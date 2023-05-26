Грузди на зиму в банках

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Грузди на зиму в банках – это вкуснейшая закуска для вашего дома, которая разнообразит как домашний, так и праздничный стол. Такое угощение можно просто есть с хлебом или добавлять в холодные салаты, закуски. Для приготовления на длительное хранение используйте подборку из десяти простых рецептов заготовок с пошаговыми фотографиями.

Хрустящие маринованные грузди на зиму

Хрустящие маринованные грузди на зиму – это аппетитная и яркая домашняя заготовка. Готовый продукт можно подавать в качестве холодной закуски, дополнив хлебом, луком или зеленью. Для приготовления на длительное хранение используйте проверенный пошаговый рецепт.

Грузди на зиму в банках

Ингредиенты –+1.5 л.

  • Грузди свежие 2 кг (белых)
  • Чеснок 3 зуб.
  • Листья черной смородины 3 шт.
  • Листья вишни 3 шт.
  • Вода 1 л.
  • Соль 2 ст.л.
  • Сахар-песок 1 ст.л.
  • Лавровый лист 3 шт.
  • Гвоздика 2 шт.
  • Перец чёрный горошек 6 шт.
  • Уксус столовый 9% 1 ч.л. на 0.5 л. банку

Шаги 60 мин.

  1. Грузди на зиму в банках

    Чтобы заготовить хрустящие грузди на зиму в банках, отмеряем необходимое количество грибов. Перебираем их, очищаем от загрязнений.

  2. Грузди на зиму в банках

    Дальше продукт нужно хорошенько промыть под водой.

  3. Грузди на зиму в банках

    Заливаем грузди водой, дополняем столовой ложкой соли. Варим после закипания 25 минут. После отбрасываем на дуршлаг.

  4. Грузди на зиму в банках

    В отдельной кастрюле готовим маринад. Кипятим воду с двумя столовыми ложками соли, сахаром, лавровыми листьями, гвоздикой и горошинами перца.

  5. Грузди на зиму в банках

    Стерилизуем банки. Раскладываем в них зубчики чеснока, листья смородины и зелени.

  6. Грузди на зиму в банках

    Выкладываем сюда грибы, заливаем маринадом и дополняем столовым уксусом. Закатываем и оставляем до полного остывания.

  7. Грузди на зиму в банках

    Хрустящие маринованные грузди на зиму готовы. Уносите на хранение в подходящее место.

Засолка белых груздей холодным способом

Засолка белых груздей холодным способом – это кулинарный процесс, который вам точно стоит попробовать. Такая насыщенная грибная заготовка послужит отличной закуской для вашего праздничного или домашнего стола. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 50 дней

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

  • Грузди – 1 кг.
  • Соль – 1 ст.л.
  • Чеснок – 5 зубчиков.
  • Перец черный горошек – 5 шт.
  • Семена укропа – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Займемся засолкой белых груздей холодным способом. Сперва старательно очищаем и промываем грибы. Предварительно их нужно вымочить в холодной воде в течение трех-пяти дней.

Грузди на зиму в банках

Шаг 2. В процессе воду нужно подливать или менять. После сливаем ее и промываем грибы чистой водой.

Грузди на зиму в банках

Шаг 3. В чистую банку высыпаем часть соли, семена укропа. Добавляем кусочки чеснока.

Грузди на зиму в банках

Шаг 4. Выкладываем слой из грибов.

Грузди на зиму в банках

Шаг 5. Снова посыпаем солью и специями.

Грузди на зиму в банках

Шаг 6. Чередуем слои и наполняем так всю банку. Добавляем горошины перца.

Грузди на зиму в банках

Шаг 7. Закрываем банку капроновой крышкой. Убираем заготовку солиться в холодильник на 40-50 дней.

Грузди на зиму в банках

Шаг 8. Засолка белых груздей холодным способом завершена. Можно угощаться или хранить дальше в прохладном месте.

Грузди на зиму в банках

Маринованные грузди горячим способом

Маринованные грузди горячим способом отличаются насыщенным вкусом и аппетитным видом. Если вы хотите разнообразить меню домашних заготовок, то эта кулинарная идея вам точно придется по душе. Берите на заметку пошаговый рецепт с фотографиями и приступайте к приготовлению грибов на длительное хранение.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1,5 л.

Ингредиенты:

  • Грузди вареные – 1 кг.
  • Чеснок – 3 зубчик.
  • Листья черной смородины – 3 шт.

Для маринада:

  • Вода – 1 л.
  • Соль – 2 ст.л.
  • Сахар – 2,5 ст.л.
  • Перец душистый горошек – 6 шт.
  • Гвоздика – 3 шт.
  • Лист лавровый – 3 шт.
  • Эссенция уксусная 70%– 3 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рассказываем, как заготовить маринованные грузди горячим способом. Предварительно грибы нужно перебрать, промыть и замочить на два дня в холодной воде, регулярно обновляя воду.

