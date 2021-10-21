ГУП «Севастопольгаз» получит субсидию и газифицирует Андреевку и Фронтовое

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ГУП «Севастопольгаз» получит субсидию и возьмётся за газификацию индивидуальных жилых домов сёл Фронтовое и Андреевка. Соответствующее решение приняли на заседании Правительства Севастополя 21 октября. Докладчиком по вопросу выступил директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя Евгений Горлов.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Провести комплекс мероприятий, от проектирования до строительно-монтажных работ в рамках реализации проекта. Прошу рассмотреть и поддержать. Проект распоряжения уже по определению организации подписан, мы приступаем к реализации. 718 домовладений».

Данную инициативу поддержал губернатор города Михаил Развожаев.