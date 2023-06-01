Знаете ли вы, что в 100 г киви практически в два раза больше витамина С, чем в одном среднем апельсине? Регулярное употребление этого аппетитного ярко-зеленого плода поможет вашему организму быть устойчивее к различным вирусам и простудными заболеваниям. Киви — чудесный источник фолиевой кислоты, клетчатки и антиоксидантов, что делает наш иммунитет практически неуязвимым.

Крем из киви, сливок и коричневого сахара является здоровой и вкусной альтернативой кремам с сырыми яйцами, жирным маслом и огромным количеством обычного сахара. Он воздушный, в меру сладкий, экономный и очень простой в приготовлении. Редакция «Со Вкусом» искренне надеется, что вам понравится этот чудесный крем, и вы непременно порадуете им своих близких.

Густой крем из киви: моменты приготовления

Всё, что вам понадобится — это перечень доступных продуктов, блендер, миксер и кондитерский мешок. Согласитесь, это всё точно есть дома у каждой уважающей себя хозяйки. Готовый крем из киви можно есть просто так из десертницы либо же использовать как наполнение в торт или пирожные. Для непосредственного загустения крема в рецепте используется кукурузный крахмал, но его запросто можно заменить и 100 г муки.

Ингредиенты

Киви500 г Коричневый сахар2 ст. л. Лимонный сок50 мл Молоко300 мл Кукурузный крахмал50 г Ванильный экстракт1 ч. л. Сливки250 г

Приготовление

Очистите киви от кожуры, нарежьте мелкими кусочками. Подготовьте кастрюлю или сотейник и поставьте на плиту. Выложите в посудину подготовленный фрукт и добавьте коричневый сахар. Дайте массе повариться около 2 минут. Затем влейте сок половины лимона и дайте заготовке покипеть на среднем огне еще минуту. Измельчите массу блендером до однородности. Таким образом у вас получится жидкое пюре из киви. На этом этапе добавьте кукурузный крахмал и половину молока. Перемешайте все венчиком. Затем введите ванильную эссенцию и оставшиеся молоко. Перемешайте и минуту-две варите массу на среднем огне, пока та не загустеет. Теперь переложите крем из киви желательно в стеклянную или стальную миску. Накройте заготовку пищевой пленкой в контакт и дайте охладиться на протяжении 2 часов. Далее возьмите охлажденные сливки 33 % жирности и взбивайте их миксером в течении трех минут до получения мягких пиков. Остывший крем из киви также взбейте миксером, чтобы перед добавлением сливок придать ему кремообразности. Постепенно соедините две массы до получения красивого однородного крема. В конце перемешайте крем силиконовой лопаткой и переместите его в кондитерский мешок.

Указанного выше количества крема будет достаточно, чтобы щедро промазать коржи на торт диаметром 18–20 см. Готовый крем из киви может хранится в холодильнике до 5 дней. Приятных вам кулинарных открытий! В следующей статье читайте, как приготовить клубничную шарлотку на сметане.