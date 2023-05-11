Грузинская кухня. Рецепт хачапури с сыром и зеленью на сковороде

Это вкусное блюдо, которое невероятно просто приготовить.

Хачапури с сыром и зеленью на сковороде – это очень простой вариант приготовления грузинского национального блюда. Для теста нужен только кефир, мука, сода и соль, а для начинки — сыр сулугуни, зелень и сметана. Хачапури жарятся на сухой сковороде до золотистой корочки, а потом смазываются сливочным маслом. Они получаются сочными и очень вкусными. Таки хачапури отлично подходят для перекуса и их можно взять на пикник. Фокус расскажет, как их приготовить.

Хачапури на сковороде

Ингредиенты:

кефир жирностью 3,2% – 200 мл;

сахар – 1 ч. л.;

соль – 3/4 ч. л.;

сода – 1 ч. л.;

мука – 260 г;

сулугуни – 200 г;

петрушка – 2 веточки;

кинза – 2 веточки;

укроп – 2 веточки;

сметана жирностью 20% – 25 г;

растительное масло для жарки – 4 ч. л.

Подготовьте ингредиенты для теста. Кефир налейте в миску. Добавьте сахар, соль и соду. Перемешайте венчиком. Всыпьте муку и вымесите тесто. Сформируйте шар, накройте полотенцем и оставьте при комнатной температуре на 30 минут.

Приготовьте начинку для хачапури. Сыр натрите на крупной терке. Петрушку, кинзу и укроп вымойте и хорошо обсушите. Оборвите с веточек листочки и мелко нарежьте. Соедините в миске тертый сыр, измельченную пряную зелень и сметану. Тщательно перемешайте. Можно немного посолить и поперчить. Начинка для хачапури готова.

Тесто выложите на рабочий стол, разделите на равные части. Одну раскатайте в тонкую лепешку, на середину выложите четверть сырной начинки. Края теста поднимите над ней и тщательно защипните. Уложите получившийся «узелок» швом вниз. Раскатайте в толстую лепешку. Таким же образом сделайте все заготовки.

Разогрейте сковороду на среднем огне. Смажьте дно сковороды чайной ложкой растительного масла. Уложите одну лепешку и обжарьте с одной стороны. Переверните и подрумяньте с другой. Так же приготовьте оставшиеся хачапури, смазывая сковороду растительным маслом.

Горячие хачапури смажьте сливочным маслом.

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