Грузди на зиму в банках

Шаг 2. После вымачивания грибы снова промываем и отвариваем в подсоленной воде около 15-20 минут. Отбрасываем на дуршлаг и промываем под водой.

Грузди на зиму в банках

Шаг 3. В другой кастрюле варим маринад. Кипятим воду с солью, сахаром и специями.

Грузди на зиму в банках

Шаг 4. Опускаем сюда грузди и варим 5 минут. Вливаем уксусную эссенцию и варим еще две минуты.

Грузди на зиму в банках

Шаг 5. Стерилизуем банки. На дно выкладываем чеснок и листья смородины.

Грузди на зиму в банках

Шаг 6. Разливаем грибы с маринадом по банкам. Закатываем и даем полностью остыть.

Грузди на зиму в банках

Шаг 7. Маринованные грузди горячим способом готовы. Уносите на хранение!

Грузди на зиму в банках

Черные грузди холодным способом на зиму

Черные грузди холодным способом на зиму – это оригинальная и интересная в исполнении заготовка для длительного хранения. Любители грибов точно не смогут устоять. Подавайте готовый продукт в качестве самостоятельной закуски или вместе с горячими гарнирами. Порадуйте себя и близких!

Время готовки – 5 дней

Время приготовления – 1 час

Порции – 0,5 л.

Ингредиенты:

  • Грузди черные – 1 кг.
  • Соль – 1-2 ст.л.
  • Корень хрена – по вкусу.
  • Чеснок – 3 зубчика.
  • Семена укропа сушеные – 1 ч.л.
  • Лист лавровый – 2 шт.
  • Перец черный горошек – 5 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рассказываем о секретах засолки черных груздей холодным способом на зиму. Грибы перебираем.

Грузди на зиму в банках

Шаг 2. Заливаем грузи водой с солью, придавливаем тарелкой и оставляем на 2-4 дня. Каждые 7 часов меняем воду. Необходимо так убрать горечь.

Грузди на зиму в банках

Шаг 3. На дно большой кастрюли кладем часть зубчиков чеснока, кусочки хрена, семена укропа и соль. Выкладываем сюда слой грибов.

Грузди на зиму в банках

Шаг 4. Повторяем слои, пока все продукты не закончатся.

Грузди на зиму в банках

Шаг 5. Сверху устанавливаем груз. Оставляем на 2-3 дня при комнатной температуре.

Грузди на зиму в банках

Шаг 6. Дальше заготовку разливаем по банкам и закрываем крышками. Убираем в холодное место на 30-40 дней.

Грузди на зиму в банках

Шаг 7. Черные грузди холодным способом на зиму засолены.

Грузди на зиму в банках

Засолка белых груздей горячим способом в банках

Засолка белых груздей горячим способом в банках – это увлекательный процесс, с помощью которого вы получите невероятно вкусную и аппетитную закуску для всей семьи. Яркий вкус груздей никого не оставит равнодушным. Подавайте угощение с хлебом или горячими гарнирами.

Время готовки – 1 неделя

Время приготовления – 1 час

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

  • Грузди белые – 1 кг.
  • Вода – 2 л.
  • Соль – 40 гр.
  • Перец черный горошек – 20 шт.
  • Перец душистый горошек – 10 шт.
  • Гвоздика – 3 шт.
  • Лист лавровый – 3 шт.
  • Лист черной смородины – 4 шт.
  • Чеснок – 5 зубчиков.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Займемся засолкой белых груздей горячим способом в банках. Заранее следует вымочить грибы в течение 2-3 дней. Каждый день обязательно меняем воду.

Грузди на зиму в банках

Шаг 2. Дальше грузди хорошо промываем и нарезаем.

Грузди на зиму в банках

Шаг 3. Заливаем грибы одним литром воды и варим их 20 минут на умеренном огне.

Грузди на зиму в банках

Шаг 4. Очищаем чеснок, подготовим остальные специи.

Грузди на зиму в банках

Шаг 5. В другой кастрюле готовим рассол. Заливаем горошины перца, листья смородины, гвоздику и лавровые листья вторым литром воды. Кипятим и растворяем соль.

Грузди на зиму в банках

Шаг 6. Откидываем вареные грузди через дуршлаг и опускаем их в горячий рассол.

Грузди на зиму в банках

Шаг 7. Варим 30 минут на среднем огне.

Грузди на зиму в банках

Шаг 8. Грибы вместе с рассолом разливаем по банкам. Дополняем чесноком. Накрываем их гнетом и убираем в прохладное место на неделю.

