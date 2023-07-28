Хачапури по-мегрельски

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Хачапури по-мегрельски – это одна из разновидностей фирменного грузинского блюда и даже считается визитной карточкой, и национальным достоянием Грузии. По своей сути мегрельские хачапури являются испеченной лепешкой из дрожжевого теста с большим количеством сыра сулугуни, имеретинского или других рассольных сыров как внутри, так и снаружи. В этой теме вам предлагаются простые рецепты хачапури по-мегрельски, которые можно приготовить в домашних условиях.

Настоящий грузинский хачапури по-мегрельски

Настоящий грузинский хачапури по-мегрельски несложно испечь и в домашних условиях, придерживаясь правильной пропорции теста и сыра (1:1). Тесто замешивается либо на сухих дрожжах, либо на мацони. Традиционным сыром для настоящих хачапури берется сыр имеретинский или «Сулугуни». В этом рецепте вам предлагается приготовить мегрельские хачапури по-простому, но настоящему рецепту.

Хачапури по-мегрельски

Ингредиенты –+3 порц.

  • Мука 500 гр.
  • Вода 150 мл.
  • Молоко коровье 100 мл.
  • Сухие дрожжи 2 ч.л.
  • Сахар-песок 2 ч.л.
  • Масло сливочное 60 гр.
  • Яйцо куриное 1 шт.
  • Сыр Сулугуни 500 гр.

Шаги 180 мин.

  1. Хачапури по-мегрельски

    Хачапури по-мегрельски легко готовятся в домашних условиях. В посуду для замеса теста налить теплую воду и растворить в ней сухие дрожжи с сахаром. Смеси дать постоять в тепле 15-20 минут, чтобы дрожжи активировались.

  2. Хачапури по-мегрельски

    Растопить 40 гр. сливочного масла и немного подогреть молоко. Перелить их в дрожжевую опару. Порционно насыпать просеянную муку, добавить щепотку соли и замесить тесто ложкой, пока мука не заберет всю жидкость.

  3. Хачапури по-мегрельски

    Затем тесто переложить на присыпанную мукой столешницу и завершить замес руками. Тесто свернуть в колобок, переложить в ту же посуду и поставить в тепло на 1,5 часа для подъема.

  4. Хачапури по-мегрельски

    Сыр сулугуни измельчить на крупной терке.

  5. Хачапури по-мегрельски

    Хорошо подошедшее тесто обмять, разделить на три куска, каждый скатать в шар и скалкой раскатать в тонкую лепешку.

  6. Хачапури по-мегрельски

    Натертый сулугуни разделить на 3 равные порции для начинки и оставить часть для посыпки. Переложить сыр на раскатанную лепешку и добавить 20 гр. сливочного масла, чтобы начинка не была сухой.

  7. Хачапури по-мегрельски

    Края каждой лепешки аккуратно и плотно собрать «в мешочек».

  8. Хачапури по-мегрельски

    Затем лепешки переложить на другой бок, равномерно раскатать скалкой и сделать зубочисткой несколько проколов для воздуха.

  9. Хачапури по-мегрельски

    Застелить бумагой противень и на него аккуратно переложить сформированные лепешки. Поверхность их смазать желтком и обильно посыпать остальным сулугуни.

  10. Хачапури по-мегрельски

    Духовку включить на 200°С и запечь хачапури в течение 15-20 минут. Приготовленный настоящий грузинский хачапури по-мегрельски переложить на порционные тарелки, нарезать кусочками и сервировать к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

Домашнее хачапури по-мегрельски в духовке

Домашнее хачапури по-мегрельски в духовке готовятся несложно, но требует от хозяйки некоторого опыта работы с тестом. В этом рецепте тесто для домашних хачапури замешиваем с помощью хлебопечки на программе «Тесто для пиццы» и на основе муки, молока, сухих дрожжей сливочного и растительного масел. Для начинки выбираем хороший сыр сулугуни со сливочным и слабосоленым вкусом, ведь иногда он может быть очень соленым и резиновым.

Время готовки: 1 час 30 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 3.

Ингредиенты:

  • Сулугуни – 500 гр.
  • Мука – 350 гр.
  • Молоко – 200 мл.
  • Сметана – 1 ч.л.
  • Сухие дрожжи – 1 ч.л.
  • Сахар – 0.5 ч.л.
  • Масло сливочное – 30 гр.
  • Масло растительное – 1 ст.л.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Соль – 1/2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В ведерко хлебопечки, согласно последовательности инструкции, налейте подогретое молоко, растительное масло и нарезанное кусочками масло сливочное. Затем насыпьте соль с сахаром, просеянную муку и поверх муки насыпьте сухие дрожжи. Включите нужную программу на время по умолчанию.

