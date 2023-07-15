Хачапури

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Хачапури – это традиционное угощение грузинской кухни, которое можно подавать самостоятельно или в качестве дополнения к горячим обеденным блюдам. Аппетитный продукт можно приготовить разными способами. Лучшие варианты мы собрали для вас в проверенной кулинарной подборке из десяти рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями.

Классическое хачапури по-аджарски

Классическое хачапури по-аджарски – это яркое и невероятно вкусное блюдо традиционной грузинской кухни. Приготовить такое угощение в домашних условиях сможет каждый. Используйте для этого проверенный пошаговый рецепт из нашей кулинарной подборки.

Хачапури

Ингредиенты –+4 порц.

  • Мука 400 гр.
  • Молоко коровье 130 мл.
  • Вода 130 мл.
  • Сухие дрожжи 7 гр.
  • Соль 1 ч.л.
  • Сахар-песок 2 ч.л.
  • Масло растительное 2 ст.л.
  • Яйцо куриное 1 шт.
  • Для начинки:
  • Сыр Сулугуни 250 гр.
  • Сыр Адыгейский 250 гр.
  • Масло сливочное 100 гр.
  • Яйцо куриное 4 шт.

Шаги 75 мин.

  1. Хачапури

    Хачапури по-классическому рецепту готовятся очень просто. В глубокой миске соединяем молоко с водой, нагреваем и вымешиваем здесь дрожжи с сахаром. Оставляем на 10 минут.

  2. Хачапури

    Вливаем сюда растительное масло, добавляем соль и куриное яйцо. Перемешиваем.

  3. Хачапури

    Просеиваем сюда муку. Начинаем вымешивать.

  4. Хачапури

    Замешиваем однородное тесто и оставляем его в тепле на 30 минут.

  5. Хачапури

    Приготовим начинку. Натираем на терке два вида сыра и кладем в глубокую миску.

  6. Хачапури

    Дополняем сыр растопленным сливочным маслом. Солим (при необходимости). Тщательно вымешиваем.

  7. Хачапури

    Делим готовое тесто на четыре равные части. Раскатываем их в тонкие овалы.

  8. Хачапури

    По краям овалов кладем немного сырной массы.

  9. Хачапури

    Закрываем краями теста начинку и аккуратно сворачиваем к центру.

  10. Хачапури

    Формируем аккуратные лодочки. Наполняем их сырной массой.

  11. Хачапури

    Перекладываем заготовки на противень с пергаментом. Выпекаем около 15-25 минут при температуре 200 градусов.

  12. Хачапури

    В каждую лодочку аккуратно разбиваем куриное яйцо. Выпекаем еще 2-4 минуты.

  13. Хачапури

    Классические хачапури по-аджарски готовы. Подавайте к столу и угощайтесь!

Хачапури по-имеретински

Хачапури по-имеретински отличается нежным вкусом и аппетитным видом. Такое угощение никого не оставит равнодушным, а приготовить его в домашних условиях совсем не сложно. Для исполнения кулинарной идеи воспользуйтесь проверенным пошаговым рецептом из нашей подборки.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Мука – 600-700 гр.
  • Кефир – 500 мл.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Сода – 2/3 ч.л.
  • Масло растительное – 2 ст.л.

Для начинки:

  • Сыр сулугуни – 800 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Масло сливочное – 60 гр. + для смазывания.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вливаем кефир в глубокую миску. Добавляем к нему соду и размешиваем.

Хачапури

Шаг 2. Добавляем сюда соль, сахар и растительное масло. Перемешиваем.

Хачапури

Шаг 3. Просеиваем сюда муку и начинаем вымешивать.

Хачапури

Шаг 4. Замешиваем тесто и формируем из него аккуратный эластичный ком.

Хачапури

Шаг 5. Для начинки соединяем тертый сыр, куриные яйца и размягченное сливочное масло.

Хачапури

Шаг 6. Тщательно вымешиваем заготовку до однородности.

Хачапури

Шаг 7. Делим тесто на 6-8 равных частей. Каждую раскатываем в тонкий круг. В центр кладем немного начинки.

Хачапури

Шаг 8. Закрываем начинку тестом. Хорошо соединяем по краям.

Хачапури

Шаг 9. Аккуратно раскатываем заготовку и формируем плоскую лепешку с начинкой.

Хачапури

Шаг 10. В раскаленную сковороду кладем лепешку. Жарим ее до румянца с обеих сторон.

Хачапури

Шаг 11. Каждую заготовку обмазываем сливочным маслом и складываем друг на друга.

Хачапури

Шаг 12. Хачапури по-имеретински готовы. Угощайтесь!

