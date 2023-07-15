Хачапури – это традиционное угощение грузинской кухни, которое можно подавать самостоятельно или в качестве дополнения к горячим обеденным блюдам. Аппетитный продукт можно приготовить разными способами. Лучшие варианты мы собрали для вас в проверенной кулинарной подборке из десяти рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями.

Классическое хачапури по-аджарски

Классическое хачапури по-аджарски – это яркое и невероятно вкусное блюдо традиционной грузинской кухни. Приготовить такое угощение в домашних условиях сможет каждый. Используйте для этого проверенный пошаговый рецепт из нашей кулинарной подборки.

Ингредиенты –+4 порц.

Мука 400 гр.

Молоко коровье 130 мл.

Вода 130 мл.

Сухие дрожжи 7 гр.

Соль 1 ч.л.

Сахар-песок 2 ч.л.

Масло растительное 2 ст.л.

Яйцо куриное 1 шт.

Для начинки:

Сыр Сулугуни 250 гр.

Сыр Адыгейский 250 гр.

Масло сливочное 100 гр.

Яйцо куриное 4 шт.

Шаги 75 мин.

Хачапури по-классическому рецепту готовятся очень просто. В глубокой миске соединяем молоко с водой, нагреваем и вымешиваем здесь дрожжи с сахаром. Оставляем на 10 минут. Вливаем сюда растительное масло, добавляем соль и куриное яйцо. Перемешиваем. Просеиваем сюда муку. Начинаем вымешивать. Замешиваем однородное тесто и оставляем его в тепле на 30 минут. Приготовим начинку. Натираем на терке два вида сыра и кладем в глубокую миску. Дополняем сыр растопленным сливочным маслом. Солим (при необходимости). Тщательно вымешиваем. Делим готовое тесто на четыре равные части. Раскатываем их в тонкие овалы. По краям овалов кладем немного сырной массы. Закрываем краями теста начинку и аккуратно сворачиваем к центру. Формируем аккуратные лодочки. Наполняем их сырной массой. Перекладываем заготовки на противень с пергаментом. Выпекаем около 15-25 минут при температуре 200 градусов. В каждую лодочку аккуратно разбиваем куриное яйцо. Выпекаем еще 2-4 минуты. Классические хачапури по-аджарски готовы. Подавайте к столу и угощайтесь!

Хачапури по-имеретински

Хачапури по-имеретински отличается нежным вкусом и аппетитным видом. Такое угощение никого не оставит равнодушным, а приготовить его в домашних условиях совсем не сложно. Для исполнения кулинарной идеи воспользуйтесь проверенным пошаговым рецептом из нашей подборки.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Мука – 600-700 гр.

Кефир – 500 мл.

Соль – 1 ч.л.

Сахар – 1 ч.л.

Сода – 2/3 ч.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Для начинки:

Сыр сулугуни – 800 гр.

Яйцо – 2 шт.

Масло сливочное – 60 гр. + для смазывания.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вливаем кефир в глубокую миску. Добавляем к нему соду и размешиваем.

Шаг 2. Добавляем сюда соль, сахар и растительное масло. Перемешиваем.

Шаг 3. Просеиваем сюда муку и начинаем вымешивать.

Шаг 4. Замешиваем тесто и формируем из него аккуратный эластичный ком.

Шаг 5. Для начинки соединяем тертый сыр, куриные яйца и размягченное сливочное масло.

Шаг 6. Тщательно вымешиваем заготовку до однородности.

Шаг 7. Делим тесто на 6-8 равных частей. Каждую раскатываем в тонкий круг. В центр кладем немного начинки.

Шаг 8. Закрываем начинку тестом. Хорошо соединяем по краям.

Шаг 9. Аккуратно раскатываем заготовку и формируем плоскую лепешку с начинкой.

Шаг 10. В раскаленную сковороду кладем лепешку. Жарим ее до румянца с обеих сторон.

Шаг 11. Каждую заготовку обмазываем сливочным маслом и складываем друг на друга.

Шаг 12. Хачапури по-имеретински готовы. Угощайтесь!

Хачапури по-мегрельски

Хачапури по-мегрельски – невероятно вкусное и аппетитное угощение, перед которым будет трудно устоять. Готовый продукт ярко разнообразит ваш домашний или праздничный стол. Для приготовления берите на заметку проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука – 350 гр.