Хачапури по-мегрельски

Шаг 2. По завершении программы, замешанное и подошедшее тесто извлеките из ведерка.

Хачапури по-мегрельски

Шаг 3. Сулугуни измельчите на крупной терке и сразу в отдельную посуду. Разбейте к сыру одно яйцо и перемешайте.

Хачапури по-мегрельски

Шаг 4. Замешанное тесто на присыпанной мукой столешнице разрежьте на 3 куска и скатайте в колобки.

Хачапури по-мегрельски

Шаг 5. Затем их раскатайте тонкими лепешками толщиной не более полсантиметра. Лепешки наколите вилкой или роликом.

Хачапури по-мегрельски

Шаг 6. На лепешки разложите натертый сыр, оставив четвертую часть сыра для посыпки. «Мешочком» плотно скрепите края каждой лепешки.

Хачапури по-мегрельски

Шаг 7. Лепешки переверните швом вниз и в середине сделайте небольшое отверстие для удаления пара при выпечке.

Хачапури по-мегрельски

Шаг 8. Поверхность лепешек присыпьте мукой и скалкой или ладонью сформируйте хачапури толщиной до 1 см и диаметром до 20 см.

Хачапури по-мегрельски

Шаг 9. Лепешки аккуратно переложите на застеленный бумагой противень или на отдельные формы для выпечки и еще раз наколите вилкой.

Хачапури по-мегрельски

Шаг 10. В пиале смешайте сметану со вторым яйцом и этой смесью смажьте лепешки.

Хачапури по-мегрельски

Шаг 11. Равномерно посыпьте хачапури остальным натертым сыром. Включите духовку на 220°С и выпекайте их в течение 15-20 минут.

Хачапури по-мегрельски

Шаг 12. Приготовленные домашние хачапури по-мегрельски в духовке, сервируйте к столу в горячем виде, чтобы не застыла сырная начинка. Приятного аппетита!

Хачапури по-мегрельски

Хачапури по-мегрельски с тестом на кефире

Хачапури по-мегрельски с тестом на кефире будут у вас более простым и быстрым вариантом этого известного блюда грузинской кухни, ведь кефир отлично заменяет мацони. Кефирное тесто замешивается с добавлением сметаны, сливочного масла и соды. Формирование хачапури на кефирном тесте и начинка, не отличаются от традиционных мегрельских, на дрожжевом тесте. В этом рецепте формируем одно большое хачапури на 4 порции.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

  • Мука – 400 гр.
  • Кефир – 180 мл.
  • Сметана – 120 гр.
  • Масло сливочное – 70 гр.
  • Сода – ½ ч.л.
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Сыр сулугуни – 300 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Масло растительное – для смазывания противня.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом отмерить, согласно пропорции рецепта, все ингредиенты для хачапури.

Хачапури по-мегрельски

Шаг 2. В посуду для замеса теста налить немного подогретый кефир, добавить к нему сметану и насыпать соду с солью и сахаром. Эти ингредиенты перемешать и оставить на 5 минут, чтобы сода вступила в реакцию с кефиром.

Хачапури по-мегрельски

Шаг 3. Растопить сливочное масло, перелить к кефирной массе и еще раз перемешать.

Хачапури по-мегрельски

Шаг 4. Муку просеять на сито, порционно пересыпать в жидкую основу и сначала ложкой, а затем руками замесить тесто.

Хачапури по-мегрельски

Шаг 5. Текстура замешанного теста должна получиться мягкой, жирной и немного липкой. Важно мукой такое тесто не утяжелить.

Хачапури по-мегрельски

Шаг 6. Для начинки измельчить сыр сулугуни на любой терке.

Хачапури по-мегрельски

Шаг 7. Замешанное кефирное тесто раскатать на присыпанной мукой столешнице в большую тонкую лепешку.

Хачапури по-мегрельски

Шаг 8. Две трети натертого сыра равномерно уложить в середину лепешки.

Хачапури по-мегрельски

Шаг 9. Тщательно и плотно скрепить края лепешки и максимально удалить воздух, чтобы не испортил внешний вид хачапури. Лишнее тесто из мест скрепления можно удалить ножом. На 190°С включить духовку.

