Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить грушевый коктейль с шампанским. Если нектар недостаточно сладкий, то можно добавить в коктейль сладкий сироп по вкусу.
Основной ингредиент: Фрукты / Груша
Блюдо: Напитки / Коктейли / Алкогольные
Состав / Ингредиенты:
- Клюква 200 Грамм
- Грушевый нектар 500 Миллилитров
- Шампанское 750 Миллилитров
Количество порций 4
Калорийность
65 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
7 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Грушевый коктейль с шампанским»
Подготовьте все ингредиенты.
Клюкву измельчите с помощью блендера.
Пропустите через сито. Отожмите сок от жмыха.
Смешайте клюквенный сок с грушевым нектаром.
Перелейте получившуюся жидкость в стакан со льдом.
Добавьте шампанское.
Грушевый коктейль с шампанским готов!