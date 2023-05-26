Грузди на зиму в банках – это вкуснейшая закуска для вашего дома, которая разнообразит как домашний, так и праздничный стол. Такое угощение можно просто есть с хлебом или добавлять в холодные салаты, закуски. Для приготовления на длительное хранение используйте подборку из десяти простых рецептов заготовок с пошаговыми фотографиями.

Хрустящие маринованные грузди на зиму

Хрустящие маринованные грузди на зиму – это аппетитная и яркая домашняя заготовка. Готовый продукт можно подавать в качестве холодной закуски, дополнив хлебом, луком или зеленью. Для приготовления на длительное хранение используйте проверенный пошаговый рецепт.

Ингредиенты –+1.5 л.

Грузди свежие 2 кг (белых)

Чеснок 3 зуб.

Листья черной смородины 3 шт.

Листья вишни 3 шт.

Вода 1 л.

Соль 2 ст.л.

Сахар-песок 1 ст.л.

Лавровый лист 3 шт.

Гвоздика 2 шт.

Перец чёрный горошек 6 шт.

Уксус столовый 9% 1 ч.л. на 0.5 л. банку

Шаги 60 мин.

Чтобы заготовить хрустящие грузди на зиму в банках, отмеряем необходимое количество грибов. Перебираем их, очищаем от загрязнений. Дальше продукт нужно хорошенько промыть под водой. Заливаем грузди водой, дополняем столовой ложкой соли. Варим после закипания 25 минут. После отбрасываем на дуршлаг. В отдельной кастрюле готовим маринад. Кипятим воду с двумя столовыми ложками соли, сахаром, лавровыми листьями, гвоздикой и горошинами перца. Стерилизуем банки. Раскладываем в них зубчики чеснока, листья смородины и зелени. Выкладываем сюда грибы, заливаем маринадом и дополняем столовым уксусом. Закатываем и оставляем до полного остывания. Хрустящие маринованные грузди на зиму готовы. Уносите на хранение в подходящее место.

Засолка белых груздей холодным способом

Засолка белых груздей холодным способом – это кулинарный процесс, который вам точно стоит попробовать. Такая насыщенная грибная заготовка послужит отличной закуской для вашего праздничного или домашнего стола. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 50 дней

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Грузди – 1 кг.

Соль – 1 ст.л.

Чеснок – 5 зубчиков.

Перец черный горошек – 5 шт.

Семена укропа – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Займемся засолкой белых груздей холодным способом. Сперва старательно очищаем и промываем грибы. Предварительно их нужно вымочить в холодной воде в течение трех-пяти дней.

Шаг 2. В процессе воду нужно подливать или менять. После сливаем ее и промываем грибы чистой водой.

Шаг 3. В чистую банку высыпаем часть соли, семена укропа. Добавляем кусочки чеснока.

Шаг 4. Выкладываем слой из грибов.

Шаг 5. Снова посыпаем солью и специями.

Шаг 6. Чередуем слои и наполняем так всю банку. Добавляем горошины перца.

Шаг 7. Закрываем банку капроновой крышкой. Убираем заготовку солиться в холодильник на 40-50 дней.

Шаг 8. Засолка белых груздей холодным способом завершена. Можно угощаться или хранить дальше в прохладном месте.

Маринованные грузди горячим способом

Маринованные грузди горячим способом отличаются насыщенным вкусом и аппетитным видом. Если вы хотите разнообразить меню домашних заготовок, то эта кулинарная идея вам точно придется по душе. Берите на заметку пошаговый рецепт с фотографиями и приступайте к приготовлению грибов на длительное хранение.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1,5 л.

Ингредиенты:

Грузди вареные – 1 кг.

Чеснок – 3 зубчик.

Листья черной смородины – 3 шт.

Для маринада:

Вода – 1 л.

Соль – 2 ст.л.

Сахар – 2,5 ст.л.

Перец душистый горошек – 6 шт.

Гвоздика – 3 шт.

Лист лавровый – 3 шт.

