Губернатор Севастополя раскритиковал чиновников за плохую подготовку к непогоде

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев из-за обрушившегося на город снегопада созвал экстренное совещание. На нём шла речь о неготовности городского хозяйства к устранению последствий разгула стихии.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Сегодня у нас в Севастополь, как выяснилось, неожиданно пришла зима. Хотя вроде бы мне докладывали, что все в курсе. Все штабы проведены, все готовы. Но то, что в центре у нас происходило сегодня с утра – это мягко говоря, недопустимо. Все знают, мы всё, так сказать, проработали. Потом мне рассказывают, что у нас дворник, понимаешь, едет в пробке в 9 утра, опаздывает на работу. Он с 4 утра у вас должен работать. Уборка снега – это тоже саночистка. Я даже не говорю, что я с лета любуюсь на, Алексей Юрьевич, на мешки вот эти вот подарки Деда Мороза».

Михаил Развожаев раскритиковал подготовку к непогоде, которую некачественно провёл, в том числе, заместитель губернатора Николай Жигулин.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя:

«- Николай Александрович, вы штаб проводили? Вы же у нас отвечаете за уборку города.

— Да, предварительно.

— Вчера вы штаб проводили?

— Вчера – нет.

— А почему? Вы решили, что снег сам уберётся? Растает? Вы вообще приехали из Норильска, вам не знакомо, что такое снег? Слава богу, здесь это совсем другой формат.

— Михаил Владимирович, знакомо.

— А чего вы тогда так делаете?»

Отдельно глава региона прокомментировал уборку внутридомовой территории.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя:

«- Значит так, кто от Горхоза здесь? Чтобы сегодня до конца дня инвентаризацию провели – сколько дворников и кто, где, чего работает. Ни одного дворника нигде сегодня не было во дворах. Вы их истребили как класс за этот год? Или они сами у вас разбежались там все? Это ИБД называется – имитация бурной деятельности. А вы чего «Парки и скверы» согнали, парки мы чистим. Там до фига народу, извините, много точнее.

— Пятьдесят человек у нас работает.

— Пятьдесят? Мне кажется у вас в каждом парке по 50 человек работает. Лучше бы вышли, помогли тротуары почистить. Тут около администрации два трактора целых каталось с утра. Самое, понятно, важное место».

Весь день в редакцию телеканала НТС севастопольцы отправляют видео с неубранным снегом. Вот так, например, выглядит тротуар на входе в поликлинику на улице Силаева.

Напомним, в ночь на 21 декабря на Севастополь обрушилась зимняя стихия, к которой коммунальные службы оказались откровенно не готовы. По данным городского Правительства, для расчистки дворов и дорог были задействованы 79 единиц техники, а наиболее аварийные участки транспортных артерий посыпали 126 тоннами песчано-соляной смеси. Однако, как показала ситуация на городских улицах, зима для городских чиновников вновь наступила внезапно и испортила новогоднее настроение многим жителям Севастополя.