Хачапури

Хачапури по-мегрельски

Хачапури по-мегрельски – невероятно вкусное и аппетитное угощение, перед которым будет трудно устоять. Готовый продукт ярко разнообразит ваш домашний или праздничный стол. Для приготовления берите на заметку проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Мука – 350 гр.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Молоко – 100 мл.
  • Вода – 100 мл.
  • Сахар – 0,5 ч.л.
  • Дрожжи сухие/живые – 10 гр./25 гр.
  • Яйцо – 1 шт.

Для начинки:

  • Сыр сулугуни – 150 гр.
  • Сыр имеретинский – 250 гр.
  • Желток яичный – для обмазывания.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты.

Шаг 2. В глубокой миске соединяем теплое молоко и теплую воду.

Хачапури

Шаг 3. Добавляем сюда сахар и сухие дрожжи, перемешиваем.

Хачапури

Шаг 4. Хорошенько вымешиваем до растворения дрожжей.

Хачапури

Шаг 5. Отдельно соединяем просеянную муку и соль. Перемешиваем.

Хачапури

Шаг 6. Куриное яйцо разбиваем в дрожжевую смесь, вымешиваем.

Хачапури

Шаг 7. Сюда же просеиваем муку. Замешиваем эластичное тесто и оставляем на 1 час в теплом месте.

Хачапури

Шаг 8. Готовое тесто разминаем руками и делим на две равные части.

Хачапури

Шаг 9. Каждую часть раскатываем в тонкий круглый пласт.

Хачапури

Шаг 10. Натираем на крупной терке 250 грамм имеретинского сыра и 50 грамм сулугуни и соединяем их.

Хачапури

Шаг 11. На каждый пласт выкладываем начинку из сыра. Защипываем по краям.

Хачапури

Шаг 12. Формируем аккуратные лепешки с начинкой.

Хачапури

Шаг 13. По центру каждой лепешки делаем небольшое отверстие.

Хачапури

Шаг 14. Перекладываем заготовки на противень с пергаментом. Обмазываем взбитым яичным желтком.

Хачапури

Шаг 15. Посыпаем поверхность заготовок небольшим количеством оставшегося сыра сулугуни. Выпекаем 8 минут при температуре 200 градусов, затем выпекаем еще пару минут при температуре 210 градусов.

Хачапури

Шаг 16. Хачапури по-мегрельски готовы. Подавайте к столу и угощайтесь!

Хачапури

Хачапури с сыром на сковороде

Хачапури с сыром на сковороде – это быстрый и простой вариант приготовления аппетитного грузинского угощения. Готовые хачапури можно подавать как дополнение к сытным горячим блюдам: мясу или супам. Для исполнения идеи берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фото.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Мука – 130 гр.
  • Молоко – 200 мл.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сахар – 0,5 ч.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Разрыхлитель – 0,5 ч.л.
  • Сыр сулугуни – 250 гр.
  • Масло сливочное – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Соединяем куриное яйцо, соль, сахар, молоко, разрыхлитель и просеянную муку. Вымешиваем до однородности.

Хачапури

Шаг 2. Добавляем в тесто тертый сулугуни. Перемешиваем.

Хачапури

Шаг 3. Разогреваем сковороду и обмазываем ее сливочным маслом. Вливаем сюда тесто.

Хачапури

Шаг 4. Закрываем крышкой и готовим на небольшом огне около 7-8 минут.

Хачапури

Шаг 5. Переворачиваем лепешку на другую сторону. Жарим еще 2-3 минуты до румянца.

Хачапури

Шаг 6. Достаем лепешку из сковороды и обмазываем ее кусочком сливочного масла.

Хачапури

Шаг 7. Хачапури с сыром на сковороде готовы. Подавайте к столу и скорее пробуйте!

Хачапури

Ленивые хачапури с сыром в духовке

Ленивые хачапури с сыром в духовке отлично разнообразят ваше домашнее меню, а также порадуют простым кулинарным процессом. Для несложного приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Порадуйте себя и близких аппетитным угощением грузинской кухни!

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Мука – 7 ст.л.
  • Сыр/брынза – 200 гр.
  • Творог – 200 гр.
  • Яйцо – 4 шт.
  • Сметана – 150 гр.
  • Масло сливочное – 1 ст.л.
  • Зелень – 1 пучок.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимое количество творога и тщательно разминаем его вилкой.

Хачапури

Шаг 2. В творог разбиваем куриные яйца.

Хачапури

Шаг 3. Натираем на крупной терке сыр и также отправляем его к творогу.

Хачапури

Шаг 4. Добавляем измельченную зелень и сметану.