Грузди на зиму в банках

Шаг 9. Переливаем заготовку в стерилизованные банки и убираем в прохладное место до полной готовности, а после для хранения.

Грузди на зиму в банках

Шаг 10. Через месяц засолка белых груздей горячим способом в банках будет полностью завершена.

Грузди на зиму в банках

Маринованные грузди без уксуса на зиму

Маринованные грузди без уксуса на зиму – это аппетитная и интересная домашняя заготовка. Готовый продукт можно подавать в качестве холодной закуски, дополнив хлебом, луком или ароматной зеленью. Для приготовления на длительное хранение используйте поверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

  • Грузди – 1 кг.

Маринад на 1 литр воды:

  • Соль – 1 ч.л.
  • Лист лавровый – 2 шт.
  • Перец душистый горошек – 6 шт.
  • Корица молотая – 0,5 ч.л.
  • Кислота лимонная – 3 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Возьмем необходимые продукты для приготовления маринованных груздей без уксуса на зиму.

Грузди на зиму в банках

Шаг 2. Перебираем и промываем грибы. Заливаем их кипящей водой и варим около 5-10 минут после активного кипения. Выкладываем грибу шумовкой на тарелку.

Грузди на зиму в банках

Шаг 3. Варим маринад. Для этого соединяем воду, соль и специи. Кипятим содержимое.

Грузди на зиму в банках

Шаг 4. Погружаем сюда грибы и варим их 30 минут. В конце добавляем лимонную кислоту.

Грузди на зиму в банках

Шаг 5. Разливаем угощение по стерилизованным бакам и ставим в кастрюлю с кипящей водой и полотенцем на дне. Стерилизуем после закипания 40 минут.

Грузди на зиму в банках

Шаг 6. Достаем наполненные банки и закатываем. Даем полностью остыть.

Грузди на зиму в банках

Шаг 7. Маринованные грузди без уксуса на зиму готовы. Убирайте на хранение в прохладное место.

Грузди на зиму в банках

Грузди с луком на зиму в банках

Грузди с луком на зиму в банках выходят невероятно хрустящими и интересными по вкусу. Ароматное угощение станет настоящим украшением вашего стола. Подавайте грибы с горячими гарнирами или просто ешьте с хлебом. Для заготовки используйте проверенный рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 месяц

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

  • Грузди сырые – 1 кг.
  • Соль – 40 гр.
  • Лук репчатый – 150 гр.
  • Перец чили стручковый – по вкусу.
  • Лист лавровый – 2 шт.
  • Перец душистый горошек – 5 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим ингредиенты для заготовки груздей с луком на зиму в банках. Грибы промываем и вымачиваем два дня, меняя воду по 2-3 раза в сутки.

Грузди на зиму в банках

Шаг 2. Очищаем репчатый лук и нарезаем его тонкими полукольцами.

Грузди на зиму в банках

Шаг 3. В кастрюлю выкладываем продукты слоями: грибы, лук, соль и специи.

Грузди на зиму в банках

Шаг 4. Наполняем так всю кастрюлю.

Грузди на зиму в банках

Шаг 5. Сверху устанавливаем груз. Убираем заготовку в прохладное место на 1-2 суток.

Грузди на зиму в банках

Шаг 6. Перекладываем заготовку в чистую банку. Закрываем крышкой и убираем в прохладное место на месяц до полной засолки.

Грузди на зиму в банках

Шаг 7. Грузди с луком на зиму в банках готовы. Можно пробовать или хранить в прохладном месте.

Грузди на зиму в банках

Как засолить черные грузди горячим способом на зиму

Как засолить черные грузди горячим способом на зиму, расскажем в подробном пошаговом рецепте. Такой вариант заготовки поможет разнообразить варианты ваших домашних солений. Готовый продукт послужит аппетитным угощением для всей семьи. Обязательно попробуйте!

Время готовки – 2 недели

Время приготовления – 1 час

Порции – 0,5 л.

Ингредиенты:

  • Грузди черные – 1 кг.
  • Вода – 2 л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Масло растительное – 3 ст.л.

Для маринада:

  • Вода – 1 л.
  • Чеснок – 6 зубчиков.
  • Перец душистый горошек – 10 шт.
  • Перец черный горошек – 5 шт.
  • Лист лавровый – 3 шт.
  • Соль с горкой – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рассказываем, как засолить черные грузди горячим способом на зиму. Первым делом отмерим необходимое количество черных груздей.

Грузди на зиму в банках

Шаг 2. Предварительно грибы нужно вымочить в холодной воде. Промываем продукт. Крупные грибы разрезаем на части, небольшие грибы оставляем целыми.

