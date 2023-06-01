Грузди — 10 рецептов приготовления

Грузди — это достаточно популярные грибы на Руси, которые пригодны для засолки. Однако чтобы заготовить грибы, необходимо вымочить грузди перед дальнейшими манипуляциями. Грузди имеют плотную текстуру, хорошо держат форму, что благоприятно влияет на внешний вид готовых закусок. В подборке собраны интересные варианты, которые обязательно вам понравятся.

Хрустящие маринованные грузди на зиму в банках

Хрустящие маринованные грузди на зиму в банках готовятся просто. Но перед самым процессом консервации требуют внимательного отношения к себе. Грибы вымачивают в течение одних – трех суток. А только потом приступают непосредственно к маринованию. Закуска выходит невероятно аппетитной и прекрасно разнообразит наскучивший рацион.

Ингредиенты –+1 порц.

Грузди свежие 600 гр.

Сахар-песок 1 ст.л.

Перец чёрный горошек 1 ст.л.

Семена укропа ½ ч.л.

Чеснок 4 зуб.

Соль 2 ст.л.

Уксус столовый 9% 2 ст.л.

Вода 700 мл.

Лавровый лист 4 шт.

Шаги 40 мин.

Чтобы приготовить грузди, хорошо перебираем их от соринок. Выгружаем в объемную посуду и заливаем холодной водой. Вымачиваем в течение трех дней, периодически меняя воду. Процедура нужна для того, чтобы избавиться от характерной горечи и млечного сока. Вымоченные грузди хорошо промываем, а затем выкладываем в кастрюлю с подсоленной водой. Варим 20 минут, при появлении пены снимаем ее шумовкой. Процеживаем грибы через дуршлаг и споласкиваем под проточной водой. В кастрюлю наливаем 700 миллилитров воды. Кладем две столовых ложки соли и сахарный песок. Для аромата добавляем пряности и варим 7 минут. В кипящий маринад опускаем отварные грузди. Доведя до кипения, уменьшаем нагрев и провариваем 15 минут. За пару минут до конца готовки вливаем уксусную кислоту. Чистые банки стерилизуем. Кладем ломтики очищенного чеснока и для аромата насыпаем семена укропа. Плотно набиваем банки грибами, а затем разливаем маринад. Завинчиваем стерилизованными закрутками. Укладываем на бочок и закутываем теплым пледом. Консервацию убираем в подвал. Снять пробу можно уже через 10 дней. Приятного аппетита!

Жареные грузди на сковороде

Жареные грузди на сковороде – оригинальное угощение, которое презентабельно смотрится при любом поводе. Пожарить грузди беспрепятственно сможет каждый. Ароматные грибы доставят массу непередаваемых ощущений. Особенно гурманы останутся под впечатлениями.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Грузди соленые – 500 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Черный перец молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Чеснок – 1 зубчик.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты.

Шаг 2. Соленые грузди нарезаем брусками или так, как нравится.

Шаг 3. Раскаливаем сковородку. Слегка промасливаем и выгружаем подготовленные грузди.

Шаг 4. Подрумяниваем грибы 10 минут при регулярном перемешивании. Готовятся они быстро, следует лишь подрумянить.

Шаг 5. Когда грибы приобретут приятный оттенок, убираем их со сковородки.

Шаг 6. Очищенную луковицу нарезаем так, как нравится.

Шаг 7. Выгружаем в сковороду, где обжаривались грузди. Припускаем, пока лук не станет золотистым.

Шаг 8. Очищаем чеснок и тонко нарезаем.

Шаг 9. К припущенному луку отправляем грибы и чесночные ломтики. Приправляем специями, опираясь на свой вкус. Соли много не кладем, так как грибы уже соленые.

Шаг 10. Размешав, доливаем немного масла и обжариваем все вместе 5 минут.

Шаг 11. Румяные грибы презентуем порционно, украсив по желанию. Приятного аппетита!

Засолка груздей холодным способом

Засолка груздей холодным способом – процесс, который освоит даже дилетант. Засолка грибов не отнимет много времени, но не забываем, что перед самим процессом требуется вымачивать грузди. Закуска выходит достаточно аппетитной и ароматной, хорошо хранится и прекрасно дополняет приевшуюся пищу, разнообразив ее.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Грузди – 5 кг.