Эссенция уксусная 70%– 3 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рассказываем, как заготовить маринованные грузди горячим способом. Предварительно грибы нужно перебрать, промыть и замочить на два дня в холодной воде, регулярно обновляя воду.

Шаг 2. После вымачивания грибы снова промываем и отвариваем в подсоленной воде около 15-20 минут. Отбрасываем на дуршлаг и промываем под водой.

Шаг 3. В другой кастрюле варим маринад. Кипятим воду с солью, сахаром и специями.

Шаг 4. Опускаем сюда грузди и варим 5 минут. Вливаем уксусную эссенцию и варим еще две минуты.

Шаг 5. Стерилизуем банки. На дно выкладываем чеснок и листья смородины.

Шаг 6. Разливаем грибы с маринадом по банкам. Закатываем и даем полностью остыть.

Шаг 7. Маринованные грузди горячим способом готовы. Уносите на хранение!

Черные грузди холодным способом на зиму

Черные грузди холодным способом на зиму – это оригинальная и интересная в исполнении заготовка для длительного хранения. Любители грибов точно не смогут устоять. Подавайте готовый продукт в качестве самостоятельной закуски или вместе с горячими гарнирами. Порадуйте себя и близких!

Время готовки – 5 дней

Время приготовления – 1 час

Порции – 0,5 л.

Ингредиенты:

Грузди черные – 1 кг.

Соль – 1-2 ст.л.

Корень хрена – по вкусу.

Чеснок – 3 зубчика.

Семена укропа сушеные – 1 ч.л.

Лист лавровый – 2 шт.

Перец черный горошек – 5 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рассказываем о секретах засолки черных груздей холодным способом на зиму. Грибы перебираем.

Шаг 2. Заливаем грузи водой с солью, придавливаем тарелкой и оставляем на 2-4 дня. Каждые 7 часов меняем воду. Необходимо так убрать горечь.

Шаг 3. На дно большой кастрюли кладем часть зубчиков чеснока, кусочки хрена, семена укропа и соль. Выкладываем сюда слой грибов.

Шаг 4. Повторяем слои, пока все продукты не закончатся.

Шаг 5. Сверху устанавливаем груз. Оставляем на 2-3 дня при комнатной температуре.

Шаг 6. Дальше заготовку разливаем по банкам и закрываем крышками. Убираем в холодное место на 30-40 дней.

Шаг 7. Черные грузди холодным способом на зиму засолены.

Засолка белых груздей горячим способом в банках

Засолка белых груздей горячим способом в банках – это увлекательный процесс, с помощью которого вы получите невероятно вкусную и аппетитную закуску для всей семьи. Яркий вкус груздей никого не оставит равнодушным. Подавайте угощение с хлебом или горячими гарнирами.

Время готовки – 1 неделя

Время приготовления – 1 час

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Грузди белые – 1 кг.

Вода – 2 л.

Соль – 40 гр.

Перец черный горошек – 20 шт.

Перец душистый горошек – 10 шт.

Гвоздика – 3 шт.

Лист лавровый – 3 шт.

Лист черной смородины – 4 шт.

Чеснок – 5 зубчиков.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Займемся засолкой белых груздей горячим способом в банках. Заранее следует вымочить грибы в течение 2-3 дней. Каждый день обязательно меняем воду.

Шаг 2. Дальше грузди хорошо промываем и нарезаем.

Шаг 3. Заливаем грибы одним литром воды и варим их 20 минут на умеренном огне.

Шаг 4. Очищаем чеснок, подготовим остальные специи.

Шаг 5. В другой кастрюле готовим рассол. Заливаем горошины перца, листья смородины, гвоздику и лавровые листья вторым литром воды. Кипятим и растворяем соль.

Шаг 6. Откидываем вареные грузди через дуршлаг и опускаем их в горячий рассол.

Шаг 7. Варим 30 минут на среднем огне.

Шаг 8. Грибы вместе с рассолом разливаем по банкам. Дополняем чесноком. Накрываем их гнетом и убираем в прохладное место на неделю.

Шаг 9. Переливаем заготовку в стерилизованные банки и убираем в прохладное место до полной готовности, а после для хранения.