Хачапури по-мегрельски

Шаг 10. Затем лепешку аккуратно раскатать скалкой. Если при этом образуются пузырьки в начинке, их проколоть, удалить воздух и тщательно тесто скрепить.

Хачапури по-мегрельски

Шаг 11. Противень застелить бумагой и смазать растительным маслом. На него аккуратно переложить большой хачапури и поверхность смазать взбитым яйцом.

Хачапури по-мегрельски

Шаг 12. Равномерно посыпать хачапури остальным натертым сыром и поставить в духовку на 20 минут.

Хачапури по-мегрельски

Шаг 13. Приготовленный хачапури по-мегрельски с тестом на кефире немного остудить и подать к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

Хачапури по-мегрельски

Хачапури по-мегрельски на сковороде

Хачапури по-мегрельски на сковороде готовятся несколько быстрее, но по вкусу не отличаются от испеченных в духовке. Для этого варианта, тесто замешивается на мацони или кефире с добавлением соды, а технология и начинка не отличаются от традиционных. В этом рецепте кефирное тесто дополним творогом, что выпечку сделает более пышной.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 40 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

  • Мука – 600 гр.
  • Кефир 3,2% – 300 мл.
  • Творог 9% – 100 гр.
  • Сода – 1 ч.л.
  • Соль – 1 ч. л.
  • Сыр сулугуни – 600 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Зелень – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В посуду для замеса теста переложить творог, налить к нему кефир и погружным блендером взбить в однородную массу. Затем насыпать соду с солью и просто перемешать.

Хачапури по-мегрельски

Шаг 2. В кефирную массу порционно насыпать просеянную муку и тщательно руками вымесить тесто. Свернуть его в колобок, прикрыть пленкой и на 1 час поставить в холодильник для расстойки. За это время тесто станет удобным для работы с ним.

Хачапури по-мегрельски

Шаг 3. Для начинки сыр сулугуни измельчить на крупной терке. Третью часть отнять для посыпки. К остальному сыру разбить яйцо, добавить мелко нарезанную зелень и перемешать.

Хачапури по-мегрельски

Шаг 4. Через час замешанное кефирно-творожное тесто разделить на 4 равные части и раскатать каждую тонкой лепешкой. На середину каждой лепешки уложить подготовленную начинку.

Хачапури по-мегрельски

Шаг 5. Края лепешек аккуратно и плотно скрепить. Затем лепешки перевернуть швом вниз и ладонью придать плоскую форму.

Хачапури по-мегрельски

Шаг 6. В антипригарной сковороде разогреть растительное масло. Переложить на него сформированное хачапури, обжарить до румяного цвета на одной стороне, перевернуть на другую сторону, посыпать сыром и обжарить уже на небольшом огне под крышкой и до полного расплавления сыра. Таким образом обжарить все лепешки.

Хачапури по-мегрельски

Шаг 7. Приготовленные хачапури по-мегрельски на сковороде переложить на тарелку, смазать растопленным сливочным маслом и до сервировки к столу держать в теплом месте. Приятного аппетита!

Хачапури по-мегрельски

Мегрельские хачапури на мацони

Мегрельские хачапури на мацони, как традиционном бездрожжевом варианте теста, получаются менее пышными и готовятся быстрее. Мацони несколько подобен кефиру, но отличается как способом закваски, так и текстурой, а тесто получается мягким и нежным. В этом рецепте тесто замешиваем на мацони, соде, яйце и растительном масле. Для начинки и намазки берем классический сулугуни.

Время готовки: 1 час 10 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 3.

Ингредиенты:

  • Мука – 500 гр.
  • Мацони – 300 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сода – 1/2 ч.л.
  • Соль – 1/2 ч.л.
  • Масло растительное – 1 ст.л.

Для намазки:

  • Сыр сулугуни – 600 гр.
  • Желток – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В посуду для замеса теста переложите мацони, насыпьте к нему соду с солью, разбейте яйцо и налейте ложку растительного масла. Эти ингредиенты хорошо перемешайте.

Хачапури по-мегрельски

Шаг 2. Насыпьте к этой массе просеянную муку и руками замесите тесто, скатайте в колобок и на полчаса положите в холодильник для расстойки.

Хачапури по-мегрельски

Шаг 3. На крупной терке измельчите сулугуни, отнимите четвертую часть для посыпки, а остальной сыр скатайте в шар.

Хачапури по-мегрельски

Шаг 4. Охлажденное тесто на мацони раскатайте на присыпанной мукой столешнице в тонкую лепешку. На середину лепешки положите сырный шар.