Сахар-песок – щепотка.

Черный перец горошком – 1 ч.л.

Лист смородины – 6 шт.

Чеснок – 1 головка.

Соль – 5 ст.л.

Хрен – 2 корешка.

Лавровый лист – 6 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошенько перебираем грузди от лесного мусора, складываем во вместительную кастрюлю и заливаем холодной водой. Оставляем замачиваться на двое-трое суток. Дважды за сутки, меняя воду.

Шаг 2. Вымоченные грибы хорошенько промываем и обсушиваем. Подготавливаем соль без всяких добавок.

Шаг 3. На 1 килограмм груздей приходится одна столовая ложка соли. Берем чистое эмалированное ведро, посыпаем солью.

Шаг 4. Далее укладываем слой из грибов шляпками вниз и снова посыпаем солью.

Шик 5. Когда ведро заполнено, закрываем тарелкой меньшего диаметра. Устанавливаем гнет. Оставляем просаливаться на сутки.

Шаг 6. Спустя сутки образуется большое количество жидкости.

Шаг 7. Теперь подготавливаем душистые ароматизаторы. Очищаем корни хрена и дольки чеснока, нарезаем ломтиками.

Шаг 8. Просоленные грузди раскладываем по стерильным банкам, прокладывая между слоями чеснок и хрен, а также добавляем горошки перца, листья и лаврушку. Стараемся уплотнить грибы, при этом, не повредив их. Пустоты заполняем рассолом.

Шаг 9. Прикрываем крышками, а под низ ставим блюдце или тарелку, чтобы при процессе брожения жидкость собиралась именно туда. Перемещаем в холод на 30-40 дней.

Шаг 10. Наслаждаемся изумительной закуской или используем для приготовления других аппетитных блюд. Приятного аппетита!

Соленые грузди горячим способом

Соленые грузди горячим способом ничем не отличаются от заготовки грибов других сортов. Соленые грузди пользуются высоким спросом среди тех, кто не ест мясо или соблюдает пост. Закуска выходит достаточно аппетитной. Попробовав однажды, сложно отказаться от соленых грибочков впредь.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Грузди – 1 кг

Черный перец горошком – по вкусу.

Дубовые листья – по вкусу.

Чеснок – по вкусу.

Соль – 2 ст.л.

Соцветия укропа – по вкусу.

Вода – 1 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перебираем грузди и хорошо промываем под проточной водой. Замачиваем в объемной посуде на пару часов, еще раз промываем. Крупные экземпляры делим на удобные части.

Шаг 2. В глубокую кастрюлю наливаем воду. Солим из расчета две столовых ложки соли на литр воды. В кипящую воду выгружаем подготовленные грузди.

Шаг 3. После закипания минимизируем температуру, не забывая снимать пену и помешивать. Кладем лаврушку и другие пряности. Продолжаем варить в течение 20 минут. Прозрачный рассол говорит о том, что грибы сварились.

Шаг 4. Процеживаем через дуршлаг. Рассол не выливаем.

Шаг 5. Грузди распределяем по простерилизованным банкам. Перекладываем пряностями и травами. Кипятим рассол и заливаем им грибы. Закупориваем капроновыми крышками. После того, как остынут, перемещаем заготовки в холодильник. Спустя 45 дней можно дегустировать соленые грибы.

Шаг 6. Хранить закуску из груздей допустимо в погребе или другом помещении при температуре 4-6 °C.

Шаг 7. Ароматные грибы подаем с картофелем или в качестве самостоятельного угощения, сдабриваем пахучим маслом или сметаной. Приятного аппетита!

Суп груздянка из соленых груздей

Суп груздянка из соленых груздей – интересное угощение, которое готовится совершенно не сложно. Ароматный суп доставит незабываемые удовольствия и гастрономический экстаз. Если в запасах у вас есть соленые грузди, вы просто обязаны воплотить в жизнь великолепный несложный вариант.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 5

Ингредиенты:

Соленые грузди – 200 гр.

Сметана – по вкусу.

Черный перец горошком – по вкусу.

Рис – 2 ст.л.

Лук репчатый – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Картофель – 1 шт.

