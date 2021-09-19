Губернатор Севастополя озвучил предварительные результаты выборов

По предварительным подсчётам, явка на выборах в Севастополе составила более 45%. Окончательные данные станут известны чуть позже. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев, который также является секретарём регионального отделения партии «Единая Россия», комментируя предварительные итоги голосования.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Партия «Единая Россия» в Севастополе уверенно побеждает. Совершенно точно и очевидно по тем цифрам первых протоколов, что мы видим, – у нас Татьяна Георгиевна Лобач одерживает убедительную победу, и Вячеслав Викторович Аксёнов у нас побеждает уверенно».

Напомним, Вячеслав Аксёнов баллотировался в депутаты Законодательного собрания Севастополя по одномандатному округу №6 (это район проспекта Генерала Острякова) вместо ставшего сенатором Сергея Колбина, а Татьяна Лобач – в Государственную Думу России. По данным, озвученным Михаилом Развожаевым, партия «Единая Россия» получила свыше 50% голосов в протоколах. Также с 17 по 19 сентября в Севастополе проходили выборы районных депутатов в 8 из 10 муниципальных округов (кроме Ленинского и Гагаринского). Их предварительные результаты должны прояснится в течение понедельника. В объективности этого голосования градоначальник также не сомневается.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «На мой взгляд, прошло всё безупречно. Центр общественного наблюдения круглосуточно все трое суток. Полный онлайн… Вообще, в Севастополе сложно сказать о каких-то нарушениях, потому что все участки оборудованы КОИБами, у нас было электронное голосование, Центр общественного наблюдения – огромное количество наблюдателей, в том числе и международных. Выборы были под пристальным наблюдением всех возможных заинтересованных сторон».

В Республике Крым также идут последние подсчёты результатов всероссийских выборов. Воскресным вечером явка в соседнем регионе была схожей с севастопольской – около 47%. А по предположению главы крымского избиркома Михаила Малышева, окончательный показатель может превысить 50%.