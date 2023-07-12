Грузинский салат – это невероятно яркая, насыщенная по вкусу и питательная кулинарная идея для вашего домашнего стола или праздника. Есть много традиционным вариантов холодных закусок. Самые интересные и несложные в исполнении мы собрали для вас в нашей проверенной подборке из десяти рецептов с пошаговыми фотографиями.

Грузинский салат с грецкими орехами и помидорами

Грузинский салат с грецкими орехами и помидорами получается очень сытным и интересным по вкусу. Он точно разнообразит ваш домашний или праздничный стол. Приготовить угощение в домашних условиях совсем не сложно. Для этого следуйте простым шагам из нашего проверенного пошагового рецепта.

Ингредиенты –+2 порц.

Помидоры 3 шт.

Перец болгарский 1 шт.

Огурец 1 шт.

Чеснок 1 зуб.

Грецкий орех 50 гр.

Уксус белый винный 1 ст.л.

Масло оливковое 2 ст.л.

Соль по вкусу

Шаги 35 мин.

Грузинский салат готовится быстро и просто. Промываем огурец, режем тонкими полукружками и отправляем в глубокую миску. Сюда же отправляем кусочки очищенного болгарского перца. Промываем помидоры и режем их полукружками. Отправляем в салатник. Очищаем грецкие орехи и перемалываем их. Сюда же отправляем измельченный чеснок. Добавляем к орехам с чесноком винный уксус. Вливаем оливковое масло и тщательно перемешиваем. Дополняем овощи в салатнике смесью из грецких орехов. Солим угощение и перемешиваем. Грузинский салат с грецкими орехами и помидорами готов. Можно подавать к столу!

Теплый грузинский салат с баклажанами

Теплый грузинский салат с баклажанами – это невероятно сытное и аппетитное блюдо для домашнего или праздничного стола. Такое угощение отличается насыщенным вкусом и привлекательным видом. Обязательно попробуйте приготовить в домашних условиях по нашему проверенному пошаговому рецепту.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Баклажаны – 2 шт.

Помидоры черри – 10 шт.

Чеснок – 2 зубчика.

Кинза – 1 пучок.

Соус соевый – 1 ст.л.

Соус чили сладкий – 2 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Смесь перцев молотых – по вкусу.

Крахмал кукурузный – 5 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем помидоры черри и режем их на половинки или четвертинки. Зубчики чеснока очищаем и раздавливаем.

Шаг 2. Измельчаем ножом чеснок и кинзу.

Шаг 3. Хорошо промываем баклажаны и режем их крупными кубиками.

Шаг 4. Выкладываем баклажаны в миску с подсоленной водой. Перемешиваем, оставляем ненадолго и отбрасываем на дуршлаг.

Шаг 5. Обсушиваем баклажаны и обваливаем их в крахмале.

Шаг 6. Обжариваем овощ во фритюре до образования золотистой корочки.

Шаг 7. Перекладываем баклажаны на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.

Шаг 8. Для заправки вымешиваем соевый соус, соус чили сладкий, измельченный чеснок, кинзу, соль и черный молотый перец.

Шаг 9. В салатнице соединяем баклажаны и помидоры, поливаем заправкой и перемешиваем.

Шаг 10. Теплый грузинский салат с баклажанами готов. Можно пробовать!

Грузинский салат с говядиной и фасолью

Грузинский салат с говядиной и фасолью выходит невероятно питательным и интересным по вкусу. Он точно разнообразит ваш домашний или праздничный стол. Приготовить салат в домашних условиях совсем не сложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Говядина отварная – 250 гр.

Фасоль консервированная красная – 1 банка.

Перец болгарский – 1 шт.

Перец чили – 0,5 шт.

Лук репчатый красный – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика.

Орехи грецкие очищенные – 50 гр.

Кинза – 1 пучок.

Масло растительное – по вкусу.

Уксус винный – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Хмели-сунели – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Режем красный лук тонкими полукольцами. Выкладываем их в салатник.

Шаг 2. Сюда же отправляем консервированную фасоль. Можно использовать обычную отварную фасоль.

Шаг 3. Дальше выкладываем болгарский перец, порезанный соломкой, а также измельченный перец чили.

Шаг 4. Отварную говядину разбиваем на волокна. Кладем в общую массу.

Шаг 5. Выкладываем измельченную кинзу и перемолотые орехи, предварительно обжаренные на сковороде.

Шаг 6. Дополняем массу измельченным чесноком, солью и специями.

Шаг 7. Поливаем растительным маслом и уксусом. Хорошенько перемешиваем.

Шаг 8. Грузинский салат с говядиной и фасолью готов. Подавайте к столу и угощайтесь!

Салат Тбилиси — классический рецепт

Салат Тбилиси – классический рецепт, который точно стоит взять на заметку. Яркое колоритное блюдо никого не оставит равнодушным. Ваши домашние или гости отметят интересный вкус и яркую подачу. Для приготовления обязательно используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Говядина отварная – 300 гр.