Вода – 2,5 л.

Лист лавровый – 1 шт.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Грузди нарезаем соломкой. Чтобы суп не был пересоленным, предварительно смываем или даже вымачиваем грибы. Нарезка компонентов не повлияет на вкус блюда. Поэтому метод нарезки устанавливаем по своему усмотрению. Но для презентабельного внешнего вида соблюдаем размерность и форму нарезки.

Шаг 2. Очищаем крупную картошку экономкой.

Шаг 3. Избавляем лук от верхней шелухи. Тонко рубим полукольцами. Наполненную водой кастрюлю устанавливаем на огне. После закипания закладываем картофельную нарезку. Спустя 7 минут выгружаем грибную нарезку. Следом забрасываем лук. Закладывать всю нарезку сразу не нужно. Компоненты выгружают в зависимости от длительности варки.

Шаг 4. Кладем лаврушку и сдабриваем специями по вкусу. Доведя до кипения, удаляем пенку. Прополаскиваем рис до прозрачной воды. Когда картошка дойдет до полуготовности, высыпаем промытый рис. Продолжаем варить, пока крупа не приготовится.

Шаг 5. Душистый супчик слегка остужаем и разливаем по порциям. Для полного вкуса сдабриваем сметаной. Присыпаем измельченной зеленью (свежей или замороженной). Рецепт идеален для занятых хозяек и тех, кто любит быструю и простую пищу. Приятного аппетита!

Пирог с солеными груздями и картошкой

Пирог с солеными груздями и картошкой – гастрономический шедевр, который в силах повторить даже неопытная хозяйка. Приготовление пирога займет достаточно много времени, если использовать тесто, приготовленное собственноручно. Если же позаботиться об этом заранее и приобрести готовое дрожжевое тесто, временные затраты сократятся в разы.

Время готовки – 2 ч. 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Грузди соленые – 300 гр.

Картофель – 400 гр.

Лук репчатый – 150 гр.

Сыр твердый – 150 гр.

Сметана – по вкусу.

Молоко – 100 мл.

Дрожжи свежие/сухие – 20 гр./7-10 гр.

Мука – 250 гр.

Яйца куриные – 1 шт.

Масло растительное – 1 ст.л.

Сахар-песок – ½ ч.л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Залог вкусного пирога это правильно приготовленное дрожжевое тесто. Поэтому нагреваем молоко до теплого состояния (37-38 градусов), разводим в нем сахарный песок, ложку муки и сухие либо сырые дрожжи.

Шаг 2. Хорошо перемешав, прикрываем полотенцем или затягиваем пищевой пленкой и даем активироваться дрожжам, оставляем их на 15 минут. Спустя 15 минут при условии, что мы используем качественные дрожжи, опара поднимется.

Шаг 3. Яйца взбалтываем с солью.

Шаг 4. В жидкую смесь вводим растительное масло и хорошо перемешиваем.

Шаг 5. Выливаем подошедшую опару и размешиваем. Частями вводим муку, предварительно просеянную, и замешиваем тесто. Прикрыв полотенцем, оставляем на полчаса подходить.

Шаг 6. Очищенный лук измельчаем.

Шаг 7. Промываем хорошенько грузди и обсушиваем их. Нарезаем тонкой соломкой. Почищенную картошку нарезаем так же, как и грибы.

Шаг 8. Измельчаем сыр.

Шаг 9. Огнеупорную форму промазываем маслом и распределяем тесто, формируем бортики. Тесто промазываем сметаной.

Шаг 10. Распределяем грибной слой. Приправляем солью и перцем. Присыпаем рубленым луком. Накрываем картошкой. Промазываем сметаной и присыпаем сырной стружкой.

Шаг 11. Размещаем в прогретой до 180° духовке и выпекаем пирог 35 минут.

Шаг 12. Аккуратно проверяем готовность пирога. При помощи прихваток достаем его из духовки. Присыпаем рубленой зеленью и презентуем порционно. Приятного аппетита!

Пирожки с начинкой из соленых груздей

Пирожки с начинкой из соленых груздей доставят непередаваемые ощущения всем любителям домашней выпечки. Приготовление пирожков не относится к простым рецептам, так как требует времени на подготовку дрожжевого теста. Однако если вы используете покупное тесто, вы значительно сэкономите время.

