Густой крем из киви

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Знаете ли вы, что в 100 г киви практически в два раза больше витамина С, чем в одном среднем апельсине? Регулярное употребление этого аппетитного ярко-зеленого плода поможет вашему организму быть устойчивее к различным вирусам и простудными заболеваниям. Киви — чудесный источник фолиевой кислоты, клетчатки и антиоксидантов, что делает наш иммунитет практически неуязвимым.

Крем из киви, сливок и коричневого сахара является здоровой и вкусной альтернативой кремам с сырыми яйцами, жирным маслом и огромным количеством обычного сахара. Он воздушный, в меру сладкий, экономный и очень простой в приготовлении. Редакция «Со Вкусом» искренне надеется, что вам понравится этот чудесный крем, и вы непременно порадуете им своих близких.

Густой крем из киви

Густой крем из киви: моменты приготовления

Всё, что вам понадобится — это перечень доступных продуктов, блендер, миксер и кондитерский мешок. Согласитесь, это всё точно есть дома у каждой уважающей себя хозяйки. Готовый крем из киви можно есть просто так из десертницы либо же использовать как наполнение в торт или пирожные. Для непосредственного загустения крема в рецепте используется кукурузный крахмал, но его запросто можно заменить и 100 г муки.

Ингредиенты

Киви500 г Коричневый сахар2 ст. л. Лимонный сок50 мл Молоко300 мл Кукурузный крахмал50 г Ванильный экстракт1 ч. л. Сливки250 г

Приготовление

    Очистите киви от кожуры, нарежьте мелкими кусочками. Подготовьте кастрюлю или сотейник и поставьте на плиту. Выложите в посудину подготовленный фрукт и добавьте коричневый сахар. Дайте массе повариться около 2 минут. Затем влейте сок половины лимона и дайте заготовке покипеть на среднем огне еще минуту. Измельчите массу блендером до однородности. Таким образом у вас получится жидкое пюре из киви. На этом этапе добавьте кукурузный крахмал и половину молока. Перемешайте все венчиком.

    Густой крем из киви

    Затем введите ванильную эссенцию и оставшиеся молоко. Перемешайте и минуту-две варите массу на среднем огне, пока та не загустеет. Теперь переложите крем из киви желательно в стеклянную или стальную миску. Накройте заготовку пищевой пленкой в контакт и дайте охладиться на протяжении 2 часов. Далее возьмите охлажденные сливки 33 % жирности и взбивайте их миксером в течении трех минут до получения мягких пиков. Остывший крем из киви также взбейте миксером, чтобы перед добавлением сливок придать ему кремообразности.

    Густой крем из киви

    Постепенно соедините две массы до получения красивого однородного крема. В конце перемешайте крем силиконовой лопаткой и переместите его в кондитерский мешок.

Указанного выше количества крема будет достаточно, чтобы щедро промазать коржи на торт диаметром 18–20 см. Готовый крем из киви может хранится в холодильнике до 5 дней. Приятных вам кулинарных открытий! В следующей статье читайте, как приготовить клубничную шарлотку на сметане.

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