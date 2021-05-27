Губернатор Севастополя поручил посчитать дома, где не отапливаются подъезды

Посчитать дома, где не отапливаются подъезды, и навести порядок с оплатой за эту услугу. Такое поручение дал губернатор в ходе заседания Правительства города. Севастопольцы в последнее время всё чаще стали жаловаться, что им приходят счета за услугу, которой они давно не пользуются, говорит Михаил Развожаев.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Ещё раз проведите инвентаризацию, с собственниками многоквартирных домов надо провести работу. Если, действительно, там нет никаких труб и если дом справляется без централизованного отопления, то надо там принимать решения, ставить заглушки и в автономном режиме».

Если многоквартирный дом нуждается в отоплении подъездов, глава города поручил обеспечить эти объекты необходимыми условиями для подачи тепла.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Либо она по решению жильцов должна быть восстановлена, и они должны оплачивать общедомовое отопление, либо в этом надобности нет и, действительно, физически не функционирует, значит надо их исключать из схемы и не собирать плату».

Губернатор также потребовал проверить и подготовить к старту отопительного сезона все введённые в этом году в эксплуатацию газовые котельные.