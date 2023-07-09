Грузинская кухня: пошаговый рецепт вкусного жаркого оджахури

Это вкуснейшее блюдо готовится из мяса и картофеля со специями.
Грузинская кухня славится своими пряными вкусами и ароматами. И если вы любите жаркое, то попробуйте приготовить оджахури. Это национальное грузинское блюдо, которое состоит из мяса и картофеля, приправленных специями и зеленью.
Название блюда означает «семейный» или «домашний», потому что оно готовится в большом количестве и подходит для всей семьи. Существует много вариантов приготовления оджахури, но в кулинарном блоге «На кухне у Мери», кулинарный блогер предлагает приготовить оджахури по одному из самых популярных и простых рецептов.
Оджахури
Ингредиенты:
- свинина — 500 г;
- картофель — 6 шт;
- помидоры — 2 шт;
- две луковицы;
- чеснок — 2 зубчика;
- свежий базилик — 2 веточки;
- приправа уцхо-сунели — 2 ч. л.;
- петрушка — 3 веточки;
- кинза — 3 веточки;
- масло растительное для жарки;
- соль и перец по вкусу.
Мясо помойте, просушите и нарежьте кубиками. Обжарьте его на растительном масле на сильном огне до золотистой корочки, периодически перемешивая.
Лук очистите и нарежьте полукольцами. Добавьте его к мясу и жарьте вместе до мягкости лука, посолив и поперчив по вкусу.
Картофель очистите и нарежьте дольками. Обжарьте его отдельно на растительном масле до золотистого цвета.
Помидоры нарежьте дольками, удалив плодоножку.
Чеснок очистите и измельчите, или пропустите через пресс. Зелень мелко нарежьте. К слову, ее можно взять больше. По своему вкусу. Блюдо должно быть пряным.
Обжаренный картофель добавьте к мясу с луком, также положите чеснок, зелень и приправу уцхо-сунели. Перемешайте все хорошо.
Добавьте помидоры и обжарьте все вместе на сильном огне еще пару минут, чтобы помидоры прогрелись, но не развалились.
Снимите сковороду с огня, накройте крышкой и дайте оджахури настояться минут 10. Разложите оджахури по тарелкам, посыпьте свежей зеленью и подавайте горячим.
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