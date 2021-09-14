Губернатор Севастополя проверил ход строительных работ на объектах Верхнесадовского МО

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев проверил выполнение строительных работ в Верхнесадовском муниципальном округе. О рабочей поездке сообщили в пресс-службе местного Правительства. 14 сентября глава города посетил несколько объектов, в том числе строящийся в рамках федеральной целевой программы физкультурно-оздоровительный комплекс.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Посмотрели объекты ФЦП, которые строятся. У нас здесь ФОК с универсальным залом в Верхнесодовом, который должен быть завершен до конца года. Были проблемы с отоплением и технологическим присоединением, сейчас этот вопрос решен. До конца года, как вы знаете, пойдет газ, будет котельная, которая будет отапливать и клуб, где сейчас тоже идёт ремонт, и также эта котельная будет рассчитана на ФОК. Таким образом, два объекта будут нормальным обеспечены теплом через газификацию».

Михаил Развожаев рассказал: в физкультурно-оздоровительном комплексе будет работать филиал спортивной школы, база которой находится в Инкермане.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Мы приняли решение разделить – отдельная школа будет в Балаклаве, отдельная в Инкермане, к которой будет присоединено Верхнесадовое. С точки зрения спорта все необходимые тренеры есть, волейбол, баскетбол, борьба и ряд других направлений здесь будут открыты».

В ходе рабочей поездки Михаил Развожаев посетил Дом культуры, капитальный ремонт которого начали в прошлом году. Работы ведутся по соглашению с Правительством Москвы.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Сегодня мы видим, что первый этап работ закончен – кровля заменена, фасад отремонтирован, сохранена лепнина. Хотя клуб и не являлся объектом культурного наследия, я поручил не менять фасад на современный, а оставить все элементы как есть».

В ходе поездки глава города встретился с местными жителями и дал ряд поручений, в том числе по работе общественного транспорта. Данный вопрос для верхнесадовцев стоит остро, эта проблема давно не находит разрешения.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Транспортная доступность в Верхнесадовом оставляет желать лучшего. Муниципального транспорта здесь нет, а коммерческие рейсы, часть из них льготные, но те, которые льготные, для жителей очень неудобные. Они не позволяют им в вечернее время возвращаться из города в село. И утренние рейсы тоже, хотелось бы, чтобы они были более ранние. Дал поручение с этим вопросом разобраться».

Кроме того, губернатор уделил внимание проведению капитального ремонта многоквартирных домов и вопросам водоснабжения в селе. Михаил Развожаев отметил, что власти будут икать решение всех перечисленных проблем.