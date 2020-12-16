Губернатор Севастополя избран председателем наблюдательного совета СевГУ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев возглавил наблюдательный совет Севастопольского государственного университета. По мнению ректора университета Владимира Нечаева, такое решение позволит обеспечить регулярное взаимодействие между городом и университетом.

В Севастопольском государственном университете состоялось плановое заседание наблюдательного совета. В повестке значилось два важных события – выборы председателя совета и обсуждение стратегии развития университета до 2030 года. По итогам голосования, предложенную кандидатуру Михаила Развожаева на должность председателя все члены наблюдательного совета поддержали единогласно.

ВЛАДИМИР НЕЧАЕВ, ректор Севастопольского государственного университета: «Считаю важным как ректор университета, чтобы именно губернатор города Севастополя возглавлял наблюдательный совет университета. Это позволит обеспечить активное регулярное взаимодействие университета и города, и действительно как Михаил Владимирович сказал, сделать город таким якорем, опорной точкой для его развития».

Михаил Развожаев поблагодарил всех членов наблюдательного совета за оказанное доверие и обозначил основной вектор своей работы на посту председателя.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Своей задачей вижу, в хорошем смысле, лоббирование интересов университета на федеральном уровне. Потому что университет обладает сегодня сумасшедшим потенциалом развития. Во многих местах мы сейчас находимся на уровне «tabula rasa» – это чистая доска, и мы можем писать эту историю быстро. Но в других заделах исторических у нас наоборот, очень мощные сложились научные школы. Эти заделы позволяют нам по многим направлениям на федеральном уровне быть весьма заметными и успешными».

Основное внимание в работе наблюдательного совета под руководством губернатора будет уделено исключительно интересам самого университета.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Первое – это бесспорно, продвижение университета. Второе – это поддержка всеми государственными программами развитие университета. Третье – конечно же, формирование в хорошем смысле заказа на науку, на образование в интересах города».

Наблюдательный совет СевГУ – коллегиальный орган управления. В его составе 11 человек, представляющих ведущие научные учреждения и крупнейшие отрасли экономики. В ходе заседания, присутствующие обсудили стратегию университета до 2030 года. Основной акцент в ней сделан на развитии таких направлений как: энергетика будущего, в том числе за счёт национальной технологической инициативы Energynet; технологическое лидерство в аграрной сфере, а также местное и международное судоходство и туризм. Согласно стратегии, к 2030 году СевГУ должен стать ведущим университетским центром международного уровня.

Николай Кузнецов, Анатолий Паньков, «Севинформбюро»