Грузди на зиму в банках

Шаг 3. Дальше грузди отвариваем в воде с солью. Доводим до кипения и после варим около 15 минут. В процессе убираем пену. После отбрасываем на дуршлаг и снова промываем.

Грузди на зиму в банках

Шаг 4. Готовим маринад. Для этого соединяем воду с солью и специями (кроме чеснока). Погружаем сюда грибы и варим их после закипания около 15 минут. Убираем с огня.

Грузди на зиму в банках

Шаг 5. Очищаем зубчики чеснока и отправляем их к грибам. Устанавливаем груз и даем заготовке остыть. После убираем в холодильник на 2 недели.

Грузди на зиму в банках

Шаг 6. Сливаем рассол с грибов. Угощение выкладываем в стерильную банку, заливаем растительным маслом и закрываем капроновой крышкой.

Грузди на зиму в банках

Шаг 7. Теперь вы знаете, как засолить черные грузди горячим способом на зиму. Уносите заготовку на хранение!

Грузди на зиму в банках

Икра из груздей на зиму

Икра из груздей на зиму порадует вас насыщенным вкусом и несложным кулинарным процессом. Такой продукт можно намазывать на хлеб или подавать к столу в качестве аппетитного дополнения к горячим блюдам. Обязательно попробуйте приготовить по нашему пошаговому рецепту.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 2 л.

Ингредиенты:

  • Грузди черные вареные – 3 кг.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 кг.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Чеснок – по вкусу.
  • Уксус 9% – 30 мл.
  • Масло растительное – 130 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Начинаем заготовку икры из груздей на зиму с вымачивания грибов. Залейте их водой на двое суток. Периодически меняем воду.

Грузди на зиму в банках

Шаг 2. Дальше грузди хорошо промываем и очищаем. Заливаем водой и ставим на медленный огонь.

Грузди на зиму в банках

Шаг 3. Доводим до кипения и после варим 30 минут. Промываем продукт и заливаем чистой водой. Солим и варим после закипания 40 минут. Периодически убираем пену. В отваренном виде грибов должно быть 3 кг.

Грузди на зиму в банках

Шаг 4. Измельчаем лук, чеснок и натираем на терке морковь. Обжариваем лук с морковкой на растительном масле до мягкости.

Грузди на зиму в банках

Шаг 5. Соединяем отварные грибы с чесноком и обжаренными овощами. Измельчаем в блендере или через мясорубку.

Грузди на зиму в банках

Шаг 6. Полученную массу солим, перчим, дополняем растительным маслом и тушим 15 минут. В конце вливаем уксус. Раскладываем угощение по банкам и стерилизуем в кастрюле с кипящей водой и полотенцем на дне. Пол-литровые банки стерилизуем 20 минут, литровые – 40 минут. После закатываем емкости, укутываем и остужаем.

Грузди на зиму в банках

Шаг 7. Икра из груздей на зиму готова. Храните в прохладном помещении!

Грузди на зиму в банках

Заготовка груздей с чесноком на зиму

Заготовка груздей с чесноком на зиму – яркая идея, результат которой порадует вас не только удивительным вкусом, но и ярким аппетитным ароматом. Такое угощение станет отличной закуской для вашего праздничного или домашнего стола. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 0,5 л.

Ингредиенты:

  • Грузди – 600 гр.
  • Вода – 250 мл.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Перец душистый горошек – 0,2 гр.
  • Перец черный молотый – 0,2 гр.
  • Укроп – 4 ветки.
  • Лист лавровый – 1 шт.
  • Лист смородины – 3 шт.
  • Ликер вишневый – 1 мл.
  • Сахар – 0,5 гр.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Уксус 9% – 2,5 ч.л.
  • Гвоздика – 0,2 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Приступим к заготовке груздей с чесноком на зиму. Подготовим ингредиенты. Грибы очищаем и промываем. Рекомендуем вымочить их в холодной воде в течение двух суток.

Грузди на зиму в банках

Шаг 2. Нарезаем грузди кусочками и складываем их в кастрюлю.

Грузди на зиму в банках

Шаг 3. Отвариваем после закипания 30 минут и отбрасываем на дуршлаг.

Грузди на зиму в банках

Шаг 4. Приготовим маринад. Воду соединяем с солью, сахаром и специями. Кипятим 5 минут.

Грузди на зиму в банках

Шаг 5. Погружаем сюда грибы и варим 20 минут. За две минуты до готовности вливаем столовый уксус.

Грузди на зиму в банках

Шаг 6. В стерилизованную банку кладем зелень и зубчики чеснока. Выкладываем грибы с маринадом. Закрываем крышками, укрываем и оставляем до полного остывания.

Грузди на зиму в банках

Шаг 7. Заготовка груздей с чесноком на зиму завершена! Уносите на хранение.

Грузди на зиму в банках

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