Грузинский салат

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Грузинский салат – это невероятно яркая, насыщенная по вкусу и питательная кулинарная идея для вашего домашнего стола или праздника. Есть много традиционным вариантов холодных закусок. Самые интересные и несложные в исполнении мы собрали для вас в нашей проверенной подборке из десяти рецептов с пошаговыми фотографиями.

Грузинский салат с грецкими орехами и помидорами

Грузинский салат с грецкими орехами и помидорами получается очень сытным и интересным по вкусу. Он точно разнообразит ваш домашний или праздничный стол. Приготовить угощение в домашних условиях совсем не сложно. Для этого следуйте простым шагам из нашего проверенного пошагового рецепта.

Грузинский салат

Ингредиенты –+2 порц.

  • Помидоры 3 шт.
  • Перец болгарский 1 шт.
  • Огурец 1 шт.
  • Чеснок 1 зуб.
  • Грецкий орех 50 гр.
  • Уксус белый винный 1 ст.л.
  • Масло оливковое 2 ст.л.
  • Соль  по вкусу

Шаги 35 мин.

  1. Грузинский салат

    Грузинский салат готовится быстро и просто. Промываем огурец, режем тонкими полукружками и отправляем в глубокую миску.

  2. Грузинский салат

    Сюда же отправляем кусочки очищенного болгарского перца.

  3. Грузинский салат

    Промываем помидоры и режем их полукружками. Отправляем в салатник.

  4. Грузинский салат

    Очищаем грецкие орехи и перемалываем их.

  5. Грузинский салат

    Сюда же отправляем измельченный чеснок.

  6. Грузинский салат

    Добавляем к орехам с чесноком винный уксус.

  7. Грузинский салат

    Вливаем оливковое масло и тщательно перемешиваем.

  8. Грузинский салат

    Дополняем овощи в салатнике смесью из грецких орехов.

  9. Грузинский салат

    Солим угощение и перемешиваем.

  10. Грузинский салат

    Грузинский салат с грецкими орехами и помидорами готов. Можно подавать к столу!

Теплый грузинский салат с баклажанами

Теплый грузинский салат с баклажанами – это невероятно сытное и аппетитное блюдо для домашнего или праздничного стола. Такое угощение отличается насыщенным вкусом и привлекательным видом. Обязательно попробуйте приготовить в домашних условиях по нашему проверенному пошаговому рецепту.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 2 шт.
  • Помидоры черри – 10 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Кинза – 1 пучок.
  • Соус соевый – 1 ст.л.
  • Соус чили сладкий – 2 ст.л.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Смесь перцев молотых – по вкусу.
  • Крахмал кукурузный – 5 ст.л.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем помидоры черри и режем их на половинки или четвертинки. Зубчики чеснока очищаем и раздавливаем.

Грузинский салат

Шаг 2. Измельчаем ножом чеснок и кинзу.

Грузинский салат

Шаг 3. Хорошо промываем баклажаны и режем их крупными кубиками.

Грузинский салат

Шаг 4. Выкладываем баклажаны в миску с подсоленной водой. Перемешиваем, оставляем ненадолго и отбрасываем на дуршлаг.

Грузинский салат

Шаг 5. Обсушиваем баклажаны и обваливаем их в крахмале.

Грузинский салат

Шаг 6. Обжариваем овощ во фритюре до образования золотистой корочки.

Грузинский салат

Шаг 7. Перекладываем баклажаны на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.

Грузинский салат

Шаг 8. Для заправки вымешиваем соевый соус, соус чили сладкий, измельченный чеснок, кинзу, соль и черный молотый перец.

Грузинский салат

Шаг 9. В салатнице соединяем баклажаны и помидоры, поливаем заправкой и перемешиваем.

Грузинский салат

Шаг 10. Теплый грузинский салат с баклажанами готов. Можно пробовать!

Грузинский салат

Грузинский салат с говядиной и фасолью

Грузинский салат с говядиной и фасолью выходит невероятно питательным и интересным по вкусу. Он точно разнообразит ваш домашний или праздничный стол. Приготовить салат в домашних условиях совсем не сложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Говядина отварная – 250 гр.
  • Фасоль консервированная красная – 1 банка.
  • Перец болгарский – 1 шт.
  • Перец чили – 0,5 шт.
  • Лук репчатый красный – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Орехи грецкие очищенные – 50 гр.
  • Кинза – 1 пучок.
  • Масло растительное – по вкусу.
  • Уксус винный – 1 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Хмели-сунели – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Режем красный лук тонкими полукольцами. Выкладываем их в салатник.