Хачапури

Шаг 5. Всыпаем просеянную муку и немного соли. Вымешиваем заготовку до однородности.

Хачапури

Шаг 6. Обмазываем форму для выпекания сливочным маслом. Выкладываем сюда тесто и выпекаем около 20-25 минут при температуре 200 градусов.

Шаг 7. Ленивые хачапури с сыром в духовке готовы. Подавайте к столу и скорее пробуйте!

Хачапури

Грузинские хачапури «Лодочка с яйцом»

Грузинские хачапури «Лодочка с яйцом» – это очень аппетитное и вкусное блюдо традиционной грузинской кухни. Приготовить такое угощение в домашних условиях сможет любой желающий. Используйте для этого проверенный пошаговый рецепт из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Мука – 350 гр.
  • Масло растительное – 1 ст.л.
  • Вода – 200 мл.
  • Дрожжи сухие/свежие – 5 гр./15 гр.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Сахар – 0,5 ч.л.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Сыр сулугуни – 400 гр.
  • Масло сливочное – 20 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В теплой воде растворяем сухие дрожжи, соль и сахар. Вымешиваем и оставляем на 5-10 минут.

Хачапури

Шаг 2. Просеиваем в эту массу муку. Добавляем растительное масло и вымешиваем.

Хачапури

Шаг 3. Начинаем вымешивать заготовку руками.

Хачапури

Шаг 4. Формируем аккуратный плотный ком. Прикрываем его пленкой и убираем в теплое место на 45-50 минут.

Хачапури

Шаг 5. Готовое тесто делим на две части.

Хачапури

Шаг 6. Для начинки натираем на крупной терке сыр, перемешиваем его с одним яичным белком, 50 мл воды или молока и 1 ст.л. муки.

Хачапури

Шаг 7. Раскатываем тесто в аккуратные овальные лепешки. По краям кладем немного начинки. Закручиваем ее в тесто и формируем аккуратные лодочки.

Хачапури

Шаг 8. Заготовки выкладываем на противень с пергаментом.

Хачапури

Шаг 9. Внутрь лодочек кладем начинку. Бортики обмазываем взбитым желтком.

Хачапури

Шаг 10.  Выпекаем при температуре 180 градусов около 10-15 минут.

Хачапури

Шаг 11. В готовых лодочках делаем небольшое углубление по центру. Разбиваем сюда по куриному яйцу. Также кладем кусочки сливочного масла.

Хачапури

Шаг 12. Грузинские хачапури «Лодочка с яйцом» готовы. Угощайтесь!

Хачапури

Хачапури с сыром и творогом

Хачапури с сыром и творогом отличается запоминающимся вкусом и аппетитным видом. Такое угощение никого не оставит равнодушным, а приготовить его в домашних условиях совсем не сложно. Для исполнения воспользуйтесь проверенным пошаговым рецептом из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 5

Ингредиенты:

  • Мука – 80 гр.
  • Сыр твердый – 150 гр.
  • Творог – 500 гр.
  • Укроп – 1 пучок.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Яйцо – 5 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выкладываем в миску творог. Соединяем его с яйцами и солью. Хорошенько вымешиваем вилкой.

Хачапури

Шаг 2. Сюда же отправляем измельченную зелень, тертый сыр и муку. Снова перемешиваем.

Хачапури

Шаг 3. Заготовленное тесто делим на пять равных частей.

Хачапури

Шаг 4. Разогреваем сковороду. Выкладываем сюда одну часть теста и распределяем ее по диаметру сковороды.

Хачапури

Шаг 5. Обжариваем до румянца с обеих сторон.

Хачапури

Шаг 6. Таким образом обжариваем все части теста.

Хачапури

Шаг 7. Хачапури с сыром и творогом готовы. Подавайте к столу и угощайтесь!

Хачапури

Хачапури из слоеного теста в духовке

Хачапури из слоеного теста в духовке – это простой и вкусный вариант приготовления угощения грузинской кухни. Рекомендуем воспользоваться проверенным пошаговым рецептом, чтобы ваш кулинарный процесс прошел быстро и комфортно. Порадуйте себя и своих близких!

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Тесто слоеное – 1 пачка.
  • Сыр твердый – 300 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Укроп – 1 пучок.
  • Масло растительное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты из списка.

Шаг 2. Противень обмазываем растительным маслом.

Хачапури

Шаг 3. Размораживаем слоеное тесто, делим его на две части, раскатываем и выкладываем на противень.

Хачапури

Шаг 4. Натираем твердый сыр на мелкой терке.