Фасоль консервированная – 300 гр.

Перец болгарский – 1 шт.

Перец чили – 10 гр.

Лук репчатый красный – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика.

Орехи грецкие очищенные – 50 гр.

Кинза – 1 пучок.

Соль – по вкусу.

Хмели-сунели – 1 ч.л.

Масло растительное – 4 ст.л.

Уксус винный/бальзамический – 1 ст.л.

Гранат – для украшения.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты. Говядину предварительно отвариваем в подсоленной воде.

Шаг 2. С консервированной фасоли сливаем жидкость. Сам ингредиент отправляем в глубокий салатник.

Шаг 3. Отварную говядину режем небольшой соломкой.

Шаг 4. Измельчаем болгарский перец, который предварительно очищаем от семян.

Шаг 5. Тонкими полукольцами режем красный репчатый лук.

Шаг 6. Измельчаем перец чили.

Шаг 7. Также мелко рубим ножом чеснок.

Шаг 8. Складываем все ингредиенты в общий салатник.

Шаг 9. Грецкие орехи пару минут обжариваем на раскаленной сковороде.

Шаг 10. Дальше орехи мелко рубим ножом.

Шаг 11. Выкладываем орехи в салатник. Сюда же отправляем измельченную кинзу.

Шаг 12. Добавляем соль и хмели-сунели.

Шаг 13. Заправляем растительным маслом и винным уксусом (можно использовать бальзамический).

Шаг 14. Перемешиваем угощение. Перед подачей можно украсить зернами граната.

Шаг 15. Салат Тбилиси по классическому рецепту готов. Можно пробовать!

Салат с огурцами, помидорами и грецкими орехами по-грузински

Салат с огурцами, помидорами и грецкими орехами по-грузински – это очень вкусное и сытное блюдо для всей семьи. Такое угощение можно подавать к домашнему или праздничному столу. Для приготовления в домашних условиях используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Помидоры – 3 шт.

Огурец – 2 шт.

Лук репчатый красный – 1 шт.

Орехи грецкие очищенные – 60 гр.

Кинза – 1 пучок.

Уксус винный/яблочный – 2 ст.л.

Перец чили – 0,5 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты. Овощи и зелень промываем.

Шаг 2. Очищаем грецкие орехи и перемалываем их в блендере.

Шаг 3. Дополняем орехи измельченной кинзой, солью и уксусом. Тщательно перемешиваем.

Шаг 4. Очищаем репчатый лук и режем его тонкой соломкой.

Шаг 5. Режем полукружками огурцы. Соединяем их с ореховой массой и красным луком. Дополняем острым перцем и перемешиваем.

Шаг 6. Ошпариваем помидоры, очищаем от кожуры и режем небольшими дольками. Выкладываем их в общую массу.

Шаг 7. Салат с огурцами, помидорами и грецкими орехами по-грузински готов. Можно угощаться!

Грузинский салат с говядиной и болгарским перцем

Грузинский салат с говядиной и болгарским перцем порадует вас не только ярким вкусом, но и привлекательным внешним видом. Аппетитное кулинарное решение подойдет как для домашнего, так и праздничного стола. Порадуйте себя и близких с помощью нашего проверенного рецепта.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Говядина – 250 гр.

Перец болгарский красный – 1 шт.

Перец болгарский зеленый – 1 шт.

Лук репчатый красный – 1 шт.

Орехи грецкие очищенные – 50 гр.

Укроп – 1 пучок.

Чеснок – 1 зубчик.

Масло оливковое – 5 ст.л.

Хмели-сунели – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты из списка.

Шаг 2. Говядину отвариваем до готовности около полутора часов.

Шаг 3. Остужаем мясо и режем его тонкой соломкой.

Шаг 4. Измельчаем чеснок. Красный репчатый лук режем тонкими полукольцами.

Шаг 5. Очищенные болгарские перцы режем тонкой соломкой.

Шаг 6. В глубокой миске соединяем говядину, лук и перцы. Сюда же кладем измельченные грецкие орехи.

Шаг 7. Для заправки вымешиваем оливковое масло, чеснок, соль и специи. Оставляем на 5 минут.

Шаг 8. Поливаем салат заправкой. Сюда же добавляем измельченный укроп.

Шаг 9. Перемешиваем угощение.

Шаг 10. Грузинский салат с говядиной и болгарским перцем готов. Раскладывайте по порционным тарелкам и подавайте к столу!

Грузинский салат с баклажанами и курицей

Грузинский салат с баклажанами и курицей – это питательное и аппетитное блюдо для домашнего обеда или праздничного ужина. Такое угощение порадует насыщенным вкусом. Обязательно попробуйте приготовить его в домашних условиях по нашему проверенному пошаговому рецепту.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Грудка куриная – 200 гр.

Баклажаны – 2 шт.

