Хачапури по-мегрельски – это одна из разновидностей фирменного грузинского блюда и даже считается визитной карточкой, и национальным достоянием Грузии. По своей сути мегрельские хачапури являются испеченной лепешкой из дрожжевого теста с большим количеством сыра сулугуни, имеретинского или других рассольных сыров как внутри, так и снаружи. В этой теме вам предлагаются простые рецепты хачапури по-мегрельски, которые можно приготовить в домашних условиях.

Настоящий грузинский хачапури по-мегрельски

Настоящий грузинский хачапури по-мегрельски несложно испечь и в домашних условиях, придерживаясь правильной пропорции теста и сыра (1:1). Тесто замешивается либо на сухих дрожжах, либо на мацони. Традиционным сыром для настоящих хачапури берется сыр имеретинский или «Сулугуни». В этом рецепте вам предлагается приготовить мегрельские хачапури по-простому, но настоящему рецепту.

Ингредиенты –+3 порц.

Мука 500 гр.

Вода 150 мл.

Молоко коровье 100 мл.

Сухие дрожжи 2 ч.л.

Сахар-песок 2 ч.л.

Масло сливочное 60 гр.

Яйцо куриное 1 шт.

Сыр Сулугуни 500 гр.

Шаги 180 мин.

Хачапури по-мегрельски легко готовятся в домашних условиях. В посуду для замеса теста налить теплую воду и растворить в ней сухие дрожжи с сахаром. Смеси дать постоять в тепле 15-20 минут, чтобы дрожжи активировались. Растопить 40 гр. сливочного масла и немного подогреть молоко. Перелить их в дрожжевую опару. Порционно насыпать просеянную муку, добавить щепотку соли и замесить тесто ложкой, пока мука не заберет всю жидкость. Затем тесто переложить на присыпанную мукой столешницу и завершить замес руками. Тесто свернуть в колобок, переложить в ту же посуду и поставить в тепло на 1,5 часа для подъема. Сыр сулугуни измельчить на крупной терке. Хорошо подошедшее тесто обмять, разделить на три куска, каждый скатать в шар и скалкой раскатать в тонкую лепешку. Натертый сулугуни разделить на 3 равные порции для начинки и оставить часть для посыпки. Переложить сыр на раскатанную лепешку и добавить 20 гр. сливочного масла, чтобы начинка не была сухой. Края каждой лепешки аккуратно и плотно собрать «в мешочек». Затем лепешки переложить на другой бок, равномерно раскатать скалкой и сделать зубочисткой несколько проколов для воздуха. Застелить бумагой противень и на него аккуратно переложить сформированные лепешки. Поверхность их смазать желтком и обильно посыпать остальным сулугуни. Духовку включить на 200°С и запечь хачапури в течение 15-20 минут. Приготовленный настоящий грузинский хачапури по-мегрельски переложить на порционные тарелки, нарезать кусочками и сервировать к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

Домашнее хачапури по-мегрельски в духовке

Домашнее хачапури по-мегрельски в духовке готовятся несложно, но требует от хозяйки некоторого опыта работы с тестом. В этом рецепте тесто для домашних хачапури замешиваем с помощью хлебопечки на программе «Тесто для пиццы» и на основе муки, молока, сухих дрожжей сливочного и растительного масел. Для начинки выбираем хороший сыр сулугуни со сливочным и слабосоленым вкусом, ведь иногда он может быть очень соленым и резиновым.

Время готовки: 1 час 30 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 3.

Ингредиенты:

Сулугуни – 500 гр.

Мука – 350 гр.

Молоко – 200 мл.

Сметана – 1 ч.л.

Сухие дрожжи – 1 ч.л.

Сахар – 0.5 ч.л.

Масло сливочное – 30 гр.

Масло растительное – 1 ст.л.

Яйцо – 2 шт.