Грузинский салат

Шаг 2. Сюда же отправляем консервированную фасоль. Можно использовать обычную отварную фасоль.

Грузинский салат

Шаг 3. Дальше выкладываем болгарский перец, порезанный соломкой, а также измельченный перец чили.

Грузинский салат

Шаг 4. Отварную говядину разбиваем на волокна. Кладем в общую массу.

Грузинский салат

Шаг 5. Выкладываем измельченную кинзу и перемолотые орехи, предварительно обжаренные на сковороде.

Грузинский салат

Шаг 6. Дополняем массу измельченным чесноком, солью и специями.

Грузинский салат

Шаг 7. Поливаем растительным маслом и уксусом. Хорошенько перемешиваем.

Грузинский салат

Шаг 8. Грузинский салат с говядиной и фасолью готов. Подавайте к столу и угощайтесь!

Грузинский салат

Салат Тбилиси — классический рецепт

Салат Тбилиси – классический рецепт, который точно стоит взять на заметку. Яркое колоритное блюдо никого не оставит равнодушным. Ваши домашние или гости отметят интересный вкус и яркую подачу. Для приготовления обязательно используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Говядина отварная – 300 гр.
  • Фасоль консервированная – 300 гр.
  • Перец болгарский – 1 шт.
  • Перец чили – 10 гр.
  • Лук репчатый красный – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Орехи грецкие очищенные – 50 гр.
  • Кинза – 1 пучок.
  • Соль – по вкусу.
  • Хмели-сунели – 1 ч.л.
  • Масло растительное – 4 ст.л.
  • Уксус винный/бальзамический – 1 ст.л.
  • Гранат – для украшения.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты. Говядину предварительно отвариваем в подсоленной воде.

Грузинский салат

Шаг 2. С консервированной фасоли сливаем жидкость. Сам ингредиент отправляем в глубокий салатник.

Грузинский салат

Шаг 3. Отварную говядину режем небольшой соломкой.

Грузинский салат

Шаг 4. Измельчаем болгарский перец, который предварительно очищаем от семян.

Грузинский салат

Шаг 5. Тонкими полукольцами режем красный репчатый лук.

Грузинский салат

Шаг 6. Измельчаем перец чили.

Грузинский салат

Шаг 7. Также мелко рубим ножом чеснок.

Грузинский салат

Шаг 8. Складываем все ингредиенты в общий салатник.

Грузинский салат

Шаг 9. Грецкие орехи пару минут обжариваем на раскаленной сковороде.

Грузинский салат

Шаг 10. Дальше орехи мелко рубим ножом.

Грузинский салат

Шаг 11. Выкладываем орехи в салатник. Сюда же отправляем измельченную кинзу.

Грузинский салат

Шаг 12. Добавляем соль и хмели-сунели.

Грузинский салат

Шаг 13. Заправляем растительным маслом и винным уксусом (можно использовать бальзамический).

Грузинский салат

Шаг 14. Перемешиваем угощение. Перед подачей можно украсить зернами граната.

Грузинский салат

Шаг 15. Салат Тбилиси по классическому рецепту готов. Можно пробовать!

Грузинский салат

Салат с огурцами, помидорами и грецкими орехами по-грузински

Салат с огурцами, помидорами и грецкими орехами по-грузински – это очень вкусное и сытное блюдо для всей семьи. Такое угощение можно подавать к домашнему или праздничному столу. Для приготовления в домашних условиях используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Помидоры – 3 шт.
  • Огурец – 2 шт.
  • Лук репчатый красный – 1 шт.
  • Орехи грецкие очищенные – 60 гр.
  • Кинза – 1 пучок.
  • Уксус винный/яблочный – 2 ст.л.
  • Перец чили – 0,5 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты. Овощи и зелень промываем.

Грузинский салат

Шаг 2. Очищаем грецкие орехи и перемалываем их в блендере.