Хачапури по-мегрельски

Шаг 5. Края лепешки соберите вокруг сыра.

Хачапури по-мегрельски

Шаг 6. Затем их плотно скрепите, формируя мешочек, подобный большой хинкали.

Хачапури по-мегрельски

Шаг 7. Ладонью придайте ему более плоскую форму.

Хачапури по-мегрельски

Шаг 8. Затем скалкой аккуратно раскатайте в плоскую лепешку толщиной не менее 1 см.

Хачапури по-мегрельски

Шаг 9. Сформированный хачапури переложите на присыпанный манкой противень. Желтком смажьте поверхность и равномерно посыпьте остальным сулугуни. Включите духовку на 200°С и поставьте в нее хачапури на 25-30 минут.

Хачапури по-мегрельски

Шаг 10. Приготовленный мегрельский хачапури на мацони подайте к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

Хачапури по-мегрельски

Хачапури по-мегрельски с творогом

Хачапури по-мегрельски с творогом будет у вас менее калорийным, более нежным и ароматным вариантом этой выпечки. Творог добавляется в начинку вместе с сыром в пропорции 3:1, а посыпается хачапури только сыром. В этом рецепте берем сыр твердый. Тесто для творожного хачапури замешиваем на молоке и сухих дрожжах.

Время готовки: 1 час 20 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

  • Мука – 500-550 гр.
  • Молоко – 300 мл.
  • Сухие дрожжи – 1 ч.л.
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Соль – 1/2 ч.л.
  • Масло растительное – 1 ст.л.
  • Масло сливочное – 1 ст.л.
  • Творог – 300 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сыр твердый – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом отмерьте, согласно пропорции рецепта, все ингредиенты для хачапури. На крупной терке измельчите твердый сыр.

Хачапури по-мегрельски

Шаг 2. Через густое сито просейте пшеничную муку.

Хачапури по-мегрельски

Шаг 3. В посуду для замеса теста пересыпьте просеянную муку, добавьте к ней соль с сахаром, дрожжи и ложку растительного масла, хорошо все перемешайте.

Хачапури по-мегрельски

Шаг 4. Немного подогрейте молоко, перелейте в мучную массу и руками замесите тесто.

Хачапури по-мегрельски

Шаг 5. Вымешивайте тесто не менее 5-7 минут до гладкой эластичной текстуры. Затем его сверните в колобок, прикройте пленкой и поставьте в тепло на полчаса-час для подъема.

Хачапури по-мегрельски

Шаг 6. За это время тесто вдвое увеличится в объеме. Его обомните.

Хачапури по-мегрельски

Шаг 7. Для начинки творог смешайте с измельченным сыром, яйцом и сливочным маслом. Подошедшее тесто и творожную массу разделите на 4 части и скатайте в колобки.

Хачапури по-мегрельски

Шаг 8. На присыпанной мукой столешнице тесто раскатайте в тонкие лепешки и в середину каждой положите творожную начинку.

Хачапури по-мегрельски

Шаг 9. Края лепешек соберите и плотно скрепите. Затем их переверните на другой бок и руками или скалкой придайте плоскую форму.

Хачапури по-мегрельски

Шаг 10. Духовку включите на 200°С. Противень застелите бумагой для выпечки и переложите на него сформированные хачапури. Посыпьте их натертым твердым сыром и поставьте в духовку на 10 минут.

Хачапури по-мегрельски

Шаг 11. Приготовленные хачапури по-мегрельски с творогом смажьте сливочным маслом и подайте к столу горячими. Приятного аппетита!

Хачапури по-мегрельски

Мегрельские хачапури с творогом

Мегрельские хачапури с творогом в этом рецепте готовим только с творогом и без сыра, что получается не совсем мегрельским вариантом с сырной посыпкой, но может быть у вас вкусным и сытным завтраком, ведь название «хачапури», по сути, означает «хачо» — творог, «пури» — хлеб. В этом рецепте тесто замешиваем на кефире, яйце и соде.

Время готовки: 1 час 20 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 3.

Ингредиенты:

  • Мука – 3 ст.
  • Кефир – 1 ст.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Белок яичный – 1 шт.
  • Сода – ½ ч.л.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Творог – 1.5 ст.
  • Зелень – для декора.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В отдельную посуду разбейте одно куриное яйцо.

Хачапури по-мегрельски

Шаг 2. Налейте к нему стакан немного подогретого кефира, насыпьте соду со щепоткой соли и венчиком хорошо взбейте.

