Губернатор Севастополя назначил начальника Главного управления туризма

Лариса Остапенко назначена начальником Главного управления туризма Севастополя. Соответствующее решение принял губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В Крыму назначили председателем Общественной палаты Александра Форманчука «Мной принято решение: назначен новый начальник Управления туризма, которое мы создали как раз в этом году, в преддверии создания национального проекта, понимая, что большая работа предстоит. Лариса Валентиновна Остапенко с этой недели приступает к своим обязанностям», – отметил он.

Развожаев подчеркнул, что Остапенко является опытным специалистом.