Соль – 0,5 ч.л.

Молоко – 100 мл.

Вода – 100 мл.

Сахар – 0,5 ч.л.

Дрожжи сухие/живые – 10 гр./25 гр.

Яйцо – 1 шт.

Для начинки:

Сыр сулугуни – 150 гр.

Сыр имеретинский – 250 гр.

Желток яичный – для обмазывания.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты.

Шаг 2. В глубокой миске соединяем теплое молоко и теплую воду.

Шаг 3. Добавляем сюда сахар и сухие дрожжи, перемешиваем.

Шаг 4. Хорошенько вымешиваем до растворения дрожжей.

Шаг 5. Отдельно соединяем просеянную муку и соль. Перемешиваем.

Шаг 6. Куриное яйцо разбиваем в дрожжевую смесь, вымешиваем.

Шаг 7. Сюда же просеиваем муку. Замешиваем эластичное тесто и оставляем на 1 час в теплом месте.

Шаг 8. Готовое тесто разминаем руками и делим на две равные части.

Шаг 9. Каждую часть раскатываем в тонкий круглый пласт.

Шаг 10. Натираем на крупной терке 250 грамм имеретинского сыра и 50 грамм сулугуни и соединяем их.

Шаг 11. На каждый пласт выкладываем начинку из сыра. Защипываем по краям.

Шаг 12. Формируем аккуратные лепешки с начинкой.

Шаг 13. По центру каждой лепешки делаем небольшое отверстие.

Шаг 14. Перекладываем заготовки на противень с пергаментом. Обмазываем взбитым яичным желтком.

Шаг 15. Посыпаем поверхность заготовок небольшим количеством оставшегося сыра сулугуни. Выпекаем 8 минут при температуре 200 градусов, затем выпекаем еще пару минут при температуре 210 градусов.

Шаг 16. Хачапури по-мегрельски готовы. Подавайте к столу и угощайтесь!

Хачапури с сыром на сковороде

Хачапури с сыром на сковороде – это быстрый и простой вариант приготовления аппетитного грузинского угощения. Готовые хачапури можно подавать как дополнение к сытным горячим блюдам: мясу или супам. Для исполнения идеи берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фото.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Мука – 130 гр.

Молоко – 200 мл.

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 0,5 ч.л.

Соль – по вкусу.

Разрыхлитель – 0,5 ч.л.

Сыр сулугуни – 250 гр.

Масло сливочное – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Соединяем куриное яйцо, соль, сахар, молоко, разрыхлитель и просеянную муку. Вымешиваем до однородности.

Шаг 2. Добавляем в тесто тертый сулугуни. Перемешиваем.

Шаг 3. Разогреваем сковороду и обмазываем ее сливочным маслом. Вливаем сюда тесто.

Шаг 4. Закрываем крышкой и готовим на небольшом огне около 7-8 минут.

Шаг 5. Переворачиваем лепешку на другую сторону. Жарим еще 2-3 минуты до румянца.

Шаг 6. Достаем лепешку из сковороды и обмазываем ее кусочком сливочного масла.

Шаг 7. Хачапури с сыром на сковороде готовы. Подавайте к столу и скорее пробуйте!

Ленивые хачапури с сыром в духовке

Ленивые хачапури с сыром в духовке отлично разнообразят ваше домашнее меню, а также порадуют простым кулинарным процессом. Для несложного приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Порадуйте себя и близких аппетитным угощением грузинской кухни!

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Мука – 7 ст.л.

Сыр/брынза – 200 гр.

Творог – 200 гр.

Яйцо – 4 шт.

Сметана – 150 гр.

Масло сливочное – 1 ст.л.

Зелень – 1 пучок.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимое количество творога и тщательно разминаем его вилкой.

Шаг 2. В творог разбиваем куриные яйца.

Шаг 3. Натираем на крупной терке сыр и также отправляем его к творогу.

Шаг 4. Добавляем измельченную зелень и сметану.

Шаг 5. Всыпаем просеянную муку и немного соли. Вымешиваем заготовку до однородности.

