компоненты, главное – это быть уверенным в том, что используемые груши имеют хороший вкус и насыщенный аромат.

Груши дольками в сиропе на зиму

Груши дольками в сиропе на зиму – это оригинальная заготовка, которая придется по вкусу, как взрослым, так и детям, потому как нет ничего вкуснее, чем садовые груши, дополненные сладкой заливкой. Для готовки нам потребуется минимум ингредиентов, которые всегда есть под рукой.

Ингредиенты –+5 порц.

На 3 пол-литровые банки:

Груша 1 кг

Сахар-песок 150 гр.

Лимонная кислота ¼ ч.л.

Шаги 60 мин.

Приготовим груши в сиропе на зиму дольками. Подготавливаем продукты, согласно списку ингредиентов. Плоды тщательно промываем и разрезаем пополам, удаляем семена и хвостики. Вооружаемся овощечисткой и удаляем кожуру. В емкость наливаем воду и всыпаем лимонку, оставляя пару щепоток для приготовления сиропа. Перемешиваем и окунаем фрукты для сохранения цвета. Стерильные банки плотно заполняем фруктовыми ломтиками. Заливаем груши крутым кипятком. Прикрываем банки крышками и спустя 7 минут переливаем жидкость в кастрюлю. Воду кипятим с сахаром и лимонкой – переливаем к долькам. Банки закатываем под ключ, переворачиваем для проверки герметичности вверх дном и прикрываем махровым полотенцем до остывания. Приятного аппетита!

Груши в сиропе дольками без стерилизации на зиму

Груши в сиропе дольками без стерилизации на зиму – это простое угощение, с приготовлением которого справится даже начинающий кулинар. Ломтики ароматного фрукта не утрачивают своих полезных свойств даже в виде заготовок, поэтому предлагаем вам побаловать себя!

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

Груши – 2 кг.

Сахар-песок – 700 гр.

Вода – 2 л.

Кислота лимонная – 4 гр.

Ванилин – 1,5 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Плоды ополаскиваем, режем на половинки и удаляем сердцевину.

Шаг 2. Распределяем фрукты по чистым стерильным банкам, заливаем кипятком и, прикрыв крышками, оставляем не менее чем на 10 минут.

Шаг 3. По истечении времени, возвращаем жидкость на плиту, растворяем сахар и доводим до кипения.

Шаг 4. Выливаем сироп к грушам.

Шаг 5. Повторно заливаем, но уже на 20 минут, а по возвращению в кастрюлю, добавляем лимонную кислоту и ванилин. После закипания переливаем сироп к фруктам и закатываем под ключ.

Шаг 6. Остужаем в перевернутом виде, обернув в покрывало. Приятного аппетита!

Грушевые дольки в сиропе с лимоном

Грушевые дольки в сиропе с лимоном – это оригинальный десерт, который сведет с ума, как членов вашей семьи, так и самых изощренных гостей! Несмотря на термическую обработку, ломтики фруктов прекрасно сохраняют не только свою форму, но так же и вкус с ароматом.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Груши – 1 кг.

Вода – 100 мл.

Лимон – 150 гр.

Сахар-песок – 500 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытые груши очищаем от кожицы и семян, мякоть нарезаем ломтиками. Лимон режем на небольшие кусочки, параллельно избавляясь от косточек.

Шаг 2. В кастрюле смешиваем сахар с водой и на минимальном нагреве при постоянном помешивании доводим до кипения и томим около 5 минут, забрасываем цитрус. Готовим еще 5 минут после закипания, вылавливаем и извлекаем дольки лимона. Кипятим еще 5 минут.

Шаг 3. Теперь в сироп загружаем груши, кипятим около 5 минут и остужаем не менее двух часов. Затем добавляем лимон, варим 5 минут и опять остужаем. Аналогично проводим третью варку.

Шаг 4. Распределяем угощение по заранее простерилизованным баночкам и закупориваем. Остужаем под одеялом в перевернутом виде.

Шаг 5. Приятного аппетита!

Дольки груш в сахарном сиропе с корицей на зиму

Дольки груш в сахарном сиропе с корицей на зиму – это пряное лакомство, которое подарит вашим вкусовым рецепторам истинное гастрономическое наслаждение! Но это и неудивительно, потому как груши в любом своем виде прекрасно гармонируют с кардамоном и ванилью.

Время готовки – 11 ч.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 5-6.

Ингредиенты:

Груши – 1 кг.

Сахар-песок – 400 гр.

Сок лимона – 50 мл.

Уксус яблочный – 15 мл.

Стручки кардамона – 5 шт.

Палочки корицы – ½ шт.

Ванильный сахар – 1 ст.л.

Вода – 70 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем компоненты, согласно списку.

Шаг 2. Очищенные груши разрезаем на дольки и складываем в миску с водой и уксусом, для сохранения цвета.

Шаг 3. Для приготовления сиропа в кастрюльку наливаем воду, добавляем сахарный песок, ванильный сахар и кипятим – забрасываем специи и томим на протяжении 7 минут, снимая шумовкой пену.

Шаг 4. Погружаем фрукты в сироп, аккуратно помешиваем и томим 5 минут, после закипания.

Шаг 5. Массу снимаем с конфорки и даем время полностью остыть. Проводим еще две варки, так же, с полным остыванием.

Шаг 6. Угощение разливаем по стерильным баночкам, закатываем стерильными крышками и храним в прохладном помещении. Приятного аппетита!

Варенье из груш дольками с лимонной кислотой

Варенье из груш дольками с лимонной кислотой – это одно из самых вкусных кушаний, которое только возможно приготовить из этих плодов. Несмотря на простоту продуктового набора, готовое угощение поражает не только своим насыщенным янтарным оттенком, но так же и вкусом!

Время готовки – 7 ч.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 12.

Ингредиенты:

Груши – 2 кг.

Сахар-песок – 400-500 гр.

Вода – 150 мл.

Кислота лимонная – 5 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тщательно промываем груши, удаляем семенную коробочку и разрезаем на дольки средней толщины.

Шаг 2. В кипящей воде растворяем сахар, убавляем пламя до минимального.

Шаг 3. Высыпаем фрукты в сироп и доводим до кипения, провариваем около 10 минут.

Шаг 4. Сладкие груши оставляем при комнатной температуре на 5-6 часов для остывания.

Шаг 5. Затем добавляем к грушам лимонку и готовим угощение еще полчаса с момента закипания, аккуратно помешивая и снимая пенку.

Шаг 6. Раскладываем аппетитный продукт по заранее простерилизованным баночкам и закатываем. Переворачиваем верх дном и остужаем, обернув в плед. Приятного аппетита!