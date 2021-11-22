Грузовые автомобили для мелких и средних перевозок

Основные отличия Газели пассажирской

Автомобили Газель неприхотливы в обслуживании, для них легко найти нужные запчасти. Это маневренное и комфортабельно транспортное средство, отлично зарекомендовавшее себя на отечественном рынке пассажирских перевозок. Если вам нужны автомобили HDC украинской сборки и Белава белорусской сборки, являющиеся полными аналогами автомобилей ГАЗ, то заходите на сайт компании MDG-truck.

Область применения микроавтобусов

Пассажирские Газели используются повсеместно. Автобусы, благодаря хорошей вместимости и мобильности, востребованы в качестве городских и междугородних маршруток. Их нередко используют для экспедиционных и туристических поездок, а также как служебный автотранспорт.

Если требуется доставить относительно небольшую партию груза, то лучшим транспортом станет Газель бортовая – грузовик средней тоннажности. Кабина этого автотранспорта оснащена тремя посадочными местами, однако, благодаря сдвоенной кабине, в салоне может разместиться до шести пассажиров. Как и пассажирская Газель, грузовик обладает маневренностью, неплохой управляемостью и грузоподъемностью 1,5 т.

Выгодны ли грузоперевозки автомобилями

Есть различные виды транспорта, на которых производятся грузоперевозки. И у любого из них есть достоинства. Но не лишены они и недостатков.

Самыми распространенными в мире являются грузовые перевозки автомобилями. Это единственный вид транспорта, который превосходит другие по скорости перемещения груза и доставки товара без его перегруза.

Благодаря современным электронным разработкам, можно осуществлять контроль грузоперевозки на любом этапе его движения. Хоть и есть у него достоинства, но есть и минусы.

Преимущества перевозки автотранспортом – это самый оптимальный вариант доставки товара от производителя к потребителю. Грузовые перевозки автомобилями позволяют обеспечить высокую сохранность товара. Это достигается скоростью перевозки и гибкостью графика и маршрута движения.

Следующим преимуществом является то, что не нужно накапливать груз в больших количествах, например, на складах и можно небольшими партиями производить грузоперевозки потребителю.