Хачапури

Шаг 5. На половину каждого куска теста кладем сыр. Посыпаем измельченным укропом. Закрываем начинку второй половиной теста, плотно соединяем по краям.

Хачапури

Шаг 6. Поверхность заготовок обмазываем взбитым яйцом. Выпекаем 30 минут при температуре 200 градусов.

Хачапури

Шаг 7. Хачапури из слоеного теста в духовке готовы. Подавайте к столу и пробуйте!

Хачапури

Хачапури на кефире на сковороде

Хачапури на кефире, на сковороде порадует нежным вкусом и быстрым кулинарным процессом. Такое угощение никого не оставит равнодушным, а приготовить его в домашних условиях сможет каждый. Для этого воспользуйтесь проверенным пошаговым рецептом из нашей подборки.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 5

Ингредиенты:

  • Мука – 2 ст.
  • Кефир – 120 мл.
  • Сметана – 120 гр.
  • Масло сливочное – 80 гр.
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Сода – 0,5 ч.л.

Для начинки:

  • Творог 5% – 200 гр.
  • Сыр твердый – 200 гр.
  • Сметана – 3 ст.л.
  • Укроп – 1 пучок.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокой миске соединяем кефир, сметану, растопленное и остывшее сливочное масло, соль и сахар. Хорошенько перемешиваем.

Хачапури

Шаг 2. Просеиваем в смесь муку с содой.

Шаг 3. Замешиваем эластичное тесто и даем ему отдохнуть около 15-20 минут.

Хачапури

Шаг 4. Творог для начинки хорошенько перетираем через сито.

Шаг 5. К творогу отправляем тертый на крупной терке сыр и сметану.

Хачапури

Шаг 6. Дополняем продукты измельченным укропом, солью и перцем.

Шаг 7. Вымешиваем массу для начинки.

Хачапури

Шаг 8. Подготовленное тесто делим на четыре части.

Хачапури

Шаг 9. Каждую часть раскатываем в тонкий пласт.

Хачапури

Шаг 10. В центр каждого пласта кладем немного начинки.

Хачапури

Шаг 11. Закрываем начинку краями теста.

Хачапури

Шаг 12. Аккуратно раскатываем каждую заготовку в лепешку.

Хачапури

Шаг 13. Разогреваем сковороду и жарим на ней лепешки под крышкой до яркого румянца с каждой стороны.

Хачапури

Шаг 14. Хачапури на кефире на сковороде готовы. Подавайте к столу, обмазав сливочным маслом.

Хачапури

Хачапури из дрожжевого теста в духовке

Хачапури из дрожжевого теста в духовке – это аппетитное угощение для вашего домашнего стола. Такая выпечка никого не оставит равнодушным, порадует вас своим насыщенным вкусом и питательными свойствами. Для приготовления берите на заметку проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Мука – 0,5 кг.
  • Дрожжи быстродействующие – 0,5 пачки.
  • Молоко – 300 мл.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Масло сливочное – 2 ст.л. + 30 гр.
  • Сыр твердый – 500 гр.
  • Яйцо – 7 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Просеиваем муку в глубокую миску.

Хачапури

Шаг 2. Добавляем в муку сухие дрожжи.

Шаг 3. Сюда же отправляем соль и сахар.

Хачапури

Шаг 4. Вливаем растопленное сливочное масло – одну столовую ложку.

Шаг 5. Дальше вливаем теплое молоко.

Хачапури

Шаг 6. Начинаем перемешивать.

Шаг 7. Вымешиваем массу до однородности.

Хачапури

Шаг 8. Перекладываем заготовку на рабочую поверхность. Вымешиваем ее руками около 7-10 минут.

Шаг 9. Закрываем тесто пищевой пленкой и оставляем в теплом месте на 1 час.

Хачапури

Шаг 10. Подготовим продукты для начинки.

Шаг 11. Для начинки натираем на крупной терке сыр, вымешиваем его с ложкой растопленного сливочного масла и куриным яйцом. При необходимости, солим.

Хачапури

Шаг 12. Спустя час тесто подойдет и будет полностью готово.

Шаг 13. Разминаем тесто руками и делим его на шесть равных частей.

Хачапури

Шаг 14. Раскатываем каждую часть в тонкий овал. Аккуратно скручиваем по краям и формируем лодочки.

Шаг 15. Кладем заготовки на противень с пергаментом. Наполняем их начинкой. Выпекаем около 30 минут при температуре 180 градусов. В каждую лодочку разбиваем по яйцу и выпекаем еще минуту.

Хачапури

Шаг 16. Хачапури из дрожжевого теста в духовке готовы. Подавайте к столу, дополнив кусочками сливочного масла!

Хачапури

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