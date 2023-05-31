Грузинский бестселлер. Как приготовить хинкали

Ингредиенты:
- Мука — 300 граммов;
- Вода — 150 мл;
- Соль — 2 грамма;
- Фарш — 300 граммов;
- Лук — ½ шт;
- Соль и перец — по вкусу;
- Хмели-сунели — 2 ч. л.;
- Чеснок сушеный — 1 ч. л.;
- Зелень — 20 граммов.
Способ приготовления:
1. Смешиваем муку, воду и соль в миксере для теста.
2. Замешиваем тугое тесто руками и формируем колбаску.
3. Заворачиваем в пленку и кладем в холодильник минимум на 30 минут.
4. В фарш добавляем лук, хмели-сунели, соль, перец, чеснок и зелень.
5. Разделяем тесто на восемь частей и раскатываем.
6. Кладем по 1 ст. л. начинки на каждый блинчик и заворачиваем хинкали.
7. Варим 5−7 минут.
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