Перец болгарский – 2 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Орехи грецкие очищенные – 100 гр.

Гранат – 0,5 шт.

Кинза – 50 гр.

Укроп – 50 гр.

Мята – 50 гр.

Чеснок – 2 зубчика.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Хмели-сунели – по вкусу.

Аджика – 1 ст.л.

Наршараб – 1 ст.л.

Уксус винный – 5 ст.л.

Перец острый стручковый – по вкусу.

Масло оливковое – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перцы и баклажаны прокалываем вилкой и запекаем в духовке около 30 минут при температуре 210 градусов.

Шаг 2. Режем лук тонкими полукольцами. Дополняем их аджикой и винным уксусом, перемешиваем.

Шаг 3. Варим куриную грудку и разделываем ее на волокна. Выкладываем курицу в салатник с луком.

Шаг 4. Дополняем массу измельченным перцем чили и орехами.

Шаг 5. Сюда же выкладываем чеснок, зелень и хмели-сунели. Солим и перчим.

Шаг 6. Дополняем запеченным перцем, который предварительно режем мелкими кубиками.

Шаг 7. Баклажаны очищаем и разделываем на тонкие нити. Выкладываем в общую массу. Заправляем оливковым маслом, перемешиваем и даем настояться около 5-10 минут.

Шаг 8. Грузинский салат с баклажанами и курицей готов. Подавайте к столу, украсив зернами граната.

Салат с колбасой, сыром и помидорами по-грузински

Салат с колбасой, сыром и помидорами по-грузински – это очень вкусное и яркое блюдо для всей семьи. Такое угощение можно подавать к домашнему или праздничному столу. Для быстрого и несложного приготовления своими руками используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

Колбаса копченая – 150 гр.

Помидоры – 100 гр.

Сыр твердый – 50 гр.

Чеснок – 3 зубчика.

Майонез – 70 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Зелень – для украшения.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Копченую колбасу режем тонкой некрупной соломкой.

Шаг 2. Так же разделываем предварительно промытые помидоры.

Шаг 3. Натираем твердый сыр на средней терке.

Шаг 4. Соединяем подготовленные ингредиенты в глубокой миске. Солим и посыпаем черным молотым перцем.

Шаг 5. Любым удобным способом измельчаем чеснок и отправляем его в салат.

Шаг 6. Заправляем майонезом и перемешиваем.

Шаг 7. Салат с колбасой, сыром и помидорами по-грузински готов. Перед подачей можно украсить измельченной зеленью!

Грузинский салат с кинзой

Грузинский салат с кинзой – это невероятно аппетитное угощение для домашнего или праздничного стола. Закуска отличается насыщенным вкусом и привлекательным внешним видом. Обязательно попробуйте приготовить в домашних условиях по нашему проверенному пошаговому рецепту.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

Сыр сулугуни – 100 гр.

Кинза – 1 пучок.

Помидоры – 2 шт.

Масло оливковое – 1 ст.л.

Масло горчичное – 1 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Пучок кинзы сразу промываем и даем ему обсохнуть.

Шаг 2. Промытые помидоры режем небольшими кусочками.

Шаг 3. Такими же кубиками режем сыр сулугуни.

Шаг 4. Кинзу можно просто разорвать на кусочки руками.

Шаг 5. Все подготовленные ингредиенты соединяем в глубоком салатнице. Посыпаем щепоткой соли.

Шаг 6. Поливаем угощение оливковым и горчичным маслом. Перемешиваем.

Шаг 7. Грузинский салат с кинзой готов. Угощайтесь!

Грузинский салат с гранатом

Грузинский салат с гранатом получается очень сочным и интересным по вкусу. Он никого не оставит равнодушным и идеально подойдет для праздников. Приготовить яркий салат в домашних условиях совсем не сложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Фасоль – 200 гр.

Орехи грецкие очищенные – 200 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 3 зубчика.

Гранат – 1 шт.

Кориандр – 0,5 ч.л.

Хмели-сунели – 0,5 ч.л.

Сок гранатовый – 100 мл.

Соль – по вкусу.

Кинза – 1 пучок.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Фасоль отвариваем в подсоленной воде до полной готовности.

Шаг 2. Измельчаем репчатый лук и обжариваем на растительном масле до прозрачного состояния.

Шаг 3. Очищаем грецкие орехи и отправляем их в чашу блендера. Перемалываем до мелкой крошки.

Шаг 4. В салатник отправляем измельченные орехи, лук, мелко порубленную кинзу, кориандр и хмели-сунели.

Шаг 5. Поливаем заготовку гранатовым соком.

Шаг 6. Тщательно перемешиваем содержимое.

Шаг 7. К заготовке выкладываем отварную фасоль. Добавляем соль и черный молотый перец.

Шаг 8 Выкладываем сюда зерна граната и перемешиваем.

Шаг 9. Грузинский салат с гранатом готов. Подавайте яркое угощение к столу!