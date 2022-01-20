Грузовой автомобиль насмерть сбил 29-летнего мужчину в Евпатории

На автодороге Симферополь-Евпатория произошло ДТП, в результате которого мужчина погиб под колесами авто, передает пресс-служба республиканского главка МВД.

Два человека травмировались в ДТП на «Тавриде» ДТП произошло накануне утром. Согласно предварительной информации, пешеход шел по краю дороги в попутном направлении.

«28-летний водитель грузового автомобиля, двигаясь по автодороге со стороны города Евпатория в сторону Сак, совершил наезд на 29-летнего пешехода, который двигался по краю проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП пешеход был смертельно травмирован», — проинформировали в ведомстве.