Хачапури по-мегрельски

Шаг 3. Затем насыпьте примерно 3 стакана просеянной муки и замесите тесто, чтобы оно получилось однородным, мягким и не очень «забитым» мукой.

Хачапури по-мегрельски

Шаг 4. Прикройте замешанное тесто пленкой и оставьте на полчаса для расстойки при комнатной температуре.

Хачапури по-мегрельски

Шаг 5. За это время подготовьте начинку. Творог хорошо разомните вилкой, добавьте одно яйцо, мелко нарезанную зелень со щепоткой соли и перемешайте.

Хачапури по-мегрельски

Шаг 6. Замешанное тесто раскатайте в тонкую лепешку и в середину ее поместите творожную начинку.

Хачапури по-мегрельски

Шаг 7. Края лепешки заверните к центру и плотно скрепите. Затем лепешке аккуратно скалкой придайте более плоскую форму и переложите на застеленный бумагой противень. В нескольких местах лепешку наколите вилкой и смажьте белком. Для мегрельского варианта можете посыпать ее тертым сыром.

Хачапури по-мегрельски

Шаг 8. Духовку включите на 200°С. Запеките мегрельский хачапури с творогом в течение 30-40 минут до нужного вам цвета корочки. Приготовленный хачапури посыпьте свежей зеленью и можете сервировать к завтраку. Приятного аппетита!

Хачапури по-мегрельски

Хачапури по-мегрельски на дрожжевом тесте

Хачапури по-мегрельски на дрожжевом тесте будет у вас восхитительно вкусной сырной лепешкой, в которой сочетаются нежное дрожжевое тесто с расплавленным сыром сулугуни. Этот сыр можно заменить любым доступным рассольным. В этом рецепте дрожжевое тесто замешиваем безопарным способом на муке, молоке, яйцах, сливочном масле и сухих дрожжах. Для начинки берем сыр сулугуни с брынзой.

Время готовки: 1 час 20 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 5.

Ингредиенты:

  • Мука – 550 гр.
  • Молоко – 400 мл.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сухие дрожжи – 5 гр.
  • Сливочное масло – 120 гр.
  • Растительное масло – 10 мл.
  • Сахар – 10 гр.
  • Соль – 10 гр.
  • Сыр сулугуни – 600 гр.
  • Брынза – 170 гр.
  • Сметана 15% – 10 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все ингредиенты для хачапури отмерить, согласно пропорции рецепта.

Хачапури по-мегрельски

Шаг 2. В посуду для замеса теста просеять пшеничную муку, насыпать сахар с солью и дрожжи, добавить 20 гр. размягченного сливочного масла с растительным и налить молоко комнатной температуры.

Хачапури по-мегрельски

Шаг 3. Замесить тесто сначала ложкой, а затем хорошо вымесить на присыпанной мукой столешнице до гладкой однородной текстуры. Тесто свернуть в шар, прикрыть салфеткой и поставить в теплое место на 40 минут для подъема.

Хачапури по-мегрельски

Шаг 4. За это время измельчить на крупной терке два вида сыра и примерно 70 гр. оставить для посыпки. Остальной сыр хорошо перемешать с одним яйцом и 20 гр. сливочного масла.

Хачапури по-мегрельски

Шаг 5. Подошедшее тесто немного обмять, разделить на 5 одинаковых кусков и скатать их в колобки.

Хачапури по-мегрельски

Шаг 6. На присыпанной мукой любой рабочей поверхности тесто раскатать круглыми лепешками толщиной не более 5 мм и наколоть их зубочисткой или вилкой. На середину каждой лепешки положить сырную начинку.

Хачапури по-мегрельски

Шаг 7. Края лепешек плотно скрепить в форме мешочков.

Хачапури по-мегрельски

Шаг 8. Затем лепешки перевернуть и немного раскатать для придания им плоской и круглой формы.

Хачапури по-мегрельски

Шаг 9. В пиале смешать оставленный натертый сыр со вторым яйцом, оставшимся сливочным маслом и сметаной.

Хачапури по-мегрельски

Шаг 10. Сформированные хачапури переложить на застеленный бумагой противень. Духовку включить на 200°С. На хачапури равномерно нанести приготовленную сырную намазку и поставить их в духовку на 10-15 минут.

Хачапури по-мегрельски

Шаг 11. Приготовленные хачапури по-мегрельски на дрожжевом тесте подать к столу в горячем виде, чтобы расплавленный сыр не успел застыть. Приятного аппетита!

Хачапури по-мегрельски

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