Время готовки – 2 ч. 00 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Соленые грузди – по вкусу.

Рис – 2 ст.л.

Укроп – по вкусу.

Перец черный – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Масло топленое – 2 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Для теста:

Мука пшеничная – 3 ст.

Яйца куриные крупные – 1 шт.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Масло растительное – 1 ст.л.

Молоко – 200 мл.

Масло топленое – 1 ст.л.

Дрожжи сухие – 10 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В чашку выливаем нагретое молоко и разводим в нем сахарный песок и сухие дрожжи. Прикрываем и убираем в теплое место подходить. Когда масса поднимется шапкой, опара готова.

Шаг 2. В подошедшую опару вводим яйцо и сыплем соль. Хорошенько перемешиваем.

Шаг 3. Прогреваем растительное и сливочное масло до теплого состояния и выливаем к жидкой смеси. Взбалтываем венчиком.

Шаг 4. Частями подсыпаем просеянную муку и основательно вымешиваем. Если все действия выполнять по инструкции, тесто получится не забитым, а мягким и эластичным. Прикрываем емкость и убираем в теплое место подниматься. Поднявшееся тесто обминаем и оставляем до следующего поднятия.

Шаг 5. Пока тесто подрастает, промываем или вымачиваем соленые грузди и измельчаем их.

Шаг 6. Очищенную луковицу измельчаем, выгружаем в сковородку, сдабриваем топленым маслом.

Шаг 7. Обжариваем до красивого оттенка, регулярно помешивая.

Шаг 8. Промытую зелень мелко рубим.

Шаг 9. Рис тщательно промываем и варим до состояния “на зубок”. После чего промываем под краном. Оставляем на сите, чтобы избавиться от излишков влаги. Обжаренный лук объединяем с промытым рисом, измельченными грибами и зеленью. Солим и перчим. Тушим 5 минут, чтобы вкусы “подружились”.

Шаг 10. Подошедшее тесто делим на количество пирожков, формируем округлую заготовку, в середине распределяем начинку и защипываем свободные края. Обжариваем пирожки на раскаленной промасленной сковороде до золотистого цвета. Такие пирожки можно запечь в духовке, предварительно промазав взболтанным желтком.

Шаг 11. Подаем ароматную выпечку к столу с пылу с жару. Но и в остывшем состоянии пирожки тоже остаются очень аппетитными.

Шаг 12. Пирожки выходят мягкими, пышными и с душистой начинкой. Хороши для перекуса или чаепития, а также полноценного приема пищи. Пирожки удобно взять с собой. Приятного аппетита!

Маринованные грузди без уксуса на зиму

Маринованные грузди без уксуса на зиму хорошо хранятся. Но мои маринованные грибы разлетаются моментально. Консервацию используют как холодное угощение, применяют для варки супов, а также для наполнения домашней выпечки. Законсервированные элементарным способом грузди, выходят мега аппетитными, хорошо сохраняют целостность и презентабельный внешний вид.

Время готовки – 1 сутки 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Грузди – 1 кг.

Сахар-песок – 2 ч.л.

Черный перец горошком – 4-5 шт.

Лимонная кислота – 2 ч.л.

Соль – 3 ч.л.

Вода – 1,5 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Грузди детально промываем, предварительно перебрав от лишнего мусора, иголочек и подпорченных экземпляров.

Шаг 2. Выгружаем в холодную воду и замачиваем в течение суток, периодически выливая и заливая чистую воду. Процедура проделывается для того, чтобы избавиться от млечного сока.

Шаг 3. Вымоченные грузди споласкиваем. Большие грузди разрезаем на части. Выгружаем грузди в глубокую кастрюлю. Приправляем солью и перцем. Вскипятив, минимизируем температуру и варим не менее получаса. Приготовленные грибы опустятся ко дну.

Шаг 4. Отдельно варим маринад, соединив воду с солью и сахарным песком. В кипящую заливку высыпаем лимонку.

Шаг 5. Сваренные грузди сливаем через сито или дуршлаг. Оставляем, чтобы жидкость стекла.