Соль – 1/2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В ведерко хлебопечки, согласно последовательности инструкции, налейте подогретое молоко, растительное масло и нарезанное кусочками масло сливочное. Затем насыпьте соль с сахаром, просеянную муку и поверх муки насыпьте сухие дрожжи. Включите нужную программу на время по умолчанию.

Шаг 2. По завершении программы, замешанное и подошедшее тесто извлеките из ведерка.

Шаг 3. Сулугуни измельчите на крупной терке и сразу в отдельную посуду. Разбейте к сыру одно яйцо и перемешайте.

Шаг 4. Замешанное тесто на присыпанной мукой столешнице разрежьте на 3 куска и скатайте в колобки.

Шаг 5. Затем их раскатайте тонкими лепешками толщиной не более полсантиметра. Лепешки наколите вилкой или роликом.

Шаг 6. На лепешки разложите натертый сыр, оставив четвертую часть сыра для посыпки. «Мешочком» плотно скрепите края каждой лепешки.

Шаг 7. Лепешки переверните швом вниз и в середине сделайте небольшое отверстие для удаления пара при выпечке.

Шаг 8. Поверхность лепешек присыпьте мукой и скалкой или ладонью сформируйте хачапури толщиной до 1 см и диаметром до 20 см.

Шаг 9. Лепешки аккуратно переложите на застеленный бумагой противень или на отдельные формы для выпечки и еще раз наколите вилкой.

Шаг 10. В пиале смешайте сметану со вторым яйцом и этой смесью смажьте лепешки.

Шаг 11. Равномерно посыпьте хачапури остальным натертым сыром. Включите духовку на 220°С и выпекайте их в течение 15-20 минут.

Шаг 12. Приготовленные домашние хачапури по-мегрельски в духовке, сервируйте к столу в горячем виде, чтобы не застыла сырная начинка. Приятного аппетита!

Хачапури по-мегрельски с тестом на кефире

Хачапури по-мегрельски с тестом на кефире будут у вас более простым и быстрым вариантом этого известного блюда грузинской кухни, ведь кефир отлично заменяет мацони. Кефирное тесто замешивается с добавлением сметаны, сливочного масла и соды. Формирование хачапури на кефирном тесте и начинка, не отличаются от традиционных мегрельских, на дрожжевом тесте. В этом рецепте формируем одно большое хачапури на 4 порции.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Мука – 400 гр.

Кефир – 180 мл.

Сметана – 120 гр.

Масло сливочное – 70 гр.

Сода – ½ ч.л.

Сахар – 1 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Сыр сулугуни – 300 гр.

Яйцо – 1 шт.

Масло растительное – для смазывания противня.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом отмерить, согласно пропорции рецепта, все ингредиенты для хачапури.

Шаг 2. В посуду для замеса теста налить немного подогретый кефир, добавить к нему сметану и насыпать соду с солью и сахаром. Эти ингредиенты перемешать и оставить на 5 минут, чтобы сода вступила в реакцию с кефиром.

Шаг 3. Растопить сливочное масло, перелить к кефирной массе и еще раз перемешать.

Шаг 4. Муку просеять на сито, порционно пересыпать в жидкую основу и сначала ложкой, а затем руками замесить тесто.

Шаг 5. Текстура замешанного теста должна получиться мягкой, жирной и немного липкой. Важно мукой такое тесто не утяжелить.

Шаг 6. Для начинки измельчить сыр сулугуни на любой терке.

Шаг 7. Замешанное кефирное тесто раскатать на присыпанной мукой столешнице в большую тонкую лепешку.

Шаг 8. Две трети натертого сыра равномерно уложить в середину лепешки.

Шаг 9. Тщательно и плотно скрепить края лепешки и максимально удалить воздух, чтобы не испортил внешний вид хачапури. Лишнее тесто из мест скрепления можно удалить ножом. На 190°С включить духовку.

Шаг 10. Затем лепешку аккуратно раскатать скалкой. Если при этом образуются пузырьки в начинке, их проколоть, удалить воздух и тщательно тесто скрепить.

