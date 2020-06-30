Группа депутатов Европарламента прибыла в Крым

Делегация депутатов Европарламента из Франции и экспертов из Германии, Швеции и Болгарии прибыла в Крым для наблюдения за голосованием по поправкам к Конституции РФ.

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июня — РИА Новости Крым. Делегация депутатов Европарламента из Франции и экспертов из Германии, Швеции и Болгарии прибыла в Крым для наблюдения за голосованием по поправкам к Конституции РФ.

Гости из Европы прибыли в Симферополь поздно вечером во вторник, передает корреспондент РИА Новости Крым. В аэропорту крымской столицы их встретили председатель парламента региона Владимир Константинов и глава комитета Госсовета РК по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Путин объяснил, как поправки в Конституцию изменят жизнь россиян>>

Глава делегации, член комитета Европарламента по иностранным делам Тьерри Мариани отметил, что уже в седьмой раз посещает Крым после его вхождения в состав России. По его словам, полуостров остаётся в зоне повышенного внимания со стороны европейского политикума.

«Мы хотим посмотреть, как пройдет голосование в Крыму. В первый раз я приехал в Крым в 1995 году, когда он был ещё украинский. Я своими глазами наблюдаю, какую эволюцию проходит регион — от «замороженного» состояния, застоя и до возрождения. Как спящая красавица, Крым возрождается после воссоединения с Россией», — сказал он.

Мариани добавил, что одной из ключевых поправок, выносимых на голосование, является приоритет национального законодательства РФ над международными актами.

«Вы решили взять судьбу страны в свои руки. Это очень важно. У нас Евросоюз часто диктует свои законы, и страны-члены не всегда с ними согласны. В частности, это касалось массовой миграции мусульман. Ваш пример, когда граждане определяют будущее страны, очень отрадный. Надеемся , что он покажет правильный путь для Франции и других стран Европы», — сказал политик.