Шаг 6. По желанию в кипящий маринад кладем пряности – лаврушку, соцветия укропа и чеснок для аромата. В простерилизованные банки выкладываем отваренные грузди, слегка трамбуя, но не повреждая целостность. Распределяем кипящую заливку.

Шаг 7. Завинчиваем чистыми простерилизованными крышками или закупориваем капроновыми крышками. Остужаем и переносим в прохладный подвал или храним в холодильнике до зимы. Но, как правило, закатка съедается раньше, чем наступает зима. Приятного аппетита!

Грибная икра из груздей на зиму

Грибная икра из груздей на зиму является одним из любимых вариантов закуски в нашей семье. Грибную икру подают с подсушенным или свежим хлебом, выглядит это очень презентабельно и аппетитно. Такие бутерброды привлекают гостей не только своим внешним видом, но и непревзойденным ароматом.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Грузди – 1 кг.

Паста томатная – 1-2 ст.л.

Лук репчатый крупный – 1 шт.

Масло подсолнечное – 100-150 мл.

Перец черный молотый – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Грузди тщательно перебираем, удаляя попутно соринки и подпорченные грибочки.

Шаг 2. Выкладываем в емкость и заливаем водой. Вымачиваем в течение суток. Регулярно заменяя воду. Затем тщательно споласкиваем грибы. Большие грузди разрезаем на сегменты.

Шаг 3. Перекладываем в кастрюлю, заливаем водой, сыплем соль и ставим на конфорку. Вскипятив, готовим полчаса при средней температуре. В конце варки для аромата забрасываем лаврушку и горошины перца.

Шаг 4. Пока варятся грибы, очищаем лук и измельчаем его. На сковородке разогреваем растительное масло и припускаем на нем измельченный лук.

Шаг 5. Грузди процеживаем через сито, вынимаем перец и лаврушку. Оставляем на некоторое время, чтобы избавиться от излишков воды. Грузди прокручиваем через мясорубку. Перекрученную массу выкладываем в толстостенную кастрюлю.

Шаг 6. Сдабриваем качественной томатной пастой.

Шаг 7. Наливаем дезодорированное растительное масло.

Шаг 8. К составляющим отправляем зажарку из лука, хорошо перемешиваем и размещаем на плите. Регулярно размешивая, обжариваем 15 минут. В конце процесса перчим, балансируем вкус, если потребуется.

Шаг 9. Простерилизованные банки наполняем горячей икрой и завинчиваем стерилизованными закрутками. Охлаждаем под шубой из одеял. После чего убираем в место с зимней консервацией.

Шаг 10. Используем закрутку в качестве намазки. Приятного аппетита!

Грузди, тушенные в сметане

Грузди, тушенные в сметане, великолепно сочетаются с картофельным гарниром. Приготовить грузди сможет даже начинающий кулинар, не имеющий профессиональных поварских навыков. Грибы, приготовленные таким способом, обладают шикарным сливочным вкусом и безупречным ароматом.

Время готовки – 2 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Грузди – 800 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Черный перец молотый – по вкусу.

Сметана – 200 гр.

Мука – 15 гр.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – 20 мл.

Кипяток – 1 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Основательно перебираем грузди, после чего вымачиваем в воде сутки, периодически выливая и наливая воду. Вымоченные грузди тщательно промываем.

Шаг 2. Грибы перекладываем в огнеупорную посуду. Солим и заливаем водой. Вскипятив, убавляем температуру и варим приблизительно час, снимаем образовавшуюся пену.

Шаг 3. Сваренные грузди опустятся на дно, процеживаем их через сито и промываем проточной водой. Остудив грибы, нарезаем их брусочками.

Шаг 4. Перекладываем в прогретую с растительным маслом сковороду и жарим до румяности. Очищенный лук измельчаем и кладем к грибам. Обжариваем до мягкости лука. Сдабриваем сметаной. Хорошо перемешиваем. Томим 10 минут и разбавляем стаканом кипятка. Провариваем полчаса на минимальной температуре.

Шаг 5. Приготовленные грузди делим на порции и подаем. При желании дополняем блюдо любимым гарниром. Украшаем нарубленной зеленью и можно дегустировать. Блюдо выходит сытным и достаточно аппетитным. Едят его и холодным, и горячим. Приятного аппетита!