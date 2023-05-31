Грузинский бестселлер. Как приготовить хинкали

Пошаговый рецепт позволит легко с этим справиться Люля-кебаб, хачапури, чкмерули и чахохбили — грузинская кухня удивляет, влюбляет и пленяет своими блюдами. Отдельное место в сердце занимают хинкали, а потому сегодня делюсь рецептом этого «бестселлера».

Ингредиенты:

Мука — 300 граммов;

Вода — 150 мл;

Соль — 2 грамма;

Фарш — 300 граммов;

Лук — ½ шт;

Соль и перец — по вкусу;

Хмели-сунели — 2 ч. л.;

Чеснок сушеный — 1 ч. л.;

Зелень — 20 граммов.

Способ приготовления:

1. Смешиваем муку, воду и соль в миксере для теста.

2. Замешиваем тугое тесто руками и формируем колбаску.

3. Заворачиваем в пленку и кладем в холодильник минимум на 30 минут.

4. В фарш добавляем лук, хмели-сунели, соль, перец, чеснок и зелень.

5. Разделяем тесто на восемь частей и раскатываем.

6. Кладем по 1 ст. л. начинки на каждый блинчик и заворачиваем хинкали.

7. Варим 5−7 минут.

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