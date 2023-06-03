Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить грушевый коктейль с шампанским. Если нектар недостаточно сладкий, то можно добавить в коктейль сладкий сироп по вкусу.

Основной ингредиент: Фрукты / Груша

Блюдо: Напитки / Коктейли / Алкогольные

Состав / Ингредиенты:

Клюква 200 Грамм

Грушевый нектар 500 Миллилитров

Шампанское 750 Миллилитров

Количество порций 4

Калорийность

65 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Грушевый коктейль с шампанским»

Подготовьте все ингредиенты.

Клюкву измельчите с помощью блендера.

Пропустите через сито. Отожмите сок от жмыха.

Смешайте клюквенный сок с грушевым нектаром.

Перелейте получившуюся жидкость в стакан со льдом.

Добавьте шампанское.

Грушевый коктейль с шампанским готов!