Шаг 11. Противень застелить бумагой и смазать растительным маслом. На него аккуратно переложить большой хачапури и поверхность смазать взбитым яйцом.

Шаг 12. Равномерно посыпать хачапури остальным натертым сыром и поставить в духовку на 20 минут.

Шаг 13. Приготовленный хачапури по-мегрельски с тестом на кефире немного остудить и подать к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

Хачапури по-мегрельски на сковороде

Хачапури по-мегрельски на сковороде готовятся несколько быстрее, но по вкусу не отличаются от испеченных в духовке. Для этого варианта, тесто замешивается на мацони или кефире с добавлением соды, а технология и начинка не отличаются от традиционных. В этом рецепте кефирное тесто дополним творогом, что выпечку сделает более пышной.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 40 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Мука – 600 гр.

Кефир 3,2% – 300 мл.

Творог 9% – 100 гр.

Сода – 1 ч.л.

Соль – 1 ч. л.

Сыр сулугуни – 600 гр.

Яйцо – 1 шт.

Зелень – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В посуду для замеса теста переложить творог, налить к нему кефир и погружным блендером взбить в однородную массу. Затем насыпать соду с солью и просто перемешать.

Шаг 2. В кефирную массу порционно насыпать просеянную муку и тщательно руками вымесить тесто. Свернуть его в колобок, прикрыть пленкой и на 1 час поставить в холодильник для расстойки. За это время тесто станет удобным для работы с ним.

Шаг 3. Для начинки сыр сулугуни измельчить на крупной терке. Третью часть отнять для посыпки. К остальному сыру разбить яйцо, добавить мелко нарезанную зелень и перемешать.

Шаг 4. Через час замешанное кефирно-творожное тесто разделить на 4 равные части и раскатать каждую тонкой лепешкой. На середину каждой лепешки уложить подготовленную начинку.

Шаг 5. Края лепешек аккуратно и плотно скрепить. Затем лепешки перевернуть швом вниз и ладонью придать плоскую форму.

Шаг 6. В антипригарной сковороде разогреть растительное масло. Переложить на него сформированное хачапури, обжарить до румяного цвета на одной стороне, перевернуть на другую сторону, посыпать сыром и обжарить уже на небольшом огне под крышкой и до полного расплавления сыра. Таким образом обжарить все лепешки.

Шаг 7. Приготовленные хачапури по-мегрельски на сковороде переложить на тарелку, смазать растопленным сливочным маслом и до сервировки к столу держать в теплом месте. Приятного аппетита!

Мегрельские хачапури на мацони

Мегрельские хачапури на мацони, как традиционном бездрожжевом варианте теста, получаются менее пышными и готовятся быстрее. Мацони несколько подобен кефиру, но отличается как способом закваски, так и текстурой, а тесто получается мягким и нежным. В этом рецепте тесто замешиваем на мацони, соде, яйце и растительном масле. Для начинки и намазки берем классический сулугуни.

Время готовки: 1 час 10 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 3.

Ингредиенты:

Мука – 500 гр.

Мацони – 300 гр.

Яйцо – 1 шт.

Сода – 1/2 ч.л.

Соль – 1/2 ч.л.

Масло растительное – 1 ст.л.

Для намазки:

Сыр сулугуни – 600 гр.

Желток – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В посуду для замеса теста переложите мацони, насыпьте к нему соду с солью, разбейте яйцо и налейте ложку растительного масла. Эти ингредиенты хорошо перемешайте.

Шаг 2. Насыпьте к этой массе просеянную муку и руками замесите тесто, скатайте в колобок и на полчаса положите в холодильник для расстойки.

Шаг 3. На крупной терке измельчите сулугуни, отнимите четвертую часть для посыпки, а остальной сыр скатайте в шар.

Шаг 4. Охлажденное тесто на мацони раскатайте на присыпанной мукой столешнице в тонкую лепешку. На середину лепешки положите сырный шар.