Шаг 6. Обмазываем форму для выпекания сливочным маслом. Выкладываем сюда тесто и выпекаем около 20-25 минут при температуре 200 градусов.

Шаг 7. Ленивые хачапури с сыром в духовке готовы. Подавайте к столу и скорее пробуйте!

Грузинские хачапури «Лодочка с яйцом»

Грузинские хачапури «Лодочка с яйцом» – это очень аппетитное и вкусное блюдо традиционной грузинской кухни. Приготовить такое угощение в домашних условиях сможет любой желающий. Используйте для этого проверенный пошаговый рецепт из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Мука – 350 гр.

Масло растительное – 1 ст.л.

Вода – 200 мл.

Дрожжи сухие/свежие – 5 гр./15 гр.

Соль – 0,5 ч.л.

Сахар – 0,5 ч.л.

Яйцо – 3 шт.

Сыр сулугуни – 400 гр.

Масло сливочное – 20 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В теплой воде растворяем сухие дрожжи, соль и сахар. Вымешиваем и оставляем на 5-10 минут.

Шаг 2. Просеиваем в эту массу муку. Добавляем растительное масло и вымешиваем.

Шаг 3. Начинаем вымешивать заготовку руками.

Шаг 4. Формируем аккуратный плотный ком. Прикрываем его пленкой и убираем в теплое место на 45-50 минут.

Шаг 5. Готовое тесто делим на две части.

Шаг 6. Для начинки натираем на крупной терке сыр, перемешиваем его с одним яичным белком, 50 мл воды или молока и 1 ст.л. муки.

Шаг 7. Раскатываем тесто в аккуратные овальные лепешки. По краям кладем немного начинки. Закручиваем ее в тесто и формируем аккуратные лодочки.

Шаг 8. Заготовки выкладываем на противень с пергаментом.

Шаг 9. Внутрь лодочек кладем начинку. Бортики обмазываем взбитым желтком.

Шаг 10. Выпекаем при температуре 180 градусов около 10-15 минут.

Шаг 11. В готовых лодочках делаем небольшое углубление по центру. Разбиваем сюда по куриному яйцу. Также кладем кусочки сливочного масла.

Шаг 12. Грузинские хачапури «Лодочка с яйцом» готовы. Угощайтесь!

Хачапури с сыром и творогом

Хачапури с сыром и творогом отличается запоминающимся вкусом и аппетитным видом. Такое угощение никого не оставит равнодушным, а приготовить его в домашних условиях совсем не сложно. Для исполнения воспользуйтесь проверенным пошаговым рецептом из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 5

Ингредиенты:

Мука – 80 гр.

Сыр твердый – 150 гр.

Творог – 500 гр.

Укроп – 1 пучок.

Соль – 1 щепотка.

Яйцо – 5 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выкладываем в миску творог. Соединяем его с яйцами и солью. Хорошенько вымешиваем вилкой.

Шаг 2. Сюда же отправляем измельченную зелень, тертый сыр и муку. Снова перемешиваем.

Шаг 3. Заготовленное тесто делим на пять равных частей.

Шаг 4. Разогреваем сковороду. Выкладываем сюда одну часть теста и распределяем ее по диаметру сковороды.

Шаг 5. Обжариваем до румянца с обеих сторон.

Шаг 6. Таким образом обжариваем все части теста.

Шаг 7. Хачапури с сыром и творогом готовы. Подавайте к столу и угощайтесь!

Хачапури из слоеного теста в духовке

Хачапури из слоеного теста в духовке – это простой и вкусный вариант приготовления угощения грузинской кухни. Рекомендуем воспользоваться проверенным пошаговым рецептом, чтобы ваш кулинарный процесс прошел быстро и комфортно. Порадуйте себя и своих близких!

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Тесто слоеное – 1 пачка.

Сыр твердый – 300 гр.

Яйцо – 1 шт.

Укроп – 1 пучок.

Масло растительное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты из списка.

Шаг 2. Противень обмазываем растительным маслом.

Шаг 3. Размораживаем слоеное тесто, делим его на две части, раскатываем и выкладываем на противень.

Шаг 4. Натираем твердый сыр на мелкой терке.

Шаг 5. На половину каждого куска теста кладем сыр. Посыпаем измельченным укропом. Закрываем начинку второй половиной теста, плотно соединяем по краям.

