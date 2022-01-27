Грузовик с незаконно добытым грунтом из Языковой балки попал в тройное ДТП

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Грузовик, привлеченный к незаконной добыче грунта в Языковой балке под Севастополем, стал участником тройной аварии. Об этом пишет новостной портал ForPost со ссылкой на очевидцев.Все произошло в четверг, 27 января, около 13:00. «КамАЗ», совершавший очередную ходку за сырьем, повернул налево. В него врезался легковой автомобиль «Chery», и уже в китайское авто въехала «Лада Ларгус», которая двигалась навстречу.Об аварии уведомили сотрудников ГИБДД. Пострадал ли кто-то в ДТП, пока неизвестно.Местные жители надеются, что произошедшее привлечет внимание властей к добыче незаконной добыче грунта, которая возобновилась на прошлой неделе. По этому поводу Севприроднадзор проводит очередную проверку. Как говорят очевидцы, авария на некоторое время остановила поток грузовиков. Однако участники ДТП оформили «европротокол». После этого вывоз грунта возобновился.Все перипетии этой истории, которая длится уже несколько лет, можно прочитать в специальном разделе у нас на сайте. Напомним, работы в балке велись под видом берегоукрепления. Без лицензий и согласований там добывали для последующей продажи галечно-песчаную смесь. За незаконное пользование недрами Севприроднадзор назначил предприятию административное наказание и штрафы: 40 тысяч рублей директору предприятия «Листригоны» Сергею Скурскому и 850 тысяч рублей – его жене, которая является собственником участка и самого ООО. Второй штраф пытались оспорить, однако точку в вопросе поставили решения Арбитражного суда Севастополя и Верховного суда России: штраф придется платить.