Шаг 5. Края лепешки соберите вокруг сыра.

Шаг 6. Затем их плотно скрепите, формируя мешочек, подобный большой хинкали.

Шаг 7. Ладонью придайте ему более плоскую форму.

Шаг 8. Затем скалкой аккуратно раскатайте в плоскую лепешку толщиной не менее 1 см.

Шаг 9. Сформированный хачапури переложите на присыпанный манкой противень. Желтком смажьте поверхность и равномерно посыпьте остальным сулугуни. Включите духовку на 200°С и поставьте в нее хачапури на 25-30 минут.

Шаг 10. Приготовленный мегрельский хачапури на мацони подайте к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

Хачапури по-мегрельски с творогом

Хачапури по-мегрельски с творогом будет у вас менее калорийным, более нежным и ароматным вариантом этой выпечки. Творог добавляется в начинку вместе с сыром в пропорции 3:1, а посыпается хачапури только сыром. В этом рецепте берем сыр твердый. Тесто для творожного хачапури замешиваем на молоке и сухих дрожжах.

Время готовки: 1 час 20 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Мука – 500-550 гр.

Молоко – 300 мл.

Сухие дрожжи – 1 ч.л.

Сахар – 1 ч.л.

Соль – 1/2 ч.л.

Масло растительное – 1 ст.л.

Масло сливочное – 1 ст.л.

Творог – 300 гр.

Яйцо – 1 шт.

Сыр твердый – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом отмерьте, согласно пропорции рецепта, все ингредиенты для хачапури. На крупной терке измельчите твердый сыр.

Шаг 2. Через густое сито просейте пшеничную муку.

Шаг 3. В посуду для замеса теста пересыпьте просеянную муку, добавьте к ней соль с сахаром, дрожжи и ложку растительного масла, хорошо все перемешайте.

Шаг 4. Немного подогрейте молоко, перелейте в мучную массу и руками замесите тесто.

Шаг 5. Вымешивайте тесто не менее 5-7 минут до гладкой эластичной текстуры. Затем его сверните в колобок, прикройте пленкой и поставьте в тепло на полчаса-час для подъема.

Шаг 6. За это время тесто вдвое увеличится в объеме. Его обомните.

Шаг 7. Для начинки творог смешайте с измельченным сыром, яйцом и сливочным маслом. Подошедшее тесто и творожную массу разделите на 4 части и скатайте в колобки.

Шаг 8. На присыпанной мукой столешнице тесто раскатайте в тонкие лепешки и в середину каждой положите творожную начинку.

Шаг 9. Края лепешек соберите и плотно скрепите. Затем их переверните на другой бок и руками или скалкой придайте плоскую форму.

Шаг 10. Духовку включите на 200°С. Противень застелите бумагой для выпечки и переложите на него сформированные хачапури. Посыпьте их натертым твердым сыром и поставьте в духовку на 10 минут.

Шаг 11. Приготовленные хачапури по-мегрельски с творогом смажьте сливочным маслом и подайте к столу горячими. Приятного аппетита!

Мегрельские хачапури с творогом

Мегрельские хачапури с творогом в этом рецепте готовим только с творогом и без сыра, что получается не совсем мегрельским вариантом с сырной посыпкой, но может быть у вас вкусным и сытным завтраком, ведь название «хачапури», по сути, означает «хачо» — творог, «пури» — хлеб. В этом рецепте тесто замешиваем на кефире, яйце и соде.

Время готовки: 1 час 20 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 3.

Ингредиенты:

Мука – 3 ст.

Кефир – 1 ст.

Яйцо – 2 шт.

Белок яичный – 1 шт.

Сода – ½ ч.л.

Соль – 1 щепотка.

Творог – 1.5 ст.

Зелень – для декора.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В отдельную посуду разбейте одно куриное яйцо.

Шаг 2. Налейте к нему стакан немного подогретого кефира, насыпьте соду со щепоткой соли и венчиком хорошо взбейте.