Шаг 6. Поверхность заготовок обмазываем взбитым яйцом. Выпекаем 30 минут при температуре 200 градусов.

Шаг 7. Хачапури из слоеного теста в духовке готовы. Подавайте к столу и пробуйте!

Хачапури на кефире на сковороде

Хачапури на кефире, на сковороде порадует нежным вкусом и быстрым кулинарным процессом. Такое угощение никого не оставит равнодушным, а приготовить его в домашних условиях сможет каждый. Для этого воспользуйтесь проверенным пошаговым рецептом из нашей подборки.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 5

Ингредиенты:

Мука – 2 ст.

Кефир – 120 мл.

Сметана – 120 гр.

Масло сливочное – 80 гр.

Сахар – 1 ч.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Сода – 0,5 ч.л.

Для начинки:

Творог 5% – 200 гр.

Сыр твердый – 200 гр.

Сметана – 3 ст.л.

Укроп – 1 пучок.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокой миске соединяем кефир, сметану, растопленное и остывшее сливочное масло, соль и сахар. Хорошенько перемешиваем.

Шаг 2. Просеиваем в смесь муку с содой.

Шаг 3. Замешиваем эластичное тесто и даем ему отдохнуть около 15-20 минут.

Шаг 4. Творог для начинки хорошенько перетираем через сито.

Шаг 5. К творогу отправляем тертый на крупной терке сыр и сметану.

Шаг 6. Дополняем продукты измельченным укропом, солью и перцем.

Шаг 7. Вымешиваем массу для начинки.

Шаг 8. Подготовленное тесто делим на четыре части.

Шаг 9. Каждую часть раскатываем в тонкий пласт.

Шаг 10. В центр каждого пласта кладем немного начинки.

Шаг 11. Закрываем начинку краями теста.

Шаг 12. Аккуратно раскатываем каждую заготовку в лепешку.

Шаг 13. Разогреваем сковороду и жарим на ней лепешки под крышкой до яркого румянца с каждой стороны.

Шаг 14. Хачапури на кефире на сковороде готовы. Подавайте к столу, обмазав сливочным маслом.

Хачапури из дрожжевого теста в духовке

Хачапури из дрожжевого теста в духовке – это аппетитное угощение для вашего домашнего стола. Такая выпечка никого не оставит равнодушным, порадует вас своим насыщенным вкусом и питательными свойствами. Для приготовления берите на заметку проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Мука – 0,5 кг.

Дрожжи быстродействующие – 0,5 пачки.

Молоко – 300 мл.

Соль – 1 щепотка.

Сахар – 1 ст.л.

Масло сливочное – 2 ст.л. + 30 гр.

Сыр твердый – 500 гр.

Яйцо – 7 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Просеиваем муку в глубокую миску.

Шаг 2. Добавляем в муку сухие дрожжи.

Шаг 3. Сюда же отправляем соль и сахар.

Шаг 4. Вливаем растопленное сливочное масло – одну столовую ложку.

Шаг 5. Дальше вливаем теплое молоко.

Шаг 6. Начинаем перемешивать.

Шаг 7. Вымешиваем массу до однородности.

Шаг 8. Перекладываем заготовку на рабочую поверхность. Вымешиваем ее руками около 7-10 минут.

Шаг 9. Закрываем тесто пищевой пленкой и оставляем в теплом месте на 1 час.

Шаг 10. Подготовим продукты для начинки.

Шаг 11. Для начинки натираем на крупной терке сыр, вымешиваем его с ложкой растопленного сливочного масла и куриным яйцом. При необходимости, солим.

Шаг 12. Спустя час тесто подойдет и будет полностью готово.

Шаг 13. Разминаем тесто руками и делим его на шесть равных частей.

Шаг 14. Раскатываем каждую часть в тонкий овал. Аккуратно скручиваем по краям и формируем лодочки.

Шаг 15. Кладем заготовки на противень с пергаментом. Наполняем их начинкой. Выпекаем около 30 минут при температуре 180 градусов. В каждую лодочку разбиваем по яйцу и выпекаем еще минуту.

Шаг 16. Хачапури из дрожжевого теста в духовке готовы. Подавайте к столу, дополнив кусочками сливочного масла!