Грузинский салат

Шаг 3. Дополняем орехи измельченной кинзой, солью и уксусом. Тщательно перемешиваем.

Грузинский салат

Шаг 4. Очищаем репчатый лук и режем его тонкой соломкой.

Грузинский салат

Шаг 5. Режем полукружками огурцы. Соединяем их с ореховой массой и красным луком. Дополняем острым перцем и перемешиваем.

Грузинский салат

Шаг 6. Ошпариваем помидоры, очищаем от кожуры и режем небольшими дольками. Выкладываем их в общую массу.

Грузинский салат

Шаг 7. Салат с огурцами, помидорами и грецкими орехами по-грузински готов. Можно угощаться!

Грузинский салат

Грузинский салат с говядиной и болгарским перцем

Грузинский салат с говядиной и болгарским перцем порадует вас не только ярким вкусом, но и привлекательным внешним видом. Аппетитное кулинарное решение подойдет как для домашнего, так и праздничного стола. Порадуйте себя и близких с помощью нашего проверенного рецепта.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Говядина – 250 гр.
  • Перец болгарский красный – 1 шт.
  • Перец болгарский зеленый – 1 шт.
  • Лук репчатый красный – 1 шт.
  • Орехи грецкие очищенные – 50 гр.
  • Укроп – 1 пучок.
  • Чеснок – 1 зубчик.
  • Масло оливковое – 5 ст.л.
  • Хмели-сунели – 1 ч.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты из списка.

Грузинский салат

Шаг 2. Говядину отвариваем до готовности около полутора часов.

Грузинский салат

Шаг 3. Остужаем мясо и режем его тонкой соломкой.

Грузинский салат

Шаг 4. Измельчаем чеснок. Красный репчатый лук режем тонкими полукольцами.

Грузинский салат

Шаг 5. Очищенные болгарские перцы режем тонкой соломкой.

Грузинский салат

Шаг 6. В глубокой миске соединяем говядину, лук и перцы. Сюда же кладем измельченные грецкие орехи.

Грузинский салат

Шаг 7. Для заправки вымешиваем оливковое масло, чеснок, соль и специи. Оставляем на 5 минут.

Грузинский салат

Шаг 8. Поливаем салат заправкой. Сюда же добавляем измельченный укроп.

Грузинский салат

Шаг 9. Перемешиваем угощение.

Грузинский салат

Шаг 10. Грузинский салат с говядиной и болгарским перцем готов. Раскладывайте по порционным тарелкам и подавайте к столу!

Грузинский салат

Грузинский салат с баклажанами и курицей

Грузинский салат с баклажанами и курицей – это питательное и аппетитное блюдо для домашнего обеда или праздничного ужина. Такое угощение порадует насыщенным вкусом. Обязательно попробуйте приготовить его в домашних условиях по нашему проверенному пошаговому рецепту.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Грудка куриная – 200 гр.
  • Баклажаны – 2 шт.
  • Перец болгарский – 2 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Орехи грецкие очищенные – 100 гр.
  • Гранат – 0,5 шт.
  • Кинза – 50 гр.
  • Укроп – 50 гр.
  • Мята – 50 гр.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Хмели-сунели – по вкусу.
  • Аджика – 1 ст.л.
  • Наршараб – 1 ст.л.
  • Уксус винный – 5 ст.л.
  • Перец острый стручковый – по вкусу.
  • Масло оливковое – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перцы и баклажаны прокалываем вилкой и запекаем в духовке около 30 минут при температуре 210 градусов.

Грузинский салат

Шаг 2. Режем лук тонкими полукольцами. Дополняем их аджикой и винным уксусом, перемешиваем.

Грузинский салат

Шаг 3. Варим куриную грудку и разделываем ее на волокна. Выкладываем курицу в салатник с луком.

Грузинский салат

Шаг 4. Дополняем массу измельченным перцем чили и орехами.

Грузинский салат

Шаг 5. Сюда же выкладываем чеснок, зелень и хмели-сунели. Солим и перчим.

Грузинский салат

Шаг 6. Дополняем запеченным перцем, который предварительно режем мелкими кубиками.

Грузинский салат

Шаг 7. Баклажаны очищаем и разделываем на тонкие нити. Выкладываем в общую массу. Заправляем оливковым маслом, перемешиваем и даем настояться около 5-10 минут.

