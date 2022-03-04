Ханский дворец в Бахчисарае восстановят в историческом виде — Аксенов

Глава РК Сергей Аксенов заявил, что Ханский дворец в Бахчисарае будет восстановлен в своем историческом виде, который был при строительстве.

В Бахчисарае снова открыли для посетителей Ханский дворец «Ханский дворец – это не только жемчужина Крыма, но еще и уникальный и единственный в своем роде памятник с точки зрения традиций и культуры крымско-татарского народа. В результате реставрационных работ планируется восстановить дворец в историческом виде, который был при его строительстве», — отметил Аксёнов.

Глава РК также напомнил, что в регионе находится более 4000 различных памятников.