Шаг 10. Через месяц засолка белых груздей горячим способом в банках будет полностью завершена.

Маринованные грузди без уксуса на зиму

Маринованные грузди без уксуса на зиму – это аппетитная и интересная домашняя заготовка. Готовый продукт можно подавать в качестве холодной закуски, дополнив хлебом, луком или ароматной зеленью. Для приготовления на длительное хранение используйте поверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Грузди – 1 кг.

Маринад на 1 литр воды:

Соль – 1 ч.л.

Лист лавровый – 2 шт.

Перец душистый горошек – 6 шт.

Корица молотая – 0,5 ч.л.

Кислота лимонная – 3 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Возьмем необходимые продукты для приготовления маринованных груздей без уксуса на зиму.

Шаг 2. Перебираем и промываем грибы. Заливаем их кипящей водой и варим около 5-10 минут после активного кипения. Выкладываем грибу шумовкой на тарелку.

Шаг 3. Варим маринад. Для этого соединяем воду, соль и специи. Кипятим содержимое.

Шаг 4. Погружаем сюда грибы и варим их 30 минут. В конце добавляем лимонную кислоту.

Шаг 5. Разливаем угощение по стерилизованным бакам и ставим в кастрюлю с кипящей водой и полотенцем на дне. Стерилизуем после закипания 40 минут.

Шаг 6. Достаем наполненные банки и закатываем. Даем полностью остыть.

Шаг 7. Маринованные грузди без уксуса на зиму готовы. Убирайте на хранение в прохладное место.

Грузди с луком на зиму в банках

Грузди с луком на зиму в банках выходят невероятно хрустящими и интересными по вкусу. Ароматное угощение станет настоящим украшением вашего стола. Подавайте грибы с горячими гарнирами или просто ешьте с хлебом. Для заготовки используйте проверенный рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 месяц

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Грузди сырые – 1 кг.

Соль – 40 гр.

Лук репчатый – 150 гр.

Перец чили стручковый – по вкусу.

Лист лавровый – 2 шт.

Перец душистый горошек – 5 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим ингредиенты для заготовки груздей с луком на зиму в банках. Грибы промываем и вымачиваем два дня, меняя воду по 2-3 раза в сутки.

Шаг 2. Очищаем репчатый лук и нарезаем его тонкими полукольцами.

Шаг 3. В кастрюлю выкладываем продукты слоями: грибы, лук, соль и специи.

Шаг 4. Наполняем так всю кастрюлю.

Шаг 5. Сверху устанавливаем груз. Убираем заготовку в прохладное место на 1-2 суток.

Шаг 6. Перекладываем заготовку в чистую банку. Закрываем крышкой и убираем в прохладное место на месяц до полной засолки.

Шаг 7. Грузди с луком на зиму в банках готовы. Можно пробовать или хранить в прохладном месте.

Как засолить черные грузди горячим способом на зиму

Как засолить черные грузди горячим способом на зиму, расскажем в подробном пошаговом рецепте. Такой вариант заготовки поможет разнообразить варианты ваших домашних солений. Готовый продукт послужит аппетитным угощением для всей семьи. Обязательно попробуйте!

Время готовки – 2 недели

Время приготовления – 1 час

Порции – 0,5 л.

Ингредиенты:

Грузди черные – 1 кг.

Вода – 2 л.

Соль – 1 ч.л.

Масло растительное – 3 ст.л.

Для маринада:

Вода – 1 л.

Чеснок – 6 зубчиков.

Перец душистый горошек – 10 шт.

Перец черный горошек – 5 шт.

Лист лавровый – 3 шт.

Соль с горкой – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рассказываем, как засолить черные грузди горячим способом на зиму. Первым делом отмерим необходимое количество черных груздей.

Шаг 2. Предварительно грибы нужно вымочить в холодной воде. Промываем продукт. Крупные грибы разрезаем на части, небольшие грибы оставляем целыми.

Шаг 3. Дальше грузди отвариваем в воде с солью. Доводим до кипения и после варим около 15 минут. В процессе убираем пену. После отбрасываем на дуршлаг и снова промываем.