Грузинский салат

Шаг 8. Грузинский салат с баклажанами и курицей готов. Подавайте к столу, украсив зернами граната.

Грузинский салат

Салат с колбасой, сыром и помидорами по-грузински

Салат с колбасой, сыром и помидорами по-грузински – это очень вкусное и яркое блюдо для всей семьи. Такое угощение можно подавать к домашнему или праздничному столу. Для быстрого и несложного приготовления своими руками используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

  • Колбаса копченая – 150 гр.
  • Помидоры – 100 гр.
  • Сыр твердый – 50 гр.
  • Чеснок – 3 зубчика.
  • Майонез – 70 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Зелень – для украшения.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Копченую колбасу режем тонкой некрупной соломкой.

Грузинский салат

Шаг 2. Так же разделываем предварительно промытые помидоры.

Грузинский салат

Шаг 3. Натираем твердый сыр на средней терке.

Грузинский салат

Шаг 4. Соединяем подготовленные ингредиенты в глубокой миске. Солим и посыпаем черным молотым перцем.

Грузинский салат

Шаг 5. Любым удобным способом измельчаем чеснок и отправляем его в салат.

Грузинский салат

Шаг 6. Заправляем майонезом и перемешиваем.

Грузинский салат

Шаг 7. Салат с колбасой, сыром и помидорами по-грузински готов. Перед подачей можно украсить измельченной зеленью!

Грузинский салат

Грузинский салат с кинзой

Грузинский салат с кинзой – это невероятно аппетитное угощение для домашнего или праздничного стола. Закуска отличается насыщенным вкусом и привлекательным внешним видом. Обязательно попробуйте приготовить в домашних условиях по нашему проверенному пошаговому рецепту.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

  • Сыр сулугуни – 100 гр.
  • Кинза – 1 пучок.
  • Помидоры – 2 шт.
  • Масло оливковое – 1 ст.л.
  • Масло горчичное – 1 ст.л.
  • Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Пучок кинзы сразу промываем и даем ему обсохнуть.

Грузинский салат

Шаг 2. Промытые помидоры режем небольшими кусочками.

Грузинский салат

Шаг 3. Такими же кубиками режем сыр сулугуни.

Грузинский салат

Шаг 4. Кинзу можно просто разорвать на кусочки руками.

Грузинский салат

Шаг 5. Все подготовленные ингредиенты соединяем в глубоком салатнице. Посыпаем щепоткой соли.

Грузинский салат

Шаг 6. Поливаем угощение оливковым и горчичным маслом. Перемешиваем.

Грузинский салат

Шаг 7. Грузинский салат с кинзой готов. Угощайтесь!

Грузинский салат

Грузинский салат с гранатом

Грузинский салат с гранатом получается очень сочным и интересным по вкусу. Он никого не оставит равнодушным и идеально подойдет для праздников. Приготовить яркий салат в домашних условиях совсем не сложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Фасоль – 200 гр.
  • Орехи грецкие очищенные – 200 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок – 3 зубчика.
  • Гранат – 1 шт.
  • Кориандр – 0,5 ч.л.
  • Хмели-сунели – 0,5 ч.л.
  • Сок гранатовый – 100 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Кинза – 1 пучок.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Фасоль отвариваем в подсоленной воде до полной готовности.

Грузинский салат

Шаг 2. Измельчаем репчатый лук и обжариваем на растительном масле до прозрачного состояния.

Грузинский салат

Шаг 3. Очищаем грецкие орехи и отправляем их в чашу блендера. Перемалываем до мелкой крошки.

Грузинский салат

Шаг 4. В салатник отправляем измельченные орехи, лук, мелко порубленную кинзу, кориандр и хмели-сунели.

Грузинский салат

Шаг 5. Поливаем заготовку гранатовым соком.

Грузинский салат

Шаг 6. Тщательно перемешиваем содержимое.

Грузинский салат

Шаг 7. К заготовке выкладываем отварную фасоль. Добавляем соль и черный молотый перец.

Грузинский салат

Шаг 8 Выкладываем сюда зерна граната и перемешиваем.

Грузинский салат

Шаг 9. Грузинский салат с гранатом готов. Подавайте яркое угощение к столу!

Грузинский салат

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