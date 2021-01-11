Губернатор Севастополя поручил Горхозу разобраться с очередями в ЕИРЦ

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Губернатор Севастополя поручил главе Департамента городского хозяйства разобраться с очередями в Единый информационный расчётный центр. Михаила Развожаева возмутил тот факт, что в понедельник утром, 11 января, у дверей офиса скопилось огромное количество людей.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Понятно, что в первых числах после праздников бабушки пришли платить. Мало того, что ковид, очередь там – половина Большой Морской. Что там за спецоперация? Нельзя это урегулировать, чтобы вот так это не происходило. У нас вроде давно цифровой век, есть специальный департамент для этого. Вот, что там такое делают?»

Наладить работу Единого информационного расчётного центра поручено руководителю Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя. Михаил Развожаев также попросил подключить к решению этого вопроса руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Станислава Борисенко. По мнению губернатора, организовать для пожилых севастопольцев удобную систему оплаты коммунальных услуг можно с помощью социальных работников.