Шаг 4. Готовим маринад. Для этого соединяем воду с солью и специями (кроме чеснока). Погружаем сюда грибы и варим их после закипания около 15 минут. Убираем с огня.

Шаг 5. Очищаем зубчики чеснока и отправляем их к грибам. Устанавливаем груз и даем заготовке остыть. После убираем в холодильник на 2 недели.

Шаг 6. Сливаем рассол с грибов. Угощение выкладываем в стерильную банку, заливаем растительным маслом и закрываем капроновой крышкой.

Шаг 7. Теперь вы знаете, как засолить черные грузди горячим способом на зиму. Уносите заготовку на хранение!

Икра из груздей на зиму

Икра из груздей на зиму порадует вас насыщенным вкусом и несложным кулинарным процессом. Такой продукт можно намазывать на хлеб или подавать к столу в качестве аппетитного дополнения к горячим блюдам. Обязательно попробуйте приготовить по нашему пошаговому рецепту.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 2 л.

Ингредиенты:

Грузди черные вареные – 3 кг.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 кг.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Чеснок – по вкусу.

Уксус 9% – 30 мл.

Масло растительное – 130 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Начинаем заготовку икры из груздей на зиму с вымачивания грибов. Залейте их водой на двое суток. Периодически меняем воду.

Шаг 2. Дальше грузди хорошо промываем и очищаем. Заливаем водой и ставим на медленный огонь.

Шаг 3. Доводим до кипения и после варим 30 минут. Промываем продукт и заливаем чистой водой. Солим и варим после закипания 40 минут. Периодически убираем пену. В отваренном виде грибов должно быть 3 кг.

Шаг 4. Измельчаем лук, чеснок и натираем на терке морковь. Обжариваем лук с морковкой на растительном масле до мягкости.

Шаг 5. Соединяем отварные грибы с чесноком и обжаренными овощами. Измельчаем в блендере или через мясорубку.

Шаг 6. Полученную массу солим, перчим, дополняем растительным маслом и тушим 15 минут. В конце вливаем уксус. Раскладываем угощение по банкам и стерилизуем в кастрюле с кипящей водой и полотенцем на дне. Пол-литровые банки стерилизуем 20 минут, литровые – 40 минут. После закатываем емкости, укутываем и остужаем.

Шаг 7. Икра из груздей на зиму готова. Храните в прохладном помещении!

Заготовка груздей с чесноком на зиму

Заготовка груздей с чесноком на зиму – яркая идея, результат которой порадует вас не только удивительным вкусом, но и ярким аппетитным ароматом. Такое угощение станет отличной закуской для вашего праздничного или домашнего стола. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 0,5 л.

Ингредиенты:

Грузди – 600 гр.

Вода – 250 мл.

Чеснок – 2 зубчика.

Перец душистый горошек – 0,2 гр.

Перец черный молотый – 0,2 гр.

Укроп – 4 ветки.

Лист лавровый – 1 шт.

Лист смородины – 3 шт.

Ликер вишневый – 1 мл.

Сахар – 0,5 гр.

Соль – 1 ч.л.

Уксус 9% – 2,5 ч.л.

Гвоздика – 0,2 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Приступим к заготовке груздей с чесноком на зиму. Подготовим ингредиенты. Грибы очищаем и промываем. Рекомендуем вымочить их в холодной воде в течение двух суток.

Шаг 2. Нарезаем грузди кусочками и складываем их в кастрюлю.

Шаг 3. Отвариваем после закипания 30 минут и отбрасываем на дуршлаг.

Шаг 4. Приготовим маринад. Воду соединяем с солью, сахаром и специями. Кипятим 5 минут.

Шаг 5. Погружаем сюда грибы и варим 20 минут. За две минуты до готовности вливаем столовый уксус.

Шаг 6. В стерилизованную банку кладем зелень и зубчики чеснока. Выкладываем грибы с маринадом. Закрываем крышками, укрываем и оставляем до полного остывания.

Шаг 7. Заготовка груздей с чесноком на зиму завершена! Уносите на хранение.