Губернатор Севастополя посоветовал жителям СНТ в Языковой балке обратиться в суд

Профильные ведомства Правительства Севастополя изучают ситуацию с выделением участка в Языковой балке, где из-за разработки карьера и вывоза грунта активизировался оползень. Чтобы изъять землю из частной собственности в государственную, власти города собирают аргументы для судебного разбирательства, заявил в интервью телеканалу «НТС» губернатор Севастополя Михаил Развожев.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Надо разобраться, на каком основании, для каких целей был передан участок, каким образом. Сейчас проводится правовая экспертиза. Я не исключаю – и скорее всего, у нас будет достаточно аргументов, мы сейчас их собираем, чтобы обратиться в суд – принятия решения об изъятии обратно в государственную собственность этого участка. Первичная у меня есть информация: он передавался не под застройку, не под рекреацию – это был просто сельскохозяйственный участок, и никто там виды разрешённого использования не менял».

Глава города рекомендовал жителям прилегающих к участку садоводческих товариществ обращаться в суд – это поможет возместить ущерб из-за антропогенного оползня и станет подспорьем при попытках властей вернуть территорию в госсобственность, отметил Михаил Развожаев.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Есть факты: пошли трещины по фундаментам на домах СНТ, кооперативов жилищных. Если есть такие факты – это подтверждает версию про оползневые процессы. Коллективный иск мог бы возмещение ущерба дать и дополнительные аргументы в суде, когда мы будем разбираться с этой ситуацией».