Шаг 3. Затем насыпьте примерно 3 стакана просеянной муки и замесите тесто, чтобы оно получилось однородным, мягким и не очень «забитым» мукой.

Шаг 4. Прикройте замешанное тесто пленкой и оставьте на полчаса для расстойки при комнатной температуре.

Шаг 5. За это время подготовьте начинку. Творог хорошо разомните вилкой, добавьте одно яйцо, мелко нарезанную зелень со щепоткой соли и перемешайте.

Шаг 6. Замешанное тесто раскатайте в тонкую лепешку и в середину ее поместите творожную начинку.

Шаг 7. Края лепешки заверните к центру и плотно скрепите. Затем лепешке аккуратно скалкой придайте более плоскую форму и переложите на застеленный бумагой противень. В нескольких местах лепешку наколите вилкой и смажьте белком. Для мегрельского варианта можете посыпать ее тертым сыром.

Шаг 8. Духовку включите на 200°С. Запеките мегрельский хачапури с творогом в течение 30-40 минут до нужного вам цвета корочки. Приготовленный хачапури посыпьте свежей зеленью и можете сервировать к завтраку. Приятного аппетита!

Хачапури по-мегрельски на дрожжевом тесте

Хачапури по-мегрельски на дрожжевом тесте будет у вас восхитительно вкусной сырной лепешкой, в которой сочетаются нежное дрожжевое тесто с расплавленным сыром сулугуни. Этот сыр можно заменить любым доступным рассольным. В этом рецепте дрожжевое тесто замешиваем безопарным способом на муке, молоке, яйцах, сливочном масле и сухих дрожжах. Для начинки берем сыр сулугуни с брынзой.

Время готовки: 1 час 20 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 5.

Ингредиенты:

Мука – 550 гр.

Молоко – 400 мл.

Яйцо – 2 шт.

Сухие дрожжи – 5 гр.

Сливочное масло – 120 гр.

Растительное масло – 10 мл.

Сахар – 10 гр.

Соль – 10 гр.

Сыр сулугуни – 600 гр.

Брынза – 170 гр.

Сметана 15% – 10 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все ингредиенты для хачапури отмерить, согласно пропорции рецепта.

Шаг 2. В посуду для замеса теста просеять пшеничную муку, насыпать сахар с солью и дрожжи, добавить 20 гр. размягченного сливочного масла с растительным и налить молоко комнатной температуры.

Шаг 3. Замесить тесто сначала ложкой, а затем хорошо вымесить на присыпанной мукой столешнице до гладкой однородной текстуры. Тесто свернуть в шар, прикрыть салфеткой и поставить в теплое место на 40 минут для подъема.

Шаг 4. За это время измельчить на крупной терке два вида сыра и примерно 70 гр. оставить для посыпки. Остальной сыр хорошо перемешать с одним яйцом и 20 гр. сливочного масла.

Шаг 5. Подошедшее тесто немного обмять, разделить на 5 одинаковых кусков и скатать их в колобки.

Шаг 6. На присыпанной мукой любой рабочей поверхности тесто раскатать круглыми лепешками толщиной не более 5 мм и наколоть их зубочисткой или вилкой. На середину каждой лепешки положить сырную начинку.

Шаг 7. Края лепешек плотно скрепить в форме мешочков.

Шаг 8. Затем лепешки перевернуть и немного раскатать для придания им плоской и круглой формы.

Шаг 9. В пиале смешать оставленный натертый сыр со вторым яйцом, оставшимся сливочным маслом и сметаной.

Шаг 10. Сформированные хачапури переложить на застеленный бумагой противень. Духовку включить на 200°С. На хачапури равномерно нанести приготовленную сырную намазку и поставить их в духовку на 10-15 минут.

Шаг 11. Приготовленные хачапури по-мегрельски на дрожжевом тесте подать к столу в горячем виде, чтобы расплавленный сыр не